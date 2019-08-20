Штукатур на вес золота

Еще в 2005 году в Чехии было подготовлено 750 штукатуров, а в 2018 году общее количество выпускников училищ с той же специализацией составило только 250 человек.

Говорит Эва Свободова, генеральный директор Ассоциации малых и средних фирм: «Больше всего упал интерес к строительным профессиям. Лишь некоторые стремятся стать жестянщиками, кровельщиками или плотниками. Если обратить внимание на пищевую промышленность, то менее всего популярно ремесло мясников и специалистов по выпуску колбас. Общее количество выпускников, владеющих этими профессиями, каждый год сокращается. Никто не умеет презентовать достойным образом ремесленные профессии. Упоминание о ремесле сегодня уже не должно ассоциироваться только с грязными руками и засаленными спецовками. Современные ремесленники применяют самые современные технологии».

Популяризацией ремесленных профессий приходится начинать заниматься с нуля. В десятках чешских школ в новом учебном году вновь будут вводиться уроки труда. Теперь, правда, этот предмет будет называться – «Техника».

– «В 2022 году этот предмет появится уже во всех базовых школах Чешской Республики. Мы уже не говорим о классических уроках в мастерских, как когда-то. Теперь школьникам будут представлять разнообразное современное оборудование, использующиеся ремесленниками – 3D-принтеры, множество лазерных инструментов».

В Чехии самая острая нехватка мастеров ощущается в строительной сфере. Обычные граждане в полной мере начинают ощущать последствия дефицита в тот момент, когда задумываются о реконструкции своей квартиры или дома.

«Количество заказов на штукатурные работы растет стремительным темпом. В межгодовом сравнении скачек составил почти 50%. Если вам необходимо отремонтировать квартиру в Праге, то, учитывая время на поиски мастеров и степень их занятости, реализация вашего плана начнется через полгода, а то и через год. Вдобавок растут цены. Наиболее востребованные фирмы стоимость своих услуг поднимают быстрее и выше. Работа штукатуров, например, подорожала за год на 25%. И это не финал. В 2020 году мы вновь ожидаем очередного подорожания», – комментирует Томаш Чех из компании NEJřemeslníci.cz.

Павел Вацек, который уже тринадцать лет зарабатывает на жизнь установкой интерьерных дверей, подтверждает, что объемы заказов, связанные с ремесленными работами, постоянно растут: «Сначала я получал по 2-3 запроса в неделю. Все они были похожи – «Планирую поменять двери». Сегодня уже приходит по 15-20 запросов, которые сформулированы совсем иначе. Люди сообщают о выбранных моделях и консультируются, возможна ли реализация. Все стали более осведомленными».

Современные чешские клиенты в большей степени интересуются качеством работ и готовы за нее доплачивать.