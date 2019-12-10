Стрелок из больницы в Остраве покончил собой

Расправа над людьми, находящимися в приемной перед кабинетом травматолога, началась после семи часов утра. Стрелку затем удалось скрыться.

«Согласно первичным данным, нападавший не сопровождал свои действия никакими выкриками. Кабинет находился в амбулаторной части больницы, которую полиция закрыла и людей эвакуировала. Медики и пациенты в настоящее время в безопасности», - сообщил «Чешскому Радио» директор больницы Иржи Гаврлант. Четверо мужчин и две женщины скончались на месте. Еще три пациента получили ранения. Состояние двоих остается тяжелым.

Полиция мгновенно усилила меры безопасности по всей стране: в аэропортах, на вокзалах, рынках, в школах, больницах, торговых центрах и во всех местах с большим скоплением людей. Стражи закона эвакуировали также рядом стоящее здание вуза.

«Так как у больницы много выходов, мы не могли в первый момент установить личность этого человека. Это был лишь вопрос времени, пока мы не сопоставили записи с разных камер наблюдения. В акции были задействованы два вертолета, которые впоследствии выявили его автомобиль в районе г. Опавы», - сообщил СМИ Томаш Кужел, директор полиции Моравскосилезского края.

На место происшествия отправился премьер Андрей Бабиш, который в связи с трагедией отменил визит в Эстонию, президент Милош Земан выразил семьям погибших свои соболезнования. Органы безопасности призвали граждан воспринимать все ужесточенные меры безопасности с пониманием.

В то же время было опубликовано обращение к гражданам с описанием автомобиля Renault Lagunа и номерным знаком нападавшего с призывом в случае любых подозрений обращаться на горячую линию 158.

В течение получаса поступила новая информация: полиции удалось обнаружить автомобиль стрелка, однако прежде чем преступника смогли задержать, из автомобиля раздался выстрел.

«В тот момент, когда над автомобилем появился вертолет, преступник направил пистолет себе в голову и выстрелил. Несмотря на усилия спасателей скорой помощи, он скончался. То есть я могу подтвердить, что он мертв», - сообщил глава МВД Ян Гамачек.

По сообщению «Чешского Радио», стрелком оказался строительный техник Цтирад В. Его личность подтвердили два достоверных источника. По сообщению его начальника Алеша Зыгулы, директора компании AZ-INTERGIPS a.s., мужчина убедил себя, что он смертельно болен, и никто не хочет его лечить. В течение последнего месяца он не появлялся на работе, а две недели назад сообщил, что он на больничном. Разрешения на хранение и ношение оружия у него не было.

По словам премьера Чехии Андрея Бабиша, нападавший после стрельбы в больнице еще заехал домой к своей матери.

«Он пришел домой и заявил, что застрелил людей, а сейчас покончит собой. Насколько мне известно, он был пациентом остравской больницы. Сейчас ведется расследование, могло ли состояние его здоровья каким-либо образом повлиять на его психику, могло ли это стать причиной атаки. Конечно, пока это только спекуляции. С уверенностью мы можем сказать, что (стрелок) действовал в одиночку. Я еще раз хочу выразить соболезнования всем семьям пострадавших, это для них огромная трагедия, и я лично очень сожалею об этом», - сообщил на пресс-конференции премьер Андрей Бабиш.

Соболезнования Чехии и родным жертв стрельбы выразили премьеры Словакии и Венгрии Петер Пеллегрини и Виктор Орбан. В честь памяти о погибших во вторник, 17 декабря, в полдень зазвучат по всей стране сирены. Администрация Остравы намерена выделить каждой семье 300 000 крон.