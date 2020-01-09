Щит для разоблачителей коррупции

«Сотрудники особого управления будут принимать заявления о коррупции, а также оценивать приведенную в них информацию, чтобы определить релевантность сообщения. Работники этой структуры будут также предоставлять всю необходимую информацию общественности и оказывать методическую помощь в обеспечении защиты заявителей», – комментирует пресс-секретарь Минюста Чехии Владимир Ржепка.

Благодаря своевременному раскрытию создаваемых нечестными на руку людьми коррупционных механизмов, уверено министерство, государство может сэкономить значительные финансовые средства.

Неправительственная организация Transparency International и платформа «Реконструкция государства» поддерживают идею создания независимого управления по защите осведомителей, разоблачающих коррупционеров, которые могли бы со стороны своих работодателей подвергаться финансовым санкциям и дискриминации, вплоть до увольнения.

Ян Дупак из Transparency International подчеркивает, что независимый орган будет пользоваться у граждан большим доверием: «С этой точки зрения министерские отделы или структуры в каких-либо иных управлениях могут быть проблематичными. Если, например, на осведомителя из рядов чиновников распространяется Закон «О государственной службе», то от этого человека можно запросто избавиться, ликвидировав занимаемую им должность».

За идею создания специализированного управления, которое защищало бы права граждан, раскрывающих коррупцию, обеими руками готова голосовать бывший экономист Института изучения тоталитарных режимов Ярослава Ракосникова. После заявления о сомнениях в регулярности процесса реконструкции здания штаб-квартиры упомянутого института, Ярослава Ракосникова от своего работодателя получила уведомление об увольнении.

«Когда я шла подписывать увольнение, стоявшие в коридоре люди меня обвинили в стукачестве. Однако мое ближайшее окружение причину моих действий понимают», – говорит Ярослава Ракосникова.

Заявление экс-экономиста Института изучения тоталитарных режимов всерьез восприняли также и в полиции. Следователи уже второй год занимаются подозрениями в нерачительном использовании выделенных на ремонтные работы финансовых средств.