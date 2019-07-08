Шахты Крушных Гор и Кладрубский конезавод пополнили Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Катерина Айзпурвит
08-07-2019
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Исторический горняцкий регион Крушные Горы и конезавод по разведению старокладрубских лошадей признаны культурным наследием ЮНЕСКО. Теперь Чехия может гордиться своей «золотой двадцаткой» – четырнадцатью памятниками и шестью культурными традициями, внесенными в престижный список, где уже значатся такие «визитные карточки» страны как исторический центр Праги, Чешский Крумлов, Кутна Гора.

Крушные горы, фото: Benutzer:ch ivk, CC BY 3.0Крушные горы, фото: Benutzer:ch ivk, CC BY 3.0

В Баку, где проходит 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, 6 июля 2019 года было принято историческое для Чехии решения – после шестнадцатилетнего перерыва два новых объекта страны признаны культурными памятниками планетарного масштаба.

Живая летопись горнодобычи – от ренессанса до ХХ века

Шахты в Яхимове, фото: Jan Langer/ČT24Шахты в Яхимове, фото: Jan Langer/ČT24 Заявка на регион Крушные Горы/Erzgebirge, в которую вошли в общей сложности двадцать два объекта, была подана Чешской Республикой совместно с землей Саксония (ФРГ). Гетман Карловарского края Яна Мрачкова-Вильдуметцова не скрывает эмоций, которые вызвало у нее известие об успехе в Комитете ЮНЕСКО. «Мы страшно рады, что это удалось сделать. Это большое событие не только для Карловаркого, но и для Устецкого края. При этом им придется быть готовыми к увеличению потока туристов. Чехию и Карловарский край там представляют такие районы горнодобычи как Яхимов, Абертамы, Божий Дар, Горна Блатна, Руда-вьеж-смрти («Красная башня смерти»), а от Устецкого края – Крупка и Медник».

Уникальный ландшафт, буквально усеянный шахтами и штольнями является уникальным свидетельством того влияния, которое в течение нескольких столетий оказывало чешское и саксонское горное дело на развитие технологий в этой отрасли промышленности в целом. Крушные Горы как некая древняя «Силиконовая долина» служили тем центром, откуда ноу-хау распространялись по всему миру. Это была и система откачки воды из шахт, и переплавка руды в печах, и составление геологических карт, инструкций и даже учебников. В 1765 году во Фрайберге было основано старейшее из существующих ныне высших учебных заведений по горному делу.

Как рассказал в интервью изданию Deník N координатор заявки в ЮНЕСКО Михал Урбан, когда эпоха поверхностной добычи осталась в прошлом, здесь появились вертикальные шахты и горизонтальные штольни. «В XIV и XV столетиях глубина шахт, как правило, не превышала 30–40 метров. С появлением в XVI веке более мощной насосной техники их глубина уже доходила до 400 и более метров, а в XIX и XX столетиях они стали еще глубже. Самая глубокая шахта в регионе насчитывает 1800 метров – она находится в урановом руднике в немецком Хартенштайне», – поясняет геолог и историк Михал Урбан.

Шахты региона Крушные Горы, фото: Милош ТурекШахты региона Крушные Горы, фото: Милош Турек

Королевские кони из Чехии

Кладрубская упряжка, фото: Šárka Veinhauerová / Národní hřebčín KladrubyКладрубская упряжка, фото: Šárka Veinhauerová / Národní hřebčín Kladruby Четыре единицы стали счастливым числом для Кладрубского конезавода – в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО он внесен под номером 1111.

Кладрубские лошади, или просто кладрубаки, – настоящий живой памятник культуры. Эта лошадь, выведенная для придворных церемоний Габсбургского двора, сохранила свой старинный облик – мощный корпус с округлым абрисом «в стиле барокко» и крупную горбоносую удлиненную голову. Кладрубаки ведут свою линию от испанских лошадей, и даже в XIX веке, когда Европу заполонила «английская кровь», в Кладрубах остались верны изначальному корню. Выдающийся знаток лошадей князь Сергей Урусов писал об этой породе: «Когда видишь ее представителей в Вене в старинных парадных экипажах Австрийского двора, то кажется, будто современный мир отступает перед видениями прежних времен, настолько они необыкновенны».

Кладрубский конезавод в 1845 годуКладрубский конезавод в 1845 году При этом всемирным культурным наследием признано не только сохранение этой древней породы, ее разведение и дрессура лошадей, но и окружающий ландшафт и замковый комплекс. Кладрубы-над-Лабой – небольшой поселок, расположенный в Пардубицком крае, всего в 80 км от Праги. Коневодством начали заниматься в этих местах еще в XVI веке, а в 1579 г. император Рудольф II возвел Кладрубы в придворный ранг. Эта дата и считается годом основания конезавода, считающегося старейшим крупным предприятиям такого рода в мире.

Несколько веков здесь разводили лошадей, предназначенных для церемоний австрийской императорской семьи. Рудольф, который часто наведывался я в этот уголок Богемии полюбоваться своими лошадками, выстроил для себя небольшой замок в стиле ренессанс, рядом с которым выросли костел, манеж, кузница. Здесь бывали Франц Иосиф и его супруга – страстная наездница Елизавета Баварская. В 1918 году, после отделения от Австро-Венгрии, конезавод национализировали.

Лошадь старокладрубской породы, Фото: Šárka Veinhauerová / Národní hřebčín KladrubyЛошадь старокладрубской породы, Фото: Šárka Veinhauerová / Národní hřebčín Kladruby Представитель конезавода Радек Вацлавик не ожидал, что попасть в список ЮНЕСКО «кладрубакам» удастся уже в 2019 году: «Мы были очень удивлены, но удивлены приятно. Одновременно это налагает на нас и определенные обязательства по развитию здесь туристической инфраструктуры».

Хотя династия Габсбургов давно лишилась престола, их лошади сохраняют свой «королевский статус». После того как в 1995 году восемь серых жеребцов отправили в Копенгаген, «Кладрубская упряжка» участвует в официальных церемониях датской королевской семьи. Их массивные копыта цокают и под стенами шведского королевского дворца.

«Это – живой исторический памятник, единственный своего рода на всем белом свете. Старокладрубские лошади обладают очень мирным нравом, и ими легко управлять как при верховой езде, так и в упряжке», – рассказывал ранее Радек Вацлавик в интервью «Чешскому Радио».

Остается добавить, что для подтверждения своего статуса в качестве памятника материального наследия ЮНЕСКО национальный конезавод обязан выполнить несколько условий, но директор Иржи Марек подтверждает, что все будет сделано точно и в срок. Так что сегодня Чехия с полным правом может гордиться своей «великолепной двадцаткой» в ЮНЕСКО. Внесения в список ожидают «город хмеля» Жатец – родина пива «Жатецкий гусь» и чешский «курортный треугольник» – Карловы Вары, Марианске Лазне и Франтишковы Лазне.

Катерина Айзпурвит
08-07-2019
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