Шахты Крушных Гор и Кладрубский конезавод пополнили Список всемирного наследия ЮНЕСКО

В Баку, где проходит 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, 6 июля 2019 года было принято историческое для Чехии решения – после шестнадцатилетнего перерыва два новых объекта страны признаны культурными памятниками планетарного масштаба.

Живая летопись горнодобычи – от ренессанса до ХХ века

Заявка на регион Крушные Горы/Erzgebirge, в которую вошли в общей сложности двадцать два объекта, была подана Чешской Республикой совместно с землей Саксония (ФРГ). Гетман Карловарского края Яна Мрачкова-Вильдуметцова не скрывает эмоций, которые вызвало у нее известие об успехе в Комитете ЮНЕСКО. «Мы страшно рады, что это удалось сделать. Это большое событие не только для Карловаркого, но и для Устецкого края. При этом им придется быть готовыми к увеличению потока туристов. Чехию и Карловарский край там представляют такие районы горнодобычи как Яхимов, Абертамы, Божий Дар, Горна Блатна, Руда-вьеж-смрти («Красная башня смерти»), а от Устецкого края – Крупка и Медник».

Уникальный ландшафт, буквально усеянный шахтами и штольнями является уникальным свидетельством того влияния, которое в течение нескольких столетий оказывало чешское и саксонское горное дело на развитие технологий в этой отрасли промышленности в целом. Крушные Горы как некая древняя «Силиконовая долина» служили тем центром, откуда ноу-хау распространялись по всему миру. Это была и система откачки воды из шахт, и переплавка руды в печах, и составление геологических карт, инструкций и даже учебников. В 1765 году во Фрайберге было основано старейшее из существующих ныне высших учебных заведений по горному делу.

Как рассказал в интервью изданию Deník N координатор заявки в ЮНЕСКО Михал Урбан, когда эпоха поверхностной добычи осталась в прошлом, здесь появились вертикальные шахты и горизонтальные штольни. «В XIV и XV столетиях глубина шахт, как правило, не превышала 30–40 метров. С появлением в XVI веке более мощной насосной техники их глубина уже доходила до 400 и более метров, а в XIX и XX столетиях они стали еще глубже. Самая глубокая шахта в регионе насчитывает 1800 метров – она находится в урановом руднике в немецком Хартенштайне», – поясняет геолог и историк Михал Урбан.

Королевские кони из Чехии

Четыре единицы стали счастливым числом для Кладрубского конезавода – в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО он внесен под номером 1111.

Кладрубские лошади, или просто кладрубаки, – настоящий живой памятник культуры. Эта лошадь, выведенная для придворных церемоний Габсбургского двора, сохранила свой старинный облик – мощный корпус с округлым абрисом «в стиле барокко» и крупную горбоносую удлиненную голову. Кладрубаки ведут свою линию от испанских лошадей, и даже в XIX веке, когда Европу заполонила «английская кровь», в Кладрубах остались верны изначальному корню. Выдающийся знаток лошадей князь Сергей Урусов писал об этой породе: «Когда видишь ее представителей в Вене в старинных парадных экипажах Австрийского двора, то кажется, будто современный мир отступает перед видениями прежних времен, настолько они необыкновенны».

При этом всемирным культурным наследием признано не только сохранение этой древней породы, ее разведение и дрессура лошадей, но и окружающий ландшафт и замковый комплекс. Кладрубы-над-Лабой – небольшой поселок, расположенный в Пардубицком крае, всего в 80 км от Праги. Коневодством начали заниматься в этих местах еще в XVI веке, а в 1579 г. император Рудольф II возвел Кладрубы в придворный ранг. Эта дата и считается годом основания конезавода, считающегося старейшим крупным предприятиям такого рода в мире.

Несколько веков здесь разводили лошадей, предназначенных для церемоний австрийской императорской семьи. Рудольф, который часто наведывался я в этот уголок Богемии полюбоваться своими лошадками, выстроил для себя небольшой замок в стиле ренессанс, рядом с которым выросли костел, манеж, кузница. Здесь бывали Франц Иосиф и его супруга – страстная наездница Елизавета Баварская. В 1918 году, после отделения от Австро-Венгрии, конезавод национализировали.

Представитель конезавода Радек Вацлавик не ожидал, что попасть в список ЮНЕСКО «кладрубакам» удастся уже в 2019 году: «Мы были очень удивлены, но удивлены приятно. Одновременно это налагает на нас и определенные обязательства по развитию здесь туристической инфраструктуры».

Хотя династия Габсбургов давно лишилась престола, их лошади сохраняют свой «королевский статус». После того как в 1995 году восемь серых жеребцов отправили в Копенгаген, «Кладрубская упряжка» участвует в официальных церемониях датской королевской семьи. Их массивные копыта цокают и под стенами шведского королевского дворца.

«Это – живой исторический памятник, единственный своего рода на всем белом свете. Старокладрубские лошади обладают очень мирным нравом, и ими легко управлять как при верховой езде, так и в упряжке», – рассказывал ранее Радек Вацлавик в интервью «Чешскому Радио».

Остается добавить, что для подтверждения своего статуса в качестве памятника материального наследия ЮНЕСКО национальный конезавод обязан выполнить несколько условий, но директор Иржи Марек подтверждает, что все будет сделано точно и в срок. Так что сегодня Чехия с полным правом может гордиться своей «великолепной двадцаткой» в ЮНЕСКО. Внесения в список ожидают «город хмеля» Жатец – родина пива «Жатецкий гусь» и чешский «курортный треугольник» – Карловы Вары, Марианске Лазне и Франтишковы Лазне.