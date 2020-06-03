Шахта «Дарков». Повторное тестирование на коронавирус пройдет болееполутора тысяч человек

Среди горняков и членов их семей выявлено более трех с половиной сотен ковид-позитивных, в числе которых – 12 приграничных рабочих из Польши. Ныне проводится повторное тестирование сотрудников и их домочадцев, у которых первые результаты проверки были негативные. Процесс тестирования продолжатся в течение пяти дней, проверку пройдет около 1600 человек.

Учитывая результаты тестирования последних дней, общее количество ковид-позитивных на шахте «Дарков» уже выросло до 369 человек – 242 сотрудника шахты, 120 членов их семей, 7 работников фирм из числа субподрядчиков. В ходе исследования 2 июля было обнаружено 13 новых случаев заражения. Если исключить статистику очага заражений на шахте «Дарков», то во всем Моравско-Силезском крае Чехии, где город Карвина находится, за последние сутки был выявлен лишь один человек, оказавшийся носителем коронавируса. Данные опубликовала Краевая санитарно-эпидемиологическая станция в городе Острава.

«Первая серия тестирований помогла выявить зараженных сотрудников, у которых не было никаких симптомов. Повторная проверка также нацелена на поиск носителей коронавируса или уже заболевших covid-19, но не имеющих явных проявлений заражения», – комментирует эпидемиолог Петр Полански.

Повторное тестирование проходит по строгим правилам. В специально ограниченный коридор, ведущий к четырем боксам для тестирования, сотрудники шахты входят по одниночке, пройдя сначала регистрацию посредством своего электронного пропуска. Тестирование проводят четыре группы медиков – две военные и две гражданские. После сдачи анализов пациенты немедленно покидают территорию горнодобывающей фирмы.

«Первая партия собранного во время тестирования материала через час-полтора окажется в лаборатории. Результаты должны быть готовы через 24 часа», – говорит эпидемиолог Краевой санитарно-эпидемиологической станции города Острава Петр Полански.

Санитарные врачи взялись так же за проверку соблюдения снитарных норм в других производственных объектах, относящихся к фирме OKD, например, на шахтах ČSA и Lazy.