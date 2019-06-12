Шанс для иностранцев – чешские фирмы пополняют свои штаты

«По количеству, самый высокий спрос у чешских фирм на работников средней и низкой квалификации. Как показывают данные «Экономической палаты», в этом случае наиболее востребованы работники из Украины и иных третьих стран. На рынке труда людей нет», – комментирует Карина Кубеликова, главный аналитик «Экономической палаты».

На прошлой неделе правительство Чехии удвоило годовые квоты по приему трудовых ресурсов из Украины. Если до сих пор количество новых работников, которые могли в течение одного года приехать для трудоустройства в Чехии, составляло 19 600, то теперь их количество увеличено до 40 000 человек.

На заседании правительства было одобрено выдвинутое МИД предложение о повышении количества принимаемых заявлений консульством Чешской Республике во Львове в рамках особого режима для квалифицированных рабочих ресурсов из Украины. Также был принят «Особый порядок для украинских работников сельскохозяйственной и пищевой промышленности».

Ранее МИД ЧР уже указывал в документах, представленных правительству, что объемы разрешений на работу, выделяемые в рамках режима «Проект Украина» недостаточны, а срок ожидания подачи документов на «рабочую карту» превышает 80 дней, поэтому около 20% украинцев отказываются от намерения поехать на работу в Чехию. По данным Экономической палаты срок ожидания в консульстве ЧР во Львове составляет 105 дней.

По данным Минтруда, на конец 2018 г. в Чехии было трудоустроено 121 086 граждан Украины, что составляет более 20% всех работающих в республике иностранцев.

Самое большое количество сотрудников планируют набирать фирмы, работающие в сфере транспорта и логистики. По данным кадрового агентства ManpowerGroup, о расширении своих штатов заявило 23% компаний упомянутого сегмента, что на 21% больше, чем годом раньше. Новых сотрудников ищут отели, рестораны и строительные фирмы.

«Строительный сектор от недостатка рук страдает уже много лет. Дело в том, что это тяжелая работа в некомфортных условиях, да еще и не очень-то хорошо оплачиваемая. То, что строительные компании ищут большое количество работников, имеет единственный положительный индекс – строительный сектор оживает», – говорит директор ManpowerGroup Ярослава Резлерова.

Железнодорожный пассажирский перевозчик Arriva с декабря текущего года начнет дополнительно обслуживать несколько линий в окрестностях Праги. По словам пресс-секретаря фирмы Мартина Фараржа, активный поиск новых сотрудников начнется уже осенью: «Мы сосредоточимся на поисках машинистов, механиков, стюардов, а также и менеджеров. Всего нам необходимо набрать около 350 человек».

В подобной ситуации также и фирма Regiojet. Как подчеркивает представитель компании Алеш Ондруй, сотни рабочих мест железнодорожной фирмой будет создано в регионе города Острава, а также в Южно-Моравском и Устецком краях Чешской Республики: «Нам нужны машинисты, механики и электромеханики, а также и палубный персонал для пополнения команд поездов, которые уже сейчас обслуживают пассажиров Regiojet».

