Съезд гражданских демократов обернулся неприятным сюрпризом

Петра Фиалу поддержало более 90% процентов голосующих. После утверждения на посту главы гражданских демократов, он наметил для партии нескромную цель – победу на следующих парламентских выборах, которые в Чехии состоятся в октябре будущего года. Что касается регионов, ODS готова на сотрудничество с центристскими партиями правого толка.

«Сенатские и региональные выборы будут пробным шаром перед парламентскими выборами относительно сотрудничества с другими правоцентристскими партиями. Кое-где уже такая договоренность достигнута. Лично я предполагаю, что в будущем году в парламент могли бы баллотироваться от оппозиции уже не пять, а всего лишь три партии», - поделился планами Петр Фиала.

Роковая фотография

Первая зампредседателя Александра Уджения не получила обещанной пражскому отделению ODS поддержки от региональных делегатов, набрав лишь 217 голосов из 434. По мнению осведомленных источников, утрата доверия к первой зампредседателя связана с заявлениями Уджении о готовности сотрудничать с движением ANO Андрея Бабиша.

Большинство гражданских демократов, однако, возмутила недавно появившаяся в СМИ фотография, на которой политик ODS стоит на вечеринке бок о бок с Яромиром Соукупом, директором частного телеканала Barrandov, прославившимся в свое время крайне-левыми взглядами и поддержкой президента Милоша Земана и главы SPD Томио Окамуры.

По мнению некоторых делегатов, и само выступление Уджении на съезде было слишком неконкретным и затянутым. «Атмосфера в обществе меняется, перед нами стоит ряд новых вызовов. Мы должны понимать, что проблемы и требования граждан стали другими, чем в прошлом. Мы не можем к ним поворачиваться спиной», - заявила на съезде Александра Уджения.

Одним из кандидатов на освободившийся пост первого зампредседателя был пленумом назначен бывший глава оборонного и внешнеполитического ведомств Чехии, евродепутат Александр Вондра, который от предлагаемой кандидатуры отказался, «так как правая рука Петра Фиалы должна находиться в Праге».

Вондра, ставший рядовым заместителем, в собственном выступлении комментировал не только ситуацию в самой партии, но и глобальные темы. В том числе и получившее в последние годы большой размах движение по защите климата. «Я не имею ничего против зеленых, но, если прибегнуть к словам классика, то перед арбузом надо быть начеку. Снаружи он зеленый, а внутри – алый как кровь», - предупредил Вондра.

Староста Ржепорые: «Главное - привлечь внимание»

Делегатскую номинацию получил также бывший журналист желтой прессы, староста пражского района Ржепорые Павел Новотны, предложивший в конце прошлого года установить в своем районе памятник павшим Русской освободительной армии Андрея Власова. Новотны раскритиковал присутствующих, сказав, что они мало делают для того, чтобы привлечь внимание к своей партии.

«Не понимаю, как такое возможно, что о Новотном и его «синих» (цвет партии ODS – прим. ред.) Режпорыях – абсолютно ничтожных как и сам Новотны - пишут постоянно. Почему этого «психа» из-за одной единственной локальной инициативы цитируют сто пятьдесят СМИ в пятидесяти странах мира, а о вас не написали уже полгода даже в региональном приложении «Руде Право» (бывший ежедневник компартии Чехословакии, ныне частная левоцентристская газета «Право»)», - заявил с трибуны Новотны.

В кулуарах съезда прозвучали также голоса, требующие исключения Новотного из партии. Староста Ржепорые в своей речи коснулся и этого вопроса, сообщив, что готов покинуть ODS, если его об этом попросит Петр Фиала.