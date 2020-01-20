Съезд гражданских демократов обернулся неприятным сюрпризом

Главой крупнейшей на январь 2020 г. оппозиционной силы в стране – Гражданской демократической партии (ODS) – был в субботу переизбран бывший ректор Университета им. Масарика в Брно, зампредседателя Палаты депутатов Петр Фиала. Сюрпризом съезда стал внутрипартийный заговор против первого зампредседателя Александры Уджении, которая, будучи единственным кандидатом на занимаемую ею должность, не получила обещанной поддержки от регионов. В ходе последующей часовой дискуссии было выдвинуто несколько альтернативных кандидатур, в том числе и старосты пражского района Ржепорые Павела Новотного. В результате повторного голосования наибольшее доверие делегатов получил председатель парламентской фракции ODS Збынек Станюра.
Петра Фиалу поддержало более 90% процентов голосующих. После утверждения на посту главы гражданских демократов, он наметил для партии нескромную цель – победу на следующих парламентских выборах, которые в Чехии состоятся в октябре будущего года. Что касается регионов, ODS готова на сотрудничество с центристскими партиями правого толка.
«Сенатские и региональные выборы будут пробным шаром перед парламентскими выборами относительно сотрудничества с другими правоцентристскими партиями. Кое-где уже такая договоренность достигнута. Лично я предполагаю, что в будущем году в парламент могли бы баллотироваться от оппозиции уже не пять, а всего лишь три партии», - поделился планами Петр Фиала.
Первая зампредседателя Александра Уджения не получила обещанной пражскому отделению ODS поддержки от региональных делегатов, набрав лишь 217 голосов из 434. По мнению осведомленных источников, утрата доверия к первой зампредседателя связана с заявлениями Уджении о готовности сотрудничать с движением ANO Андрея Бабиша.
Большинство гражданских демократов, однако, возмутила недавно появившаяся в СМИ фотография, на которой политик ODS стоит на вечеринке бок о бок с Яромиром Соукупом, директором частного телеканала Barrandov, прославившимся в свое время крайне-левыми взглядами и поддержкой президента Милоша Земана и главы SPD Томио Окамуры.
По мнению некоторых делегатов, и само выступление Уджении на съезде было слишком неконкретным и затянутым. «Атмосфера в обществе меняется, перед нами стоит ряд новых вызовов. Мы должны понимать, что проблемы и требования граждан стали другими, чем в прошлом. Мы не можем к ним поворачиваться спиной», - заявила на съезде Александра Уджения.
Одним из кандидатов на освободившийся пост первого зампредседателя был пленумом назначен бывший глава оборонного и внешнеполитического ведомств Чехии, евродепутат Александр Вондра, который от предлагаемой кандидатуры отказался, «так как правая рука Петра Фиалы должна находиться в Праге».
Вондра, ставший рядовым заместителем, в собственном выступлении комментировал не только ситуацию в самой партии, но и глобальные темы. В том числе и получившее в последние годы большой размах движение по защите климата. «Я не имею ничего против зеленых, но, если прибегнуть к словам классика, то перед арбузом надо быть начеку. Снаружи он зеленый, а внутри – алый как кровь», - предупредил Вондра.
Делегатскую номинацию получил также бывший журналист желтой прессы, староста пражского района Ржепорые Павел Новотны, предложивший в конце прошлого года установить в своем районе памятник павшим Русской освободительной армии Андрея Власова. Новотны раскритиковал присутствующих, сказав, что они мало делают для того, чтобы привлечь внимание к своей партии.
«Не понимаю, как такое возможно, что о Новотном и его «синих» (цвет партии ODS – прим. ред.) Режпорыях – абсолютно ничтожных как и сам Новотны - пишут постоянно. Почему этого «психа» из-за одной единственной локальной инициативы цитируют сто пятьдесят СМИ в пятидесяти странах мира, а о вас не написали уже полгода даже в региональном приложении «Руде Право» (бывший ежедневник компартии Чехословакии, ныне частная левоцентристская газета «Право»)», - заявил с трибуны Новотны.
В кулуарах съезда прозвучали также голоса, требующие исключения Новотного из партии. Староста Ржепорые в своей речи коснулся и этого вопроса, сообщив, что готов покинуть ODS, если его об этом попросит Петр Фиала.
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