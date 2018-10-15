Сенат – смещение центра тяжести

Сенат в Чехии играет серьезную законодательную роль, располагая возможностью инициировать разработку законов и поправок, корректировать нормы, продвигаемые Палатой депутатов, а также, в зависимости от распределения сил, обладает инструментами для ускорения или же замедления процесса принятия. В отношении чешской Верхней палаты невозможно осуществить процедуру роспуска.

Ведущими силами Сената Чешской Республики, в котором заседает 81 человек, ныне стала Гражданская демократическая партия и движение Старосты и независимые, располагающие по 16 мандатов, а также христианские демократы, представленные 15 законодателями.

«Невзирая на различные предположения, граждане ясно сигнализировали, что Гражданская демократическая партия в их глазах является единственной сильной альтернативой движению ANO и разным экстремистам и популистам. Мы поставили цель – поддержать на выборах максимальное количество лиц, исповедующих демократию, которые будут ее защищать, препятствуя полукоммунистическому правительству продвигать некоторые свои идеи. И это у нас получилось», – подчеркивает Петр Фиала, председатель гражданских демократов, расширивших свое присутствие в Сенате на 5 представителей.

Силы тех или иных сенаторских фракций могут расширить независимые кандидаты. «Без порта приписки» пока, например, остаются бывшие президентские кандидаты Иржи Драгош, Павел Фишер и Марек Гилшер.

Павел Фишер, например, будет встречаться с лидерами всех главных сенаторских фракций: «Необходимо выяснить, где я смогу быть наиболее полезным. Как независимый кандидат, я выступаю в роле невесты на выданье и теперь только должен хорошо выбрать».

Марек Гилшер исключил возможность своего сотрудничества в Верхней палате с социал-демократами, ANO и гражданскими демократами.

Четыре предыдущих двухлетних периода Верхней палатой руководил социал-демократический представитель Милан Штех. По итогам последних сенаторских выборов, завершившихся в субботу, социалисты в Сенате потеряли 12 кресел. Кому теперь достанется пост главы Сената, покажет время. Своих амбиций в этом отношении не скрывает Гражданская демократическая партия, равно как и движение Старосты и независимые. Их вес в Сенате одинаков.

Все будет зависеть от переговорного процесса.

Интенсивное ведение переговоров на протяжении, как минимум последующих двух лет, будет важным условием работы всей Верхней палаты. Об этом предупреждает, например, специалист по конституционному праву Павел Кисела: «Все выглядит так, что в Сенате будет несколько одинаково сильных фракций. Однозначного большинства не сформируется. Новый состав Сената весьма пестрый».