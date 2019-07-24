Сенат рассматривает проект конституционной жалобы против президента Земана

Эва Туречкова
24-07-2019
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На повестке дня Сената в среду значится особый пункт – рассмотрение текста конституционной жалобы против президента Милоша Земана. По мнению сенаторов, президент является главным режиссером коалиционного кризиса, который тянется уже восемь недель, отказываясь, вопреки конституционным порядкам, снять с должности министра культуры от Социал-демократической партии Антонина Станека, и назначить на его место другого социал-демократа, Михала Шмарду. В этот же день по данному вопросу вновь встречаются президент и премьер Андрей Бабиш.

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Милош Земан, фото: Михаела Данелова, ЧРоМилош Земан, фото: Михаела Данелова, ЧРо «Надо понимать, что в настоящее время процесс еще не окончен. Вряд ли вы можете подавать конституционную жалобу, когда решение еще не вынесено. Иными словами, все это преждевременно, и следует дождаться результатов переговоров президента и премьера», - заявил еще до начала обсуждения вопроса в Сенате пресс-секретарь Земана Иржи Овчачек.

В чем же дело? Согласно коалиционному соглашению между движением ANO Андрея Бабиша и Социал-демократической партией, Министерство культуры курируют социал-демократы. Против смены министра не выступают даже представители от движения ANO. Прошение о снятии с должности Станека подал президенту Милошу Земану лично также премьер Андрей Бабиш. Согласно Конституции, президент обязан требование главы правительства удовлетворить.

Несмотря на это, министерский пост до сих пор занимает Антонин Станек (президент в итоге обещал снять его с должности в обозримом будущем); назначать на его место зампредседателя социал-демократической партии Михала Шмарду однако Земан категорически отказывается.

Антонин Станек, фото: Михаела Данелова, ЧРоАнтонин Станек, фото: Михаела Данелова, ЧРо Спор является в первую очередь серьезной проверкой на прочность действующего правительства.

Так прокомментировал ситуацию глава Сената от Гражданской демократической партии Ярослав Кубера: «Даже если бы социал-демократы выдвинули на эту должность муравья Ферду, президент обязан его назначить».

Несмотря на то, что президент во время действия мандата пользуется иммунитетом, против него можно подать жалобу в Конституционный суд. Такое право основной закон Чехии оставляет за членами верхней палаты чешского Парламента.

Сенат сегодня, в среду, 24 июля, рассматривает проект иска, подготовленный группой сенаторов от разных политических партий. В тексте документа рассматриваются несколько случаев, когда президент, по мнению сенаторов, нарушил свои законные обязанности. По последней информации, эту жалобу готовы поддержать все крупные фракции, за исключением ANO и большей части социал-демократов. Таким образом, жалобу предварительно готово поддержать около 58 сенаторов из 81.

Фото: Томаш Адамец, ЧРоФото: Томаш Адамец, ЧРо Вопрос иска против президента недавно подняла также Гражданская демократическая партия, которая подготовила свой собственный проект жалобы, касающийся исключительно последних действий президента в связи со сменой министра культуры.

«Подготовлены два варианта жалобы. Одна из них точечная, касающаяся исключительно дела Станека, с ней я полностью согласен. На мой взгляд, недостаточно того, чтобы президент отозвал с должности министра Станека. Формулировка должна быть более строгой: президент обязан назначить на пост любого кандидата от Социал-демократической партии, вне зависимости от того, господин Шмарда ли это, или кто-либо другой».

Напомним, что согласно Конституции, иск против президента должны одобрить три пятых от общего количества присутствующих на заседании сенаторов; далее сенаторы обязаны в течение трех месяцев заручиться поддержкой как минимум 120 членов Палаты депутатов. Согласно главе третьей, статье 65-й основного закона, Конституционный суд имеет право на основе жалобы сенаторов отобрать у президента мандат, и объявить его не способным вновь его получить.

Эва Туречкова
24-07-2019
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