Сенат Чехии обвинил президента в нарушении Конституции

Авторы инициативы обвиняют Земана в многочисленных нарушениях конституции. В проекте документа, принятым Сенатом, приводится восемь конкретных случаев нарушения основного закона – от бездействия в вопросе назначения или увольнения членов правительства по высказывания, которые противоречат официальной внешнеполитической линии Чешской Республики.

Толчком к вынесению вопроса на рассмотрение Сената стали попытки Милоша Земана и сотрудников президентской администрации оказать влияние на работу судебной системы, а также дело с назначением нового министра культуры, отмечают авторы документа. В середине июня, впрочем, президент назвал предложение о подаче иска в КС «конституционной неграмотностью» и отказался от того, чтобы признать свои действия противоречащими основному закону.

Голосование в Сенате состоялось 24 июля. За направление конституционной жалобы проголосовали 48 из 75 сенаторов, 20 высказалось против, 7 воздержались. Таким образом, было обеспечено необходимое для принятия решения большинство в три пятых, или 45 голосов от числа депутатов верхней палаты. Инициативу сенаторов от фракции Senátor 21 поддержали их коллеги от движения Starostové, Гражданско-демократической партии, христианских демократов. Против выступили сенаторы от движения ANO и ЧСДП.

Согласно Конституции, иск против президента, помимо трех пятых от общего количества присутствующих на заседании сенаторов, должны поддержать в течение трех месяцев как минимум 120 членов Палаты депутатов. Эксперты отмечают, что это вряд ли произойдет, поскольку большинство в нижней палате контролирует коалиция во главе с движением ANO премьер-министра Андрея Бабиша. Согласно главе третьей, статье 65-й основного закона, если Конституционный суд согласится с обвинениями, Земан может лишиться должности президента Чехии.

Напомним, в 2013 Сенат поддержал подачу конституционной жалобы на действовавшего на тот момент президента Вацлава Клауса с формулировкой «измена родине». Речь шла о первой жалобе подобного рода в истории страны. Как объясняли автор проекта Карел Янечек, предприниматель и основатель антикоррупционного фонда, а также 28 сенаторов, подписавших данный документ, Клаус совершил измену, когда в начале 2013 года объявил амнистию, остановившую расследования ряда крупных экономических преступлений. Впоследствии Конституционный суд снял с Клауса все обвинения, ссылаясь на истечение срока его полномочий.