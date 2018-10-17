Semtext - чешский "пластилин", дробящий камень и металл

Это взрывчатое вещество было создано для нужд чехословацкой армии, в которой до этого использовался тринитротолуол, главным недостатком которого является невозможность придать ему нужную форму. Во времена холодной войны Semtex в огромных количествах экспортировался во Вьетнам и Ливию. В 1981 году ввоз этого вещества на территории, где ведутся военные действия, был запрещен, и он поставлялся только в страны Варшавского договора.

О сегодняшнем дне Semtex’a рассказал Ладислав Ржига, руководитель исследовательской группы пластиковых взрывчатых веществ: — От твердости Semtex’a зависит его взрывная сила. Сейчас мы производим несколько видов разной плотности: черный, красный, желтый и белый. Первый вид Semtex’a, с которого началось производство данного взрывчатого вещества, был черный, самый мягкий и пластичный, с ним работать проще всего. Сегодня мы можем произвести взрывчатку разной плотности в зависимости от конкретных запросов.

Чешский Semtex относится к наиболее безопасным в своем классе – его можно мять в руках, придавая любую форму, без угрозы для жизни. Однако не стоит забывать о том, что это вещество огромной взрывчатой силы. Подробностями поделился пиротехник Петр Трейдл: — Это мощное взрывчатое вещество, которое используется даже под водой. С ним можно работать на глубине до 100 метров: резать с его помощью металл на морском дне или дробить твердые камни.

Пластичная взрывчатка обычно дороже традиционной. Поэтому такие вещества не применяются для производства снарядов, а используются в военном, инженерном и строительном деле для подрыва конструкций или горных пород. Например, чтобы «разрезать» металлоконструкцию, достаточно облепить ее взрывчаткой и вставить детонатор. Более подробно о принципе работы рассказал Петр Трейдл: — Для инициации взрыва используется капсюль-детонатор, наполненный взрывчатым веществом. Если максимально упростить схему, то можно сказать, что это кабель, который обмотан специальной нитью и запечатан в пластик. Это предотвращает попадание пыли и обеспечивает водонепроницаемость, благодаря чему с взрывчаткой можно работать под водой. Предохранитель настроен так, чтобы взрыв произошел примерно через полторы минуты после поджига, это обеспечит время, необходимое для того, чтобы люди могли покинуть опасную зону.

До 1990 года Semtex было трудно обнаружить простым портативными газоанализаторами. Однако в 1991 году был принят новый закон, согласно которому производитель обязан помечать различные партии Semtex’a микрометками, чтобы облегчить отслеживание перемещений взрывчатки и идентификацию конечного получателя. Также благодаря новым технологиями остатки вещества можно обнаружить на коже или одежде того, кто с ним работал.

