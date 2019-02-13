Сексуальное насилие – Чешскую католическую церковь призывают к гласности

Петицию подписали семнадцать человек, в том числе те, кто в прошлом пострадал от преступных деяний. Такой печальный опыт пережила Петра Панска, работавшая в должности церковного сторожа. Она сообщает, что в отношении нее настоятель костела несколько раз предпринял насильственные действия сексуального характера. «У меня развилось посттравматическое расстройство, вызванное пережитым стрессом, смешанное расстройство личности и депрессия. В своих воспоминаниях я снова и снова возвращаюсь к этим травмировавшим меня событиям. Преступник был осужден. Он уже отбыл срок, который окончился в начале мая прошлого года», – рассказала Петра Панска в интервью «Чешскому Радио». За свое преступление священник провел за решеткой три года.

Среди авторов письма, адресованного главе чешских католиков, – не только верующие, но и атеисты, представители культуры, журналисты.

«Жертвы приносили обет молчания на Библии»

«Уважаемый господин кардинал! Мы обращаемся к Вам в преддверии саммита по защите детей и молодежи в церкви. Он запланирован на 21–24 февраля, и вы как председатель Чешской епископской конференции будете на нем представлять чешскую часть римско-католической церкви. В контексте призыва пресс-секретаря Святого Престола Грега Бурка провести встречу участников саммита с жертвами сексуального насилия мы хотели бы обратиться с вопросом, как Вы откликнитесь на этот призыв и встретитесь ли Вы с жертвами еще до начала саммита.

Нам известно, что случаи, по которым проводились те или иные разбирательства и получившие огласку, – лишь верхушка этого печального явления, то есть многое было различными способами скрыто, а жертвы приносили обет молчания на Библии. Для сравнения мы приведем опубликованную недавно информацию о ситуации в католической церкви Германии. Там вышло на поверхность, что, согласно внутренней церковной документации, непозволительные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних допускало не менее 4% священнослужителей. Прочие данные, согласно проведенному расследованию, были сфальсифицированы или уничтожены. На основании анализа делается вывод, что подобная практика с большой долей вероятности продолжается до сих пор.

По нашему мнению, так же открыто к проблеме должна подходить римско-католическая церковь в Чешской Республике – предоставить доступ к архивным материалам, работать с жертвами и преступниками, активно информировать об этом общественность».

Составление петиции инициировал публицист Михал Штингл, который ранее руководил проектом «Дети Земли». «Я неоднократно пытался обсудить этот вопрос как с архиепископством, так и с отдельными епархиями, где происходили подобные случаи. И нигде не получил практически никакой ответной реакции – в большинстве случаев ответа я не дождался. Там отсутствует желание обсуждать эту проблему», – сообщил он «Чешскому Радио».

«Лишь десять случаев с 1990 года»

С ним не согласен пресс-секретарь Пражского архиепископства Станислав Земан. «Господин кардинал получил это письмо, а с некоторыми жертвами и их семьями он уже встречался. Однако по совету психологов он сделал это конфиденциально – либо с глазу на глаз, либо в присутствии членов семьи». Станислав Земан также сообщил, что если вина священника в сексуальном преступлении доказана полицией, то церковь, со своей стороны, тоже всегда назначает ему наказание.

Пресс-секретарь Пражского архиепископства подчеркнул, что сексуальные преступления, которые совершали бы служители Чешской католической церкви, происходят крайне редко. С 1990 года церковь зафиксировала лишь десять подобных случаев.

В комментарии для издания Britské listy Михал Штингл, со своей стороны, указывает: «Мы практически постоянно узнаем о все новых жертвах, которые боятся говорить. Для начала церкви следует хотя бы признать существование проблемы».

Суд оправдал оклеветанного священника

Еще одним поворотом этой темы стал пересмотр дела священника Адама Станислава Кушая, осужденного в 2011 году условно на основании показаний 16-летнего министранта, обвинившего священника в сексуальном насилии. 13 февраля 2019 года суд признал священнослужителя невиновным за отсутствием доказательств. Согласно решению суда, молодой человек оклеветал священника. Дело было пересмотрено на основании сделанного экспертного заключения и свидетельских показаний, говоривших в пользу осужденного. Оклеветавшего священника молодого человека охарактеризовали как «паталогическую личность, скрывающуюся под маской хорошего мальчика». При этом бывший министрант продолжает настаиваеть на своих обвинениях.

Ранее Кушай был осужден не только к шести месяцам заключения условно – ему было на три года запрещено работать с детьми до 18 лет. Несмотря на то что приговор был позднее отменен по амнистии, места священника и возможности служить в церкви Кушай лишился. Процесс длился почти 10 лет, в течение которых бывший священник зарабатывал на жизнь как рабочий. В интервью агентству ČTK он подчеркнул: «Я хочу служить людям и Богу, вернуться к службе в церкви… Все это время я был с людьми, и хотя они и не знали, кто я, служил им, путь и иным способом».