Сексуальное насилие – Чешскую католическую церковь призывают к гласности

Обвинения, с которыми давно сталкивается Ватикан, не обошли стороной и Чехию. По мнению авторов петиции на имя кардинала Доминика Дуки, церковь замалчивает случаи сексуального насилия, которые совершают ее служители. Составители обращения требуют, чтобы глава чешских католиков встретился с жертвами таких преступлений. Пресс-секретарь архиепископства сообщил, что кардинал общается с пострадавшими, однако не делает это на глазах у публики.
Петицию подписали семнадцать человек, в том числе те, кто в прошлом пострадал от преступных деяний. Такой печальный опыт пережила Петра Панска, работавшая в должности церковного сторожа. Она сообщает, что в отношении нее настоятель костела несколько раз предпринял насильственные действия сексуального характера. «У меня развилось посттравматическое расстройство, вызванное пережитым стрессом, смешанное расстройство личности и депрессия. В своих воспоминаниях я снова и снова возвращаюсь к этим травмировавшим меня событиям. Преступник был осужден. Он уже отбыл срок, который окончился в начале мая прошлого года», – рассказала Петра Панска в интервью «Чешскому Радио». За свое преступление священник провел за решеткой три года.
Среди авторов письма, адресованного главе чешских католиков, – не только верующие, но и атеисты, представители культуры, журналисты.
«Уважаемый господин кардинал! Мы обращаемся к Вам в преддверии саммита по защите детей и молодежи в церкви. Он запланирован на 21–24 февраля, и вы как председатель Чешской епископской конференции будете на нем представлять чешскую часть римско-католической церкви. В контексте призыва пресс-секретаря Святого Престола Грега Бурка провести встречу участников саммита с жертвами сексуального насилия мы хотели бы обратиться с вопросом, как Вы откликнитесь на этот призыв и встретитесь ли Вы с жертвами еще до начала саммита.
Нам известно, что случаи, по которым проводились те или иные разбирательства и получившие огласку, – лишь верхушка этого печального явления, то есть многое было различными способами скрыто, а жертвы приносили обет молчания на Библии. Для сравнения мы приведем опубликованную недавно информацию о ситуации в католической церкви Германии. Там вышло на поверхность, что, согласно внутренней церковной документации, непозволительные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних допускало не менее 4% священнослужителей. Прочие данные, согласно проведенному расследованию, были сфальсифицированы или уничтожены. На основании анализа делается вывод, что подобная практика с большой долей вероятности продолжается до сих пор.
По нашему мнению, так же открыто к проблеме должна подходить римско-католическая церковь в Чешской Республике – предоставить доступ к архивным материалам, работать с жертвами и преступниками, активно информировать об этом общественность».
Составление петиции инициировал публицист Михал Штингл, который ранее руководил проектом «Дети Земли». «Я неоднократно пытался обсудить этот вопрос как с архиепископством, так и с отдельными епархиями, где происходили подобные случаи. И нигде не получил практически никакой ответной реакции – в большинстве случаев ответа я не дождался. Там отсутствует желание обсуждать эту проблему», – сообщил он «Чешскому Радио».
С ним не согласен пресс-секретарь Пражского архиепископства Станислав Земан. «Господин кардинал получил это письмо, а с некоторыми жертвами и их семьями он уже встречался. Однако по совету психологов он сделал это конфиденциально – либо с глазу на глаз, либо в присутствии членов семьи». Станислав Земан также сообщил, что если вина священника в сексуальном преступлении доказана полицией, то церковь, со своей стороны, тоже всегда назначает ему наказание.
Пресс-секретарь Пражского архиепископства подчеркнул, что сексуальные преступления, которые совершали бы служители Чешской католической церкви, происходят крайне редко. С 1990 года церковь зафиксировала лишь десять подобных случаев.
В комментарии для издания Britské listy Михал Штингл, со своей стороны, указывает: «Мы практически постоянно узнаем о все новых жертвах, которые боятся говорить. Для начала церкви следует хотя бы признать существование проблемы».
Еще одним поворотом этой темы стал пересмотр дела священника Адама Станислава Кушая, осужденного в 2011 году условно на основании показаний 16-летнего министранта, обвинившего священника в сексуальном насилии. 13 февраля 2019 года суд признал священнослужителя невиновным за отсутствием доказательств. Согласно решению суда, молодой человек оклеветал священника. Дело было пересмотрено на основании сделанного экспертного заключения и свидетельских показаний, говоривших в пользу осужденного. Оклеветавшего священника молодого человека охарактеризовали как «паталогическую личность, скрывающуюся под маской хорошего мальчика». При этом бывший министрант продолжает настаиваеть на своих обвинениях.
Ранее Кушай был осужден не только к шести месяцам заключения условно – ему было на три года запрещено работать с детьми до 18 лет. Несмотря на то что приговор был позднее отменен по амнистии, места священника и возможности служить в церкви Кушай лишился. Процесс длился почти 10 лет, в течение которых бывший священник зарабатывал на жизнь как рабочий. В интервью агентству ČTK он подчеркнул: «Я хочу служить людям и Богу, вернуться к службе в церкви… Все это время я был с людьми, и хотя они и не знали, кто я, служил им, путь и иным способом».
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