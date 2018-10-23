Сделано в Чехословакии: от пылесосов до турбин

В экспозиции можно увидеть в общей сложности 130 экспонатов из самых разных отраслей человеческой деятельности. Организаторы попытались не просто показать отдельные предметы и изобретения, но и представить их в историческом и социальном контексте. Директор Национального технического музея Карел Ксандр в своей вступительной речи отметил, что дата открытия выставки выбрана не случайно: 18 октября 1918 года была опубликована Вашингтонская декларация, провозгласившая независимость Чехословакии. Карел Ксандр особо остановился на роли промышленности в истории страны: «Я хотел бы подчеркнуть, что в период основания Чехословакии наша промышленность – еще со времен Австро-венгерской империи – находилась на высочайшем уровне, товары, производимые у нас, по качеству были одними из лучших в мире. Поэтому не было необходимости начинать с нуля, можно было продолжить производство, однако уже под новым брендом «Made in Czechoslovakia». Мир быстро привык к этому бренду, и промышленность в Чехословакии продолжала развиваться».

Экспозиция разделена на две части – историческую и современную. О том, как проходила общая подготовка исторической части и как выбирались экспонаты, рассказал один из кураторов выставки Гинек Стржитетски: «Выставка «Made in Czechoslovakia, или промышленность, завоевавшая мир» знакомит с отдельными образцами чехословацкого производства с 1918 по 1992 год. Здесь представлена продукция авиационной и железнодорожной промышленности, машиностроения, а также бытовая техника: пылесосы, телевизоры, кухонные роботы и так далее. Мы пытаемся охватить всю сферу чехословацкой промышленности и чехословацких технологий и максимально отразить тот исторический период во всех его проявлениях. А значит, наши экспонаты весьма разнообразны. Конечно, здесь представлены высокотехнологичные изделия высшего класса – эксклюзивные чехословацкие изобретения, которые действительно покорили мир. Но мы решили также показать и другую сторону нашей промышленности и выставить изделия, которые нельзя назвать высококлассными: на их производство сильно повлияла эпоха и курс развития нашей страны. Достаточно вспомнить период после Второй мировой войны и производство предметов быта того времени: надо признаться, что на их изготовление сильно повлияла нехватка определенных материалов, а также отсутствие обмена опыта с западным коллегами. Так что выпуск некоторых товаров проходил в неблагоприятных условиях, и это значительно отразилось на них. Нельзя сказать, что они были некачественными или плохими – просто такое было время».

На выставке представлены не только классические экспонаты, такие как изделия промышленного производства, различные прототипы и уменьшенные модели станков и транспортных средств, но и документы, планы, чертежи, рекламные материалы того времени. Здесь можно также посмотреть документальные фильмы или компьютерные проекции. Для самых маленьких посетителей подготовлены интерактивные игры и детский уголок. Более подробно концепцию выставки представил Гинек Стржитетски: «С самого начала подготовки мы с коллегами решили, что хотим, чтобы выставочное пространство выглядело как космос, а экспонаты были подобны звездам – они будто парят в воздухе. Надеюсь, что у посетителей будет именно такое ощущение, ведь мы представляем вселенную чехословацкой промышленности и ее звезды – наиболее яркие, знаковые изделия, созданные с 1918 по 1992 год».

Историческую часть дополнит экспозиция, посвященная современной чешской промышленности и известным фирмам, покоривших сердца клиентов по всему миру. Более подробно об этой части выставки рассказала ее куратор Люция Стршехова: «Это сопроводительная часть главной выставки. Здесь мы представляем компании, которые прошли через все радости и невзгоды ХХ века вместе с Чехословакией. Некоторые из них были основаны даже раньше Чехословакии, то есть их история намного дольше. Другие, напротив, созданы только в 1990-х годах на базе крупных национальных предприятий, расформированных или приватизированных после "бархатной" революции. Всего здесь представлено пятнадцать чешских компаний. Посетители смогут ознакомиться не только с их историей, но и с самой современной их продукцией».

Выставка открыта с 18 октября 2018 года по 29 сентября 2019 года, ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 18:00.

Кроме предметов, представленных непосредственно в выставочных залах, еще два экспоната располагаются за пределами главного здания: реактивная поворотно-лопастная турбина Каплана перед входом и легендарный самолет Aero L-29R «Дельфин» на крыше музея.