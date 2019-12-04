Сделан новый шаг на пути к единой железнодорожной сети Евросоюза

«Трансъевропейская сеть (TEN-T) обозначена уже несколько десятков лет, однако только сейчас были однозначно названы приоритеты. Европейский союз будет максимально поддерживать проекты по соединению Запада с Востоком Европы, чтобы получить железнодорожное сообщение от Испании до прибалтийских государств, где сейчас прокладывается абсолютно новый ж/д коридор», - сообщил «Чешскому Радио» Юрай Ковач, специалист по проблематике железнодорожного сообщения. Недостающие стратегические участки трансъевропейской ж/д сети должны быть введены в эксплуатацию к 2030 году, вся сеть будет готова к 2050 г.

Большие гарантии пассажирам

Движение поездом должно стать более доступным для пассажиров с физическими ограничениями. На крупной станции можно будет заказать ассистента для посадки инвалида в поезд и его сопровождения на вокзале всего за пол часа до отправления поезда. В небольшой станции эту услугу нужно будет запросить не позднее чем за три часа до старта, а на полностью автоматизированных станциях без обслуживающего персонала – за 12 часов.

«Новые правила обеспечивают большие гарантии всем пассажирам. Это касается, например, повышения информированности граждан в случае отмены или опоздания поезда. Компании, осуществляющие железнодорожную перевозку, также получат большую мотивацию для увеличения спектра и качества предоставляемых услуг, что, в свою очередь, сделает их более привлекательными для пассажиров, пользующихся этим экологическим видом транспорта», - цитируют СМИ министра транспорта Финляндии Марин Санну.

В случае препятствия на ж/д путях или в случае опоздания поезда, перевозчик обязан будет незамедлительно проинформировать об этом пассажиров посредством смс или отправить сообщение на указанный адрес электронной почты. Пассажиры в таком случае получат право на возвращение билета.

В случае непредвиденных обстоятельств компенсация не предусматривается

По настоянию евродепутатов, в директиву включен также параграф о защите прав самих перевозчиков на случай нештатных ситуаций.

«В случае непредвиденных обстоятельств, среди которых можно отметить экстремальные погодные условия или природные катастрофы, а также в случаях, когда прекращение движения поездов вызвано действием других лиц, например, их нахождением на ж/д путях или совершением суицида, перевозчику не придется выплачивать пассажирам финансовые компенсации. Иными словами, они не будут выплачиваться при любых обстоятельствах, как это было принято до сих пор», - сообщил Мирослав Выка, председатель Союза пассажиров общественного транспорта.

Прямое сообщение Прага-Брест

Что касается Чехии, по сообщению издания Deník.cz, начиная с 15 декабря текущего года, прямые поезда начнут ходить из Праги в белорусский город Брест. «Составы будут следовать по маршруту Прага – Острава – Катовице – Варшава – Тересполь – Брест», - сообщил пресс-секретарь «Чешских железных дорог» Радек Ёклик. Поезда будут отправляться из Праги в одиннадцатом часу дня, прибытие в Брест запланировано после полуночи. В состав поезда будут включены также прямые вагоны в Москву, сообщает издание Deník.cz.