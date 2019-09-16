Сбыт Fairtrade продукции в Чехии растет

Усман Траор девять лет назад купил участок в республике Кот-д’Ивуар, которая относится к крупнейшим производителем какао в мире. Несмотря на это, жизнь местных фермеров крайне сложна – их средний заработок не превышает одного доллара в день. Чтобы создать более адекватные условия для выращивания какао, Усман вместе с соседями основал кооператив, который отвечает нормам Справедливой Торговли, то есть благодаря сертификату Fairtrade кооператив получает специальные субсидии.

«У нас было восемь грузовиков для сбора урожая, благодаря субсидиям, полученным в рамках программы Fairtrade, нам удалось купить еще 13 фургонов и 38 мотоциклов, на которых можно проехать в труднодоступные места. У некоторых фермеров не было доступа к питьевой воде: на полученные деньги мы смогли построить три колодца», - перечисляет Усман.

За проданные в одной только Чехии товары с маркировкой Fairtrade фермеры в Африке, Азии и Латинской Америке получили дополнительных 13,5 миллиона крон, то есть на 75 процентов больше, чем годом раньше, говорит Гана Маликова, директор неправительственной и некоммерческой организации Fairtrade Česko a Slovensko. Количество потребляемого в стране Fairtrade кофе за прошлый год выросло в четыре раза.

«Субсидии не выплачивает ни государство, ни Евросоюз. Их платят те фирмы, которые продают товары с сертификатом «справедливой торговли». Если компания решит закупить какао у производителя со стандартом Fairtrade, то кроме централизованно установленной цены на этот продукт она платит еще дополнительный сбор, размер которого зависит от вида товара. Кооперативы обязаны иметь специальный банковский счет, на который поступают только эти дополнительные платы», - объясняет госпожа Маликова.

Сертификация Fairtrade кроме справедливых цен гарантирует также соблюдение справедливых принципов трудоустройства, исключение из процесса производства детского и рабского труда и бережное отношение к почве и водным ресурсам.

«Практически все сети магазинов уже включили в свой сортимент хотя бы некоторые из товаров с обозначением справедливой торговли, в основном, это какао. Этот тренд пришел к нам с Запада, но и чехи уже стали понимать, как эта система работает и для чего она нужна. Марку Fairtrade знают в Чехии 59 процентов жителей», - продолжает директор неправительственной организации.

Fairtrade бывают не только продовольственные товары, но, например, и музыкальные инструменты, футбольные мячи, посуда.

«В настоящее время мы предлагаем 23 вида товара с маркировкой Fairtrade. Это и различные корзины, сумки, чаще всего из Марокко, миски, чашки – вот здесь вы видите на этикетке даже указано имя человека, который разрисовывал эту чашку», - говорит Алеш Маснер, заведующий складом продукции, созданной в условиях справедливой торговли.

Однако Fairtrade могут быть, например, и мобильные телефоны. Производятся они уже несколько лет в Нидерландах. Фирма использует вторичные медные волокна и пластмассу. Называются они Fairphone.