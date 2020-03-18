Самодельные маски – предмет первой необходимости и модный аксессуар

Сложить плотную хлопковую ткань гормошкой, согнуть края, прострочить на швейной машинке, если есть в наличии, или же приметать вручную. Продеть резинки и завязать их узелком, или же пришить по углам четыре шнурка для крепления маски на голове - инструкций по созданию масок можно найти бесчетное количество.

Беспрепятственное приобретение одноразовой медицинской маски в аптеке – вопрос не одной недели, допускают политики. Закупленные государством маски будут в первую очередь предназначены для медицинского персонала и работников критической инфраструктуры. Затем ими снабдят работоспособное население.

Тем временем из уст главного эпидемиолога страны, министра здравоохранения, премьера и других политиков звучат уже не один день настоятельные рекомендации пользоваться этим видом защитного средства всем и ежедневно. В полдень среды этот совет превратился в официальный приказ.

Первым из политиков в аксессуаре с детским узором, сшитом супругой, появился на телеэкранах мэр Праги Зденек Гржиб. Чуть позже в маске домашнего производства цвета весенней травки к гражданам Чехии обратился глава профсоюзов Йозеф Стршедула.

Одними из первых в Чехии на нехватку медицинских масок в аптеках отреагировали работники брненского театра Husa na provázku («Гусыня на проволоке»), которые вместо репетиций театральных представлений кинулись шить маски для нуждающихся в них пожилых людей.

Примеру последовали и другие театры, а также сотни добровольцев – маски для тех, кому некогда или кто не способен сшить их самим, в эти дни без преувеличения изготавливают все, у кого есть такая возможность и доступ к материалу.

В защитных повязках домашнего производства самых модных цветов и узоров начинают фотографироваться актеры, музыканты и многие другие. Посыл один – не стесняйтесь ходить в них по улицам! Ваша маска защищает от вируса других, а чужая маска – вас самих… Министр культуры Любомир Заоралек публично приносит извинения за нехватку защитных средств. Через некоторое время его примеру следует и премьер Андрей Бабиш:

«Да, мы извиняемся перед всеми, но прошу вас: будьте объективны. Ни одно государство в Европе не реагировало так быстро, как мы. Мы первыми отменили рейсы в Италию, мы первыми ввели обязательный карантин для граждан, прибывающих из Италии, мы отменили воздушное сообщение с Южной Кореей, приостановили выдачу виз, ввели контроль на границах. Да, это так, всему миру теперь нужны маски».

К счастью, чехи не вынуждены полагаться лишь на самодеятельность. В целях обеспечить страну масками, перчатками и спецодеждой, правительство ведет активные переговоры как с Китаем, так например, и с Украиной.

«Десятки миллионов медицинских масок, респираторов и специальной одежды лежат грузом в Китае. У нас там товар на миллиарду крон. Главный вопрос теперь состоит в том, как его доставить в Чехию. Для этого нужен крупный самолет, например Руслан. Мы начали переговоры на эту тему с Украиной, немного просили, и, кажется, самолет будет», - заверил во вторник на пресс-конференции министр внутренних дел Ян Гамачек. Медицинский материал должен прибыть в Чехию в воскресенье.

Проблемой нехватки масок активно занялись также работники технического университета в Либерце, специализирующегося на нано-волокенных технологиях. Представители университета в среду утром подтвердили, что тесты показали высокую эффективность ими изготовленных защитных средств. В помещениях университета они начали ежедневно выпускать около 1000 масок, которыми они обеспечивают свой город. А в середине апреля на чешском рынке должны появиться маски с примесью нановолокна и оксида меди, производимые в Турции брненской компанией Respilon.

Ну а пока чехи защищают свое здоровье, как могут. В связи с этим государство сделало исключение и разрешило вновь открыться магазинам тканей и галантереям. Согласно информации, обнародованной «Чешским телевидением», профессиональная одноразовая маска способна защитить от 90% вирусов, хлопчатобумажная – от 70%. Эффективность шерстяного шарфа, прикрывающего рот и нос, составляет 50%.