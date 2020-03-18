Самодельные маски – предмет первой необходимости и модный аксессуар

В Чехии наблюдается острая нехватка медицинских масок – на фоне вспышки эпидемии коронавируса купить это защитное средство в чешских аптеках не по силам, без адекватной защиты работают и многие медицинские работники. Не позднее пятницы в страну должны прибыть первые грузы с несколькими миллионами масок, заказанными правительством в Китае. А тем временем, чехи защищаются, как могут, самодельные маски стали новым модным аксессуаром. Начиная со полуночи на четверг, выходить на улицу без повязки официально запрещено.
Сложить плотную хлопковую ткань гормошкой, согнуть края, прострочить на швейной машинке, если есть в наличии, или же приметать вручную. Продеть резинки и завязать их узелком, или же пришить по углам четыре шнурка для крепления маски на голове - инструкций по созданию масок можно найти бесчетное количество.
Беспрепятственное приобретение одноразовой медицинской маски в аптеке – вопрос не одной недели, допускают политики. Закупленные государством маски будут в первую очередь предназначены для медицинского персонала и работников критической инфраструктуры. Затем ими снабдят работоспособное население.
Тем временем из уст главного эпидемиолога страны, министра здравоохранения, премьера и других политиков звучат уже не один день настоятельные рекомендации пользоваться этим видом защитного средства всем и ежедневно. В полдень среды этот совет превратился в официальный приказ.
Первым из политиков в аксессуаре с детским узором, сшитом супругой, появился на телеэкранах мэр Праги Зденек Гржиб. Чуть позже в маске домашнего производства цвета весенней травки к гражданам Чехии обратился глава профсоюзов Йозеф Стршедула.
Одними из первых в Чехии на нехватку медицинских масок в аптеках отреагировали работники брненского театра Husa na provázku («Гусыня на проволоке»), которые вместо репетиций театральных представлений кинулись шить маски для нуждающихся в них пожилых людей.
Примеру последовали и другие театры, а также сотни добровольцев – маски для тех, кому некогда или кто не способен сшить их самим, в эти дни без преувеличения изготавливают все, у кого есть такая возможность и доступ к материалу.
В защитных повязках домашнего производства самых модных цветов и узоров начинают фотографироваться актеры, музыканты и многие другие. Посыл один – не стесняйтесь ходить в них по улицам! Ваша маска защищает от вируса других, а чужая маска – вас самих… Министр культуры Любомир Заоралек публично приносит извинения за нехватку защитных средств. Через некоторое время его примеру следует и премьер Андрей Бабиш:
«Да, мы извиняемся перед всеми, но прошу вас: будьте объективны. Ни одно государство в Европе не реагировало так быстро, как мы. Мы первыми отменили рейсы в Италию, мы первыми ввели обязательный карантин для граждан, прибывающих из Италии, мы отменили воздушное сообщение с Южной Кореей, приостановили выдачу виз, ввели контроль на границах. Да, это так, всему миру теперь нужны маски».
К счастью, чехи не вынуждены полагаться лишь на самодеятельность. В целях обеспечить страну масками, перчатками и спецодеждой, правительство ведет активные переговоры как с Китаем, так например, и с Украиной.
«Десятки миллионов медицинских масок, респираторов и специальной одежды лежат грузом в Китае. У нас там товар на миллиарду крон. Главный вопрос теперь состоит в том, как его доставить в Чехию. Для этого нужен крупный самолет, например Руслан. Мы начали переговоры на эту тему с Украиной, немного просили, и, кажется, самолет будет», - заверил во вторник на пресс-конференции министр внутренних дел Ян Гамачек. Медицинский материал должен прибыть в Чехию в воскресенье.
Проблемой нехватки масок активно занялись также работники технического университета в Либерце, специализирующегося на нано-волокенных технологиях. Представители университета в среду утром подтвердили, что тесты показали высокую эффективность ими изготовленных защитных средств. В помещениях университета они начали ежедневно выпускать около 1000 масок, которыми они обеспечивают свой город. А в середине апреля на чешском рынке должны появиться маски с примесью нановолокна и оксида меди, производимые в Турции брненской компанией Respilon.
Ну а пока чехи защищают свое здоровье, как могут. В связи с этим государство сделало исключение и разрешило вновь открыться магазинам тканей и галантереям. Согласно информации, обнародованной «Чешским телевидением», профессиональная одноразовая маска способна защитить от 90% вирусов, хлопчатобумажная – от 70%. Эффективность шерстяного шарфа, прикрывающего рот и нос, составляет 50%.
С 17 марта пользоваться общественным транспортом Праги можно только в повязке, закрывающей нос и рот
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