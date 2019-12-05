Саммит НАТО: российская угроза и укрепление обороны Польши и стран Балтии

«Самым успешным в истории» назвал итоговый документ лондонского саммита Североатлантического альянса генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, добавив, что «НАТО сильно как никогда». «Во-первых, у нас наконец будет план обороны, во-вторых, у нас есть документ, в котором ясно говорится об угрозе со стороны России», – подчеркнул президент Литвы Гитанас Науседа. Блок принял план по усилению обороны Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, и НАТО намерено реагировать на размещение российских ракет средней дальности.
«Эпиграфом» к саммиту, проходившему в столице Великобритании 3 и 4 декабря и приуроченному к 70-летию блока, стало интервью президента Франции Эмманюэля Макрона журналу The Economist, назвавшего сегодняшнее состояние НАТО «смертью мозга». Участники встречи постарались опровергнуть эту нелицеприятную характеристику. После беседы с президентом США Дональдом Трампом канцлер Германии Ангела Меркель назвала форум «чрезвычайно успешным».
Президент Милош Земан, возглавлявший чешскую делегацию, в своем выступлении напомнил о миссии НАТО в Афганистане, в которой участвует и Чехия, о борьбе с терроризмом, необходимости нести свою долю ответственности за расходы альянса и о том, что «союзники не должны сдавать своих позиций».
План по усилению присутствия сил Альянса на Балтике изначально блокировала Турция, требовавшая признать силы курдской милиции YPG «террористической организацией». Этого, как и поддержки своей операции на севере Сирии, добивается президент. Реджеп Эрдоган. Однако в итоге Анкара согласилась снять свои требования и проголосовала за «балтийский план» без дополнительных условий, против которых решительнее всего выступила Франция.
Решение Анкары приветствовал министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек: «Я считаю, что Турция в ходе саммита действовала конструктивно, так что она тоже понимает свои обязательства в отношении НАТО и хочет быть надежным и эффективным партнером в рамках Североатлантического альянса. Так что в этом я оцениваю саммит положительно и считаю его успешным». Глава чешской дипломатии также отметил, что встреча в Лондоне «способствовала разъяснению некоторых недоразумений между лидерами ключевых государств-членов альянса».
Усиление НАТО в Польше и Балтии идет уже несколько лет в ответ на действия России в отношении Украины. В итоговом документе в перечне пяти главных угроз первое место отводится политике Кремля: «Агрессивное поведение России представляет угрозу евроатлантической безопасности», – указано в протоколе. При этом президент Эмманюэль Макрон уточнил, что «не все считают Россию врагом», а генесек Йенс Столтенберг подчеркнул, что «с Россией необходимо вести диалог».
На заключительной пресс-конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о «плодотворной дискуссии» по вопросу выработки общей позиции по подходу к России. По словам британского политика, на саммите лидеры стран НАТО обсуждали, в какой форме следует вести переговоры с Россией, и на что следует обращать особое внимание.
В итоговом документе саммита также указано, что «терроризм во всех его проявлениях продолжает оставаться угрозой для нас всех». Угрозой также названы «государства и негосударственные структуры, ставящие под сомнение международной порядок, основанный на принятых правилах», «нестабильность на наших границах, способствующая массовой миграции».
Пятым пунктом идут и кибернетические и гибридные угрозы. Президент США Дональд Трамп выступил с очередным предупреждением в отношении опасности, которую может представлять китайская компания Huawei и предостерег от внедрения ее технологий в создание интернет-коммуникаций пятого поколения. Глава МИД Чехии Томаш также поддержал намерения НАТО проанализировать будущие отношения с Китаем. «Существуют некоторые области, в которых, как мы полагаем, Китай представляет угрозу – например, гибридное влияние, деятельность в киберпространстве, поэтому НАТО должно взвесить, как этому противостоять», – подчеркнул Томаш Петршичек.
В итоговом протоколе саммита НАТО также заявляет, что намерено «соразмерно и ответственно» ответить на размещение российских ракет средней дальности, по вине чего, как сказано в документе, «был расторгнут ДРСМД, что несет значительную угрозу евроатлантической безопасности».
По поводу ядерного оружия Североатлантический альянс высказался однозначно: «До тех пор пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным блоком». Также Альянс заявил о намерении добиваться устойчивой безопасности и стабильности в Афганистане, укреплять сотрудничество НАТО и Евросоюза. Блок приветствовал вступление в Североатлантический альянс Северной Македонии.
Для Чехии, как и для других членов НАТО, остается острым вопрос повышения к 2024 году расходов на оборону до 2% ВВП, что является обязательством, принятым страной при вступлении в Североатлантический альянс. В бюджете на ближайшие годы правительство предусматривает более низкие расходы на оборону, чем суммы, которые запрашивает армия.
Перед началом саммита премьер-министр Андрей Бабиш не дал определенного ответа на вопрос «Чешского Радио»: «Это обманчивые проценты. Необходимо говорить об абсолютных суммах. Если бы сегодня у нас были эти 2%, то это составляло бы 132,8 миллиарда крон, что расходится с бюджетом на следующий год на 58 миллиардов, и мы просто не смогли бы эти деньги израсходовать», – сообщил премьер.
В своем программном заявлении кабинет обязался повысить расходы на оборону до 1,4 % ВВП в 2021 году. По словам замминистра обороны Бланки Цупаковой, деньги на это есть. «Мы считаем, что это – достаточное увеличение расходов. На 2022 год мы хотим бороться за большую сумму, а в перспективе и выполнить взятые на себя политические обязательства. С этой точки зрения мы считает, что оборонный бюджет 2022 года должен быть выше, чем сегодня», – сообщила Цупакова в интервью «Чешскому Радио».
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