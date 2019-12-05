Саммит НАТО: российская угроза и укрепление обороны Польши и стран Балтии

«Эпиграфом» к саммиту, проходившему в столице Великобритании 3 и 4 декабря и приуроченному к 70-летию блока, стало интервью президента Франции Эмманюэля Макрона журналу The Economist, назвавшего сегодняшнее состояние НАТО «смертью мозга». Участники встречи постарались опровергнуть эту нелицеприятную характеристику. После беседы с президентом США Дональдом Трампом канцлер Германии Ангела Меркель назвала форум «чрезвычайно успешным».

Президент Милош Земан, возглавлявший чешскую делегацию, в своем выступлении напомнил о миссии НАТО в Афганистане, в которой участвует и Чехия, о борьбе с терроризмом, необходимости нести свою долю ответственности за расходы альянса и о том, что «союзники не должны сдавать своих позиций».

Балтика отдельно, курды отдельно

План по усилению присутствия сил Альянса на Балтике изначально блокировала Турция, требовавшая признать силы курдской милиции YPG «террористической организацией». Этого, как и поддержки своей операции на севере Сирии, добивается президент. Реджеп Эрдоган. Однако в итоге Анкара согласилась снять свои требования и проголосовала за «балтийский план» без дополнительных условий, против которых решительнее всего выступила Франция.

Решение Анкары приветствовал министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек: «Я считаю, что Турция в ходе саммита действовала конструктивно, так что она тоже понимает свои обязательства в отношении НАТО и хочет быть надежным и эффективным партнером в рамках Североатлантического альянса. Так что в этом я оцениваю саммит положительно и считаю его успешным». Глава чешской дипломатии также отметил, что встреча в Лондоне «способствовала разъяснению некоторых недоразумений между лидерами ключевых государств-членов альянса».

Усиление НАТО в Польше и Балтии идет уже несколько лет в ответ на действия России в отношении Украины. В итоговом документе в перечне пяти главных угроз первое место отводится политике Кремля: «Агрессивное поведение России представляет угрозу евроатлантической безопасности», – указано в протоколе. При этом президент Эмманюэль Макрон уточнил, что «не все считают Россию врагом», а генесек Йенс Столтенберг подчеркнул, что «с Россией необходимо вести диалог».

На заключительной пресс-конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о «плодотворной дискуссии» по вопросу выработки общей позиции по подходу к России. По словам британского политика, на саммите лидеры стран НАТО обсуждали, в какой форме следует вести переговоры с Россией, и на что следует обращать особое внимание.

В итоговом документе саммита также указано, что «терроризм во всех его проявлениях продолжает оставаться угрозой для нас всех». Угрозой также названы «государства и негосударственные структуры, ставящие под сомнение международной порядок, основанный на принятых правилах», «нестабильность на наших границах, способствующая массовой миграции».

Китайские тревоги

Пятым пунктом идут и кибернетические и гибридные угрозы. Президент США Дональд Трамп выступил с очередным предупреждением в отношении опасности, которую может представлять китайская компания Huawei и предостерег от внедрения ее технологий в создание интернет-коммуникаций пятого поколения. Глава МИД Чехии Томаш также поддержал намерения НАТО проанализировать будущие отношения с Китаем. «Существуют некоторые области, в которых, как мы полагаем, Китай представляет угрозу – например, гибридное влияние, деятельность в киберпространстве, поэтому НАТО должно взвесить, как этому противостоять», – подчеркнул Томаш Петршичек.

В итоговом протоколе саммита НАТО также заявляет, что намерено «соразмерно и ответственно» ответить на размещение российских ракет средней дальности, по вине чего, как сказано в документе, «был расторгнут ДРСМД, что несет значительную угрозу евроатлантической безопасности».

По поводу ядерного оружия Североатлантический альянс высказался однозначно: «До тех пор пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным блоком». Также Альянс заявил о намерении добиваться устойчивой безопасности и стабильности в Афганистане, укреплять сотрудничество НАТО и Евросоюза. Блок приветствовал вступление в Североатлантический альянс Северной Македонии.

НАТО – два процента

Для Чехии, как и для других членов НАТО, остается острым вопрос повышения к 2024 году расходов на оборону до 2% ВВП, что является обязательством, принятым страной при вступлении в Североатлантический альянс. В бюджете на ближайшие годы правительство предусматривает более низкие расходы на оборону, чем суммы, которые запрашивает армия.

Перед началом саммита премьер-министр Андрей Бабиш не дал определенного ответа на вопрос «Чешского Радио»: «Это обманчивые проценты. Необходимо говорить об абсолютных суммах. Если бы сегодня у нас были эти 2%, то это составляло бы 132,8 миллиарда крон, что расходится с бюджетом на следующий год на 58 миллиардов, и мы просто не смогли бы эти деньги израсходовать», – сообщил премьер.

В своем программном заявлении кабинет обязался повысить расходы на оборону до 1,4 % ВВП в 2021 году. По словам замминистра обороны Бланки Цупаковой, деньги на это есть. «Мы считаем, что это – достаточное увеличение расходов. На 2022 год мы хотим бороться за большую сумму, а в перспективе и выполнить взятые на себя политические обязательства. С этой точки зрения мы считает, что оборонный бюджет 2022 года должен быть выше, чем сегодня», – сообщила Цупакова в интервью «Чешскому Радио».