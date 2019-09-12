Начиная с июля 2018 года, на территории ЕС были выявлены 483 случая заболевания краснухой, наибольшее количество случаев было зафиксировано в Польше, Германии, Италии, Испании и Румынии. За первые шесть месяцев текущего года 90 тысяч европейцев заболели корью. Этот показатель превышает прошлогодний за весь год.

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала в качестве одной из крупнейших угроз XXI века снижающийся уровень всеобщей вакцинации общества, который напрямую связан и с такими явлениями, как фейковые новости в области медицины. Евросоюз интенсивно решает эту проблему, так как именно в Европе, а в некоторых странах в особенности, наблюдается резкое снижение общего уровня вакцинации», - говорит Роман Прымула, замминистра здравоохранения и председатель Общества вакцинологов Чехии.

По его словам, в Чехии побочные эффекты вакцинации временно наблюдаются у 700 детей в год, действительно серьезные осложнения случаются 3-5 раз в году. В то же время, вакцинация ежегодно помогает предотвратить во всем мире около трех миллионов смертей, сообщает ВОЗ.

«Мы немного недооценили риски подобных дискуссий и вбросов фейков в социальных сетях и разных несерьезных СМИ. Именно поэтому мы сейчас создаем Национальный информационный портал в области здравоохранения, где широкая аудитория сможет получать проверенную, правдивую информацию, в том числе и о прививках. Там будут указаны все преимущества и недостатки детской вакцинации», - заявил в интервью «Чешскому Радио» Прымула.

Наиболее уязвимую категорию читателей, на которую нацелены подобные фейки, по логике вещей представляют молодые матери.

«Они становятся главной мишенью подобных кампаний: на закрытых форумах в соцсетях другие мамы делятся с ними своим «жутким» опытом, советуя при этом не прививать детей или хотя бы оттянуть срок вакцинации. На мой взгляд, это и есть целевая аудитория на сегодняшний день».

С каждым непривитым ребенком в стране снижается общий уровень вакцинации, причем именно тотальная вакцинация, превышающая 95 процентов, является единственным эффективным методом как обезопасить тех, кого прививать нельзя - детей младше одного года, а также людей, страдающих от других серьезных заболеваний.

Над причинами опасного явления задумывается глава кафедры эпидемиологии Факультета военного здравоохранения Университета обороны Чехии Роман Хлибек.

«Я не думаю, что это вопрос доверия или недоверия к источникам официальной информации. Дело в том, что не каждый способен определить, что есть правда, а что - фейк. Большинство из подобных новостей пытаются производить впечатление достоверной информации, при этом они вводят читателя в заблуждение. Если людям предоставить официальный ресурс, я уверен, они будут ему доверять», - считает Хлибек.

Согласно официальным данным, опубликованным Европейской комиссией, 48 процентов европейцев уверены, что вакцина может привести к серьезным побочным эффектам, 38 процентов считают, что во время прививки человек может заразиться той болезнью, от которой она должна его обезопасить. В то же время, 85 процентов населения Европы верит, что вакцинация является эффективным методом борьбы с инфекционными заболеваниями.