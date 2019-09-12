Саммит ЕС: как побороть опасные мифы о прививках?

Эва Туречкова
12-09-2019
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«Прививки не являются достаточно эффективным методом предупреждения болезней», «для маленьких детей они опасны», «в результате вакцинации у младенцев развивается аутизм» – это три основных мифа, которые бытуют в Интернете относительно прививок. Фейковые новости на тему «вакцинация» имеют настолько серьезные последствия, что стали темой саммита, организованного Европейской комиссией и Всемирной организацией здравоохранения. Во встрече в Брюсселе принимают участие четыре сотни специалистов, ученых, представителей ООН и министров здравоохранения стран Евросоюза. Именно Европа относится к тем регионам, где из-за снижающегося уровня всеобщей вакцинации населения наблюдаются вспышки давно «поборотых» опасных заболеваний.

Фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоФото: Филип Яндоурек, Чешское радио Начиная с июля 2018 года, на территории ЕС были выявлены 483 случая заболевания краснухой, наибольшее количество случаев было зафиксировано в Польше, Германии, Италии, Испании и Румынии. За первые шесть месяцев текущего года 90 тысяч европейцев заболели корью. Этот показатель превышает прошлогодний за весь год.

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала в качестве одной из крупнейших угроз XXI века снижающийся уровень всеобщей вакцинации общества, который напрямую связан и с такими явлениями, как фейковые новости в области медицины. Евросоюз интенсивно решает эту проблему, так как именно в Европе, а в некоторых странах в особенности, наблюдается резкое снижение общего уровня вакцинации», - говорит Роман Прымула, замминистра здравоохранения и председатель Общества вакцинологов Чехии.

Роман Прымула, фото: MZV ČRРоман Прымула, фото: MZV ČR По его словам, в Чехии побочные эффекты вакцинации временно наблюдаются у 700 детей в год, действительно серьезные осложнения случаются 3-5 раз в году. В то же время, вакцинация ежегодно помогает предотвратить во всем мире около трех миллионов смертей, сообщает ВОЗ.

«Мы немного недооценили риски подобных дискуссий и вбросов фейков в социальных сетях и разных несерьезных СМИ. Именно поэтому мы сейчас создаем Национальный информационный портал в области здравоохранения, где широкая аудитория сможет получать проверенную, правдивую информацию, в том числе и о прививках. Там будут указаны все преимущества и недостатки детской вакцинации», - заявил в интервью «Чешскому Радио» Прымула.

Наиболее уязвимую категорию читателей, на которую нацелены подобные фейки, по логике вещей представляют молодые матери.

«Они становятся главной мишенью подобных кампаний: на закрытых форумах в соцсетях другие мамы делятся с ними своим «жутким» опытом, советуя при этом не прививать детей или хотя бы оттянуть срок вакцинации. На мой взгляд, это и есть целевая аудитория на сегодняшний день».

С каждым непривитым ребенком в стране снижается общий уровень вакцинации, причем именно тотальная вакцинация, превышающая 95 процентов, является единственным эффективным методом как обезопасить тех, кого прививать нельзя - детей младше одного года, а также людей, страдающих от других серьезных заболеваний.

Роман Хлибек, фото: Адам Кебрт, Чешское радиоРоман Хлибек, фото: Адам Кебрт, Чешское радио Над причинами опасного явления задумывается глава кафедры эпидемиологии Факультета военного здравоохранения Университета обороны Чехии Роман Хлибек.

«Я не думаю, что это вопрос доверия или недоверия к источникам официальной информации. Дело в том, что не каждый способен определить, что есть правда, а что - фейк. Большинство из подобных новостей пытаются производить впечатление достоверной информации, при этом они вводят читателя в заблуждение. Если людям предоставить официальный ресурс, я уверен, они будут ему доверять», - считает Хлибек.

Согласно официальным данным, опубликованным Европейской комиссией, 48 процентов европейцев уверены, что вакцина может привести к серьезным побочным эффектам, 38 процентов считают, что во время прививки человек может заразиться той болезнью, от которой она должна его обезопасить. В то же время, 85 процентов населения Европы верит, что вакцинация является эффективным методом борьбы с инфекционными заболеваниями.

Эва Туречкова
12-09-2019
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