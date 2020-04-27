Сакральная Чехия – парящая в воздухе дарохранительница и алтарь, вдохновленный Бернини

Храм Девы Марии в месте паломничества, которое называют Ломец, в конце XVII – начале XVIII века построили хозяева здешних владений – графы Бюкуа (в Чехии фамилию произносят как Буквой). Карл Филипп Бюкуа вошел в историю как ученый и путешественник. Однажды он получил в дар небольшую скульптуру Девы Марии, копию чудотворной статуи из бельгийского города Фой. С тех пор брал граф всегда брал ее с собой, отправляясь в путь.

«Появление этого храма связано с одной легендой. Граф Доминик Бюкуа, семье которого принадлежали эти края, однажды плыл из Испании в Рим. На корабль обрушился шторм, и граф дал обет, что если он переживет эту страшную бурю, то в своих владениях построит храм во славу Девы Марии, куда поместит чудотворное изображение. Он также планировал разбить здесь парк, который бы простирался от Нетолиц до Воднян, что ему осуществить не удалось. Он даже не смог возвести костел, поскольку вскоре скончался. Однако обет выполнил его сын Эммануэль Филипп Бюкуа, хотя и тот не дожил до освещения храма, которое произошло в 1704 году. Однако этот храм пережил здесь и эпоху Бюкуа, и Шварценбергов, и нацистов, и коммунистов и дошел до наших дней», – рассказывает сестра Бенедикта Бартонева, монахиня Конгрегации серых сестер Третьего устава святого Франциска Ассизского.

Костел в поселке Ломец построен по типу испанской часовни – прямоугольное в плане строение с округлыми стенами. Венчает здание купол с четырьмя небольшими башенками. Главная башня завершается испанским крестом, а окончания прочих выполнены в форме лампад. Высота костела составляет 31 метр. Входы с порталами из тесанного камня сделаны со всех четырех сторон.

Доминантой интерьера служит алтарь, повторяющий кворий – пышный балдахин, созданный Лоренцо Бернини для собора св. Петра. Его мы видим на всех трансляциях из Ватикана во время служб, которые проводит там Понтифик. В чешском храме дарохранительница с чудотворной статуей девы Марии как бы парит в воздухе над алтарем – он держится на креплениях, присоединенных к верху шатра, украшенного коронами и виноградной лозой.

«Сверху помещена статуя, а внизу Святые Дары, так что это – дарохранительница. Такое реешенеи уникально для Европы — вы нигде больше не найдете, чтобы дарохранительница была подвешена над алтарем. Раньше считалось, что это работа Сантина, но потом выяснилось, что в годы строительства костела Сантини было всего 16 или 17 лет, так что вряд ли это мог быть он. Сейчас архитекторы склоняются к тому, что строителем мог выступать сам Эммануэль Бюкуа, однако точно сказать нельзя», – рассказывает сестра Млада.

Ощущение полета усилено тем, что архитектор отказался от ретабло – образов и скульптур, закрывающих в католическом храме стену за алтарем. Алтарь с балдахином был изготовлен всего за год и спустя пять лет покрыт позолотой. До нас дошло и имя его создателя — им стал резчик Иоганн Ваушер из Линца.Интерьер этого изящного сооружения эпохи барокко украшен 14-ю полотнами, изображающими путь Христа на Голгофу и другими произведениями искусства.

«Здесь прячется кусочек Рима – уменьшенная копия алтаря храма святого Петра. Однако я обычно говорю, что наш алтарь меньше и красивее и посвящен Деве Марии. В Риме находится Престол святого Петра, однако нам достаточно и этого», – смеется сестра Бенедикта.

Рядом с костелом находится небольшой охотничий замок, ранее принадлежавший графам Бюкуа. С 1970 годов он используется как монастырь сестер Третьего устава святого Франциска Ассизского, которые и заботятся о сохранении этого храма.

Можно добавить, что Ломец – необычная точка на карте Чехии, расположенная между районами Страконице и Прахитице. Еще в 1925 году здесь были обнаружены захоронения древних славян, которые историки датируют VI–IX веками н.э.

Среди хозяев этих земель были и Рожмберки, и Швамберки, и, как уже говорилось, Шварценберги. Бюкуа владели этим краем почти два века, с 1621 по 1801 год.

Первым представителем этого фландрского дворянского рода, осевшим в Богемии, стал Граф Карл Бонавентура фон Бюкуа унд Гратцен, Шарль Бонавентура де Лонгваль (1571–1621). Он появился на свет в Аррасе, служил при королевском дворе в Мадриде. На службе императора Священной Римской империи после восстания в 1618 году чешских протестантских сословий получил должность фельдмаршала и вторгся в Богемию. В итоге за свою службу получил из рук императора Фердинанда II целый ряд поместий, конфискованных у чешских дворян.