Сайты муниципалитетов приспособят для граждан с ограниченными возможностями. Программа прочитает текст, опишет словами видео и покажет сказанное

Граждане с проблемами слуха всю информацию, в том числе содержащуюся в опубликованных видеозаписях, смогут прочитать, а незрячим людям система все необходимое озвучит.

«На веб-страницах очень много графики. Поиск сильно затруднен», – описывает причины своей нелюбви к использованию сайта муниципалитета по месту жительства инвалид по зрению Петра Линбергова. Наоборот, приспособленные соответствующим образом сайты, например, онлайн аудиотеки, она посещает регулярно.

«На муниципальных сайтах для граждан с ограниченными возможностями проблематична не только графика. Часть элементов порталов имеет также неправильные названия, что ухудшает возможности ориентации на страницах», – комментирует Радован Якубик, лектор тефлоцентра города Иглава, помогающий незрячим гражданам овладеть компьютером.

«Теперь веб-сайты муниципалитетов дополнят специальными ассистирующими технологиями, которые помогут гражданам с ограниченными возможностями получить содержащуюся на них информацию. Например, на портале должна быть программа-ассистент для чтения текста, – акцентирует Ярослав Строугал, заместитель министра внутренних дел по вопросам информационных и коммуникационных технологий. – Публикуемые мэрией видео теперь обязательно должны быть дополнены субтитрами, которые не только передают суть сказанного, например, во время заседания членов администрации, но также и описывают происходящее в зале. Например, то, что в помещение входит конкретная особа или же мэр направляется к трибуне».

Технические изменения, которые будут внесены в ряд муниципальных веб-порталов, поднимают уровень их качества, подчеркивает представитель МВД. По словам Ярослава Строугала, большинство этих сайтов обслуживается специализированными фирмами, которые в полной мере информированы о требованиях закона и для них не составит большого труда дополнить веб страницы ассистирующими программами и другими необходимыми техническими элементами. Министерство внутренних дел процесс усовершенствования будет держать под контролем и готово оказать необходимое содействие в реализации плана.

