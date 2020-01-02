С Новым годом, с новым подорожанием!

«По-моему, 2020 год, что касается стоимости квартир, от 2019 г. отличаться не будет. Например, цена среднестатистической квартиры в городе Острава составляет 24 тысячи крон за 1 квадратный метр (941 евро), а в центре Праги этот показатель уже находится на уровне 150 тысяч крон (около 5900 евро/1 кв. метр)», – комментирует агент по недвижимости фирмы 4fin Ян Штепанек. Специалист в данном случае сравнивает крупный промышленный центр, расположенный на востоке Чехии, и столицу государства. Центр Праги по стоимости жилых метров превышает Остраву более чем в шесть раз.

Причина роста цен, в первую очередь касающегося крупных городов, кроется в том, что спрос превышает предложение.

Одновременно сокращается количество желающих получить ипотечный кредит, за 2019 год на 10-15%, что дает затормаживающий эффект. В это же время растет конкуренция между банками, что снижает среднюю процентную ставку по предоставляемым кредитам. В настоящее время она составляет 2,36%. Обостряет ситуацию заявление Чешского национального банка о намерении вновь ужесточить ипотечные правила, а это чревато уменьшением клиентской базы.

«ЧНБ заявил, что действующие нормативы недостаточны для защиты интересов клиентов, так как, по расчетам аналитиков центрального банка, цены квартир завышены на 10-15%», – обращает внимание Дан Горняк, ипотечный специалист из компании Chytrý Honza.

Увеличатся в 2020 году также расходы чешских граждан на коммунальные услуги. Поднимутся, например, цены воды и взносы за канализацию. Правда, ценовой удар в этом случае будет смягчен готовящимся с мая снижением НДС. На воду будет распространяться ставка в объеме 10%, а не 15, как ныне.

Однако подорожает электричество. «Мы предполагаем рост в объеме от 2 до 4%», – заявляет председатель Энергетического регуляционного управления Станислав Травничек. Тяжелее всего придется тем, у кого в домах электрическое отопление. Наоборот, 5% от общих расходов сэкономят владельцы жилья с газовыми котлами.

В ряде городов подорожает вывоз мусора, серьезней всего в Праге – на 30%. Расти будут также и цены продуктов питания.