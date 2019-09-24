С чего начинается (любительский) театр?

Любые спектакли, творческие вечера, концерты гастролирующих русских артистов в Праге – небольшой праздник для диаспоры. Без внимания не остаются и пражские любительские русскоязычные театры. Один из них – театр «Луна и дрожь», открывшийся в 2012 году. Его основатель и художественный руководитель Лада Лунцева в интервью Радио Прага рассказала о своей труппе, а также о том, откуда появилось такое необычное название:

— Мы любительский театр, как и все русскоязычные театры в Праге, поскольку репертуарных театров здесь пока нет. В спектаклях у нас играют молодые ребята и студенты, лет, наверное от 18 и примерно до 28. Естественно, все всё делают на энтузиазме, просто потому, что мы любим это делать. Мы что-то вроде студии, но на некоммерческой основе – никто из нас не получает зарплаты, просто творим все вместе. А наше название – «Луна и дрожь» – это, конечно, отсылка к роману английского писателя Уильяма Сомерсета Моэма «Луна и грош», своим девизом мы выбрали цитату из этого романа: «Человек – это не то, чем он хочет быть; а то, чем он не может не быть». Но мы решили немного поиграть со словами, и у нас получилась «Луна и дрожь». Кстати, и в переводе на английский это тоже игра слов: в оригинале «The Moon and Sixpence», а у нас – «Moon and suspense».

На счету театра «Луна и дрожь» пока три постановки. Поскольку у труппы нет собственной площадки, спектакли проходят на подмостках самых разных пражских театров, но всегда при полном зале. Лада Лунцева объяснила, чем, по ее мнению, их спектакли так привлекательны для русскоязычных зрителей:

— Действительно, наши спектакли вряд ли напоминают чешские, поскольку в принципе русская и чешская театральные школы сильно отличаются друг от друга. И мы больше нацелены на русский психологический театр, на систему Станиславского, на «искусство переживания», в чешских театрах этого меньше. Конечно, есть театры, которые также исповедуют эту систему, но я не слишком хорошо с ними знакома, потому что я всегда попадала на спектакли противоположные – которые предпочитали систему Майзнера, шли скорее от внешнего к внутреннему. Но, разумеется, я ни в коем случае не хочу сказать, что мы в чем-то лучше, чем профессиональные чешские театры. Просто мы другие. И, конечно же, здесь играет роль и русский язык, по которому наши соотечественники скучают. Наверное, это такая вот отдушина. По крайней мере, для меня для самой.

Театр возник из древнейших охотничьих, хозяйственных, природных и других ритуальных празднеств, характерных для раннего периода развития человека. Однако ритуалы еще не были театром, многие искусствоведы считают, что театр рождается тогда, когда появляется зритель. Профессиональные актеры существовали уже в Древней Греции, Древнем Китае и Японии. А вот любительские труппы появились в Италии на рубеже XV–XVI веков – спектакли ставили ремесленники и представители интеллигенции. В период праздников, когда был спрос на зрелища, они показывали их за плату в богатых домах, а потом возвращались к своим делам. А как живет и работает молодежный театра «Луна и дрожь»?

— Пьесы в основном выбираю я как художественный руководитель, и я же режиссирую. Соответственно, я выбираю то, что смогу потом поставить на сцене. Образы и костюмы мы придумываем все вместе. У нас в труппе есть ребята, которые умеют шить, так что они значатся еще и костюмерами. В общем, мы все делаем сами, используя ту кассу, которую удается собрать с билетов. За эти деньги мы стараемся приобрести костюмы, создать декорации, сделать плакаты, снять помещение для последующих спектаклей. Естественно, у нас нет никаких спонсоров. Мы просто на собственном энтузиазме всем этим занимаемся.

Предыдущие постановки театра – спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева «Валентинов день» и комедия французской актрисы и драматурга Ясмины Реза «Бог резни». А что зрителей ждет в этот раз?

— Пьесу «Венера в мехах» я, на самом деле, увидела очень давно на сцене театра Kolovrat, ее там ставил местный англоязычный театр Prague Sheakspere Company. И мне она очень понравилась. Я вообще люблю современных авторов, современные пьесы. Я поняла, что эта пьеса действительно очень классная, в ней поднимается множество различных философских вопросов, которые весьма осторожно затрагиваются. Разумеется, здесь не звучит однозначных ответов. Но все эти вопросы и по сей день достаточно актуальны – и для меня самой, и для других артистов. Роман Поланский снял фильм по этой пьесе. Когда я увидела это на сцене, я поняла для себя, что тоже когда-нибудь хотела бы или поставить ее, или сыграть в ней. Поговорив с ребятами, мы решили, что ставить пьесу будет мой товарищ Игорь Сорокин, это будет его режиссерский дебют, а я сыграю роль Ванды – главную женскую роль.

«Луна и дрожь» – театр молодой (как и его актеры), их постановки всегда свежие, энергичные и искренние. Молодой команде удается сочетать легкость и глубину, игривый юмор и тихую грусть. Конечно, хочется пожелать актерам дальнейших творческих успехов, новых постановок и благодарных зрителей. А чего бы хотелось самому театру? Говорит Лада Лунцева:

— Я действительно очень хотела бы, чтобы в Праге появился репертуарный театр, профессиональный, на спектакли которого можно было бы попасть хотя бы каждый месяц. Чтобы актеры были задействованы, чтобы они могли развиваться, получать новый опыт. Очень хотелось бы, чтобы был налажен какой-то канал с Россией по обмену специалистами, чтобы приезжали к нам мастера – режиссеры, актеры, организовывали бы почаще какие-нибудь мастер-классы. Сейчас, конечно, это тоже бывает, но очень мало. Раз в полгода приедет кто-нибудь и все, естественно, пойдут толпой на этот мастер-класс – единственный на весь город. На самом деле, просто очень хочется продолжить этим заниматься и видеть, что зритель тоже этого ждет и этого хочет вместе с нами.