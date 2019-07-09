Рыцарь, спасший тысячи детей от рака

Коутецкий первым тогда еще в Чехословакии взялся за внедрение методов, которые до тех пор не использовались для лечения маленьких пациентов. В 1964 году в Праге eго стараниями было основано первое отделение детской онкологии. Позже в пражской больнице Мотоле появилось отдельное специализированное отделение детской онкологии, главврачом которого стал Коутецкий. В 1983 году оно превратилось в Kлинику детской онкологии.

"Остерегайтесь воцарения «злопорядка»"

В белом медицинском халате Йозефа Коутецкого было можно видеть свыше шестидесяти лет, и все это время содержимое его карманов оставалось прежним. Все должно быть на своих местах, повторял профессор, педант по натуре, считавший, что отсутствие порядка чревато не просто появлением беспорядка, а воцарением «злопорядка», в том числе и в обществе.

В архиве «Чешского Радио» сохранилось интервью с Й. Коутецким. Что подтолкнуло молодого врача, начинавшего свой профессиональный путь в качестве хирурга, к основанию детского онкологического отделения?

– В то время, когда мы жили за «железным занавесом», меня преследовало чувство досады и горечи. Мучал вопрос — почему там возникают отделения детской онкологии, где удается спасти некоторых пациентов, тогда как чешские дети обречены на смерть? Именно это и стало первым импульсом, который заставил меня, до того страстно увлеченного профессией детского хирурга, пойти к своему начальнику и спросить: «Господин профессор, можно, я целенаправленно займусь лечением рака у детей?». А он был ясновидящим и сказал: «Да, займитесь». Так появилось в Чехословакии отделение детской онкологии, – вспоминал Коутецкий.

«Меня считали безумцем»

Многие поначалу были склонны относиться к этому начинанию не только осторожно, но и скептически. Как вспоминал сам Коутецкий, ему тогда было 34 года, и многие даже из числа коллег не скрывали, что считают его идеалистом и сумасшедшим.

— Мне в то время говорили: «Все эти больные дети все равно умрут, ты просто безумец! Однако позже я всем им доказал, что вылечить детей можно.

«Дети проклинали не врачей, а своих родителей»

Через руки профессора Коутецкого прошли тысячи детских пациентов. Всплывают ли в его памяти конкретные детали и эпизоды, связанные с детьми?

– В моей памяти прочно засела такая история – у меня был четырехлетний мальчик с диагнозом «нейробластома» в поздней стадии болезни. Это злокачественная опухоль симпатической нервной системы, которая контролирует непроизвольную работу внутренних органов человека. Ребенок умирал, тогда мы еще не умели вылечить эту форму рака. Сегодня мы очень продвинулись в этой области. Это был маленький пражанин, и его мама высиживала у его постели в больнице с утра до вечера. И вот в один из вечеров, когда его мама собиралась уходить домой – мне как раз выпало дежурить и я находился в той палате, мальчик стал ее проклинать. Дети, когда им было плохо, не обвиняли нас, врачей, а своих родителей. Родителей они считали виновными в том, что оказались в больнице. И мама мальчика покидала больницу, слыша проклятия собственного ребенка в свой адрес, одновременно при этом мучаясь мыслью, что утром она его, возможно, уже не застанет в живых. Такие вещи остаются в памяти навсегда. Конечно, врач в такие минуты сосредоточен не на своих собственных переживаниях, а прежде всего на тех, кто больше всех страдает. Я, конечно, пытался, как мог, успокоить эту маму.

Удавалось ли доктору в таких ситуациях удержаться от слез?

– Нет, на работе я никогда не плакал, хотя часто испытывал грусть и по ночам не спал, раздумывая о самом разном. Однако от слез я не сумел удержаться, когда стоял над гробом своей сестры, умершей молодой – ее не удалось спасти от злокaчественной опухоли. А также когда хоронил своего в коллегу, того начальника, давшего мне разрешение заниматься онкологией. Этого напора чувств я не выдержал. Плачу я и тогда, когда слышу любимую музыку.

Познание и благословение воспринимать красоту

Йозеф Коутецкий сам играл на фортепиано с восьми лет, на скрипке – с семи, и в 14-летнем возрасте даже сочинял сонатины. С 1991 года, будучи деканом Второго медицинского факультета Карлова университета, а позже и его проректором, организовывал концерты в большом зале пражского Каролинума. Профессор считал, что жизнь человека и общества держится на трех столпах:|познании – в самом широком смысле этого слова, способности или, точнее говоря, благословении воспринимать красоту, в том числе красоту отношений. Этот рыцарь в белом халате также оставался до смерти глубоко верующим человеком.

Йозеф Коутецкий – лауреат главной премии 2010 года «Чешская голова» за исследования в области детской онкологии, нацинального аналога Нобелевской премии., как и престижной премии «Неурон».

Сегодня в Чешской Республике действует не менее восьми специализированных онкологических учреждений, где лечат детей: в Праге, Брно, Пльзене, Оломоуце, Остраве, Градец Кралове, Чешских Будейовицах и Усти-на-Лабе.