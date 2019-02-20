Русские и украинские волонтеры пражской больницы

Русские и украинцы работают вместе

Помощь центру также предложила инициативная группа, в рамках которой вместе работают россияне и украинцы, проживающие в Праге. Ими руководит желание принести пользу людям, которые их окружают непосредственно в том месте, где они сегодня живут. В группу входит одиннадцать человек, которые проводят работу по сбору средств, материалов и организации ремонта в часовне при больнице Томайера. Мы беседуем с членом инициативной группы Игорем Осинцевым о том, как возникла группа, и каковы ее успехи на поле волонтерства за относительно короткий период деятельности.

– Почему вы решили помогать именно центру Lékořice, основанному при больнице им. Томаейра?

– Мы выбрали центр Lékořice потому, что они осуществляют ту же самую деятельность, которую изначально также хотели делать мы, только гораздо масштабнее и на более профессиональном уровне. Они оказывают поддержку людям, этот центр является составной частью больницы. Члены центра помогают пациентам больницы, устраивают различные акции, направленные на улучшение их психологического состояния, проводят игровую терапию и зоотерапию, а также организуют волонтерскую деятельность. Работают с пациентами так, чтобы те быстрее выздоравливали.

– Каким образом вы вышли на связь с центром? Может быть, в больнице находился кто-то из ваших друзей или близких?

– Нет, в этой больнице никто из наших близких не был госпитализирован. Мы некоторое время искали тех, кому могли бы помочь, и наш выбор пал на Lékořice. На данный момент нас одиннадцать человек, шестеро из России, пять из Украины, это группа людей разного возраста. Мы решили сделать что-то хорошее в том месте, где живем. Я, например, живу в Праге уже семь лет, некоторые из наших ребят живут здесь дольше, чем я, некоторые – более короткое время. Мы вполне обычные люди, иногда вместе весело проводим время.

– Вас объединяли какие-то общие интересы? Как вы вообще познакомились?

– Мы познакомились на одном из тренингов в Праге. Это было довольно масштабное мероприятие – по сути, тренинг личностного роста. Мы подружились и в какой-то момент поняли, что можно вместе сделать что-то хорошее.

– Вы, в частности, уже завершили свое образование, работаете?

– Да, у меня два высших образования: одно я получил в России, второе в Чехии. Мне 29 лет, я веб-дизайнер. Среди наших ребят есть студенты, которым исполнилось 18–19 лет, они еще учатся, а есть и люди более старшего возраста, лет за сорок.

«Открытый микрофон» и благотворительные обеды

– Что вам удалось осуществить за этот период вашей деятельности?

– Мы занимаемся этим делом месяца два или немногим дольше и собрали около 40 000 крон (около 1570 евро). В данный момент мы ведем работу по сбору средств и материалов для центра. Своими силами распространяем информацию о центре Lékořice и привлекаем внимание общественности к их деятельности: встречаемся с владельцами фирм, устраиваем небольшие акции и благотворительные обеды. Мы, к примеру, договорились с владельцами барбер-шопа Tutto Barbuto на улице Chodská 22 о проведении акции «Открытый микрофон» 7 февраля. Все собранные средства, примерно 4-5 тысяч крон, которые удалось собрать буквально за два или три часа, были отправлены в центр Lékořice.

На этой неделе благодаря инициативной группе состоялся благотворительный обед с 11:30 до 13:00 на улице Aнтала Сташека 2027/79. Как рассказал Игорь Осинцев, "члены группы приготовили много разных вкусностей и продавали их всем желающим". Собранные ими, опять же в считанные часы, деньги, около 6 тысяч крон, также будут отправлены на счет упомянутого центра.

– Что русские и украинские волонтеры в вашей группе планируют в ближайшее время?

– Мы тесно взаимодействуем с руководством центра Lékořice. Насколько нам известно, сейчас они планируют открытие Благотворительного фонда. И мы всеми силами будем в этом участвовать,

– поделился с Русской службой «Радио Прага» планами на будущее член инициативной группы Игорь Осинцев.

