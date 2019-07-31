Руководитель МВД не хочет инвестировать в кибернетическую защиту

На отстранение ущерба после хакерской атаки МВД могло бы понадобиться от 850 миллионов до 2 миллиардов крон (32,6 – 77 миллионов евро). Такие данные «Чешскому Радио» предоставил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ондржей Кратошка: «Сумма, необходимая для усиления защиты 250 различных электронных систем МВД составляет около 1,6 миллиарда крон (61,5 миллиона евро)».

Превысит ли ущерб сумму инвестиций в кибернетическую защиту неизвестно. Точного прогноза быть не может, комментирует Радек Голы из Национального управления по кибернетической и информационной безопасности: «Вам не известна продолжительность атаки и какого она будет вида. Нет информации о месте удара. Какие системы могут пострадать, также неизвестно. Вы не знаете о степени подготовленности атакующих. Возможно, речь пойдет о хорошо продуманном ударе, а может быть это будет только одиночная проверка надежности. Прогнозировать последствия хакерской атаки можно, но все зависит от тех параметров, которые вы в свои расчеты введете».

Сотрудник «Чешского Радио» Ян Цибулка, занимающийся журналистикой данных, видит в системе кибернетической безопасности государства большие пробелы: «Все выглядит так, что министерство ищет способ избежать увеличения расходов государственного бюджета, и не очень серьезно относится к существующему риску, наличие которого подтверждает информация, поступающая из других государств. Типичный пример – Балтимор и Атланта. Администрации этих городов на продолжительное время оказались парализованными, хотя осуществившаяся на их электронные системы атака не отличалась высокой степенью изощренности».