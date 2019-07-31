Руководитель МВД не хочет инвестировать в кибернетическую защиту

Министр внутренних дел Ян Гамачек отказывается инвестировать средства в кибернетическую защиту своего ведомства. Обязательное для исполнения постановление кабинета министров прошлого года, по мнению главы МВД, необходимо аннулировать. В качестве аргумента приводится то, что инвестиции в повышение степени защиты могут превысить сумму ущерба, который хакеры своей атакой способны ведомству нанести. При этом, как сообщает непосредственно МВД, например, в 2017 году сеть министерства оказывалась под прицелом хакеров шесть раз. Каждый из ударов имел свои последствия, как минимум они отразились на функционировании компьютерных систем.
На отстранение ущерба после хакерской атаки МВД могло бы понадобиться от 850 миллионов до 2 миллиардов крон (32,6 – 77 миллионов евро). Такие данные «Чешскому Радио» предоставил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ондржей Кратошка: «Сумма, необходимая для усиления защиты 250 различных электронных систем МВД составляет около 1,6 миллиарда крон (61,5 миллиона евро)».
Превысит ли ущерб сумму инвестиций в кибернетическую защиту неизвестно. Точного прогноза быть не может, комментирует Радек Голы из Национального управления по кибернетической и информационной безопасности: «Вам не известна продолжительность атаки и какого она будет вида. Нет информации о месте удара. Какие системы могут пострадать, также неизвестно. Вы не знаете о степени подготовленности атакующих. Возможно, речь пойдет о хорошо продуманном ударе, а может быть это будет только одиночная проверка надежности. Прогнозировать последствия хакерской атаки можно, но все зависит от тех параметров, которые вы в свои расчеты введете».
Сотрудник «Чешского Радио» Ян Цибулка, занимающийся журналистикой данных, видит в системе кибернетической безопасности государства большие пробелы: «Все выглядит так, что министерство ищет способ избежать увеличения расходов государственного бюджета, и не очень серьезно относится к существующему риску, наличие которого подтверждает информация, поступающая из других государств. Типичный пример – Балтимор и Атланта. Администрации этих городов на продолжительное время оказались парализованными, хотя осуществившаяся на их электронные системы атака не отличалась высокой степенью изощренности».
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