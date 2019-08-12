Рука помощи наркоманам и их близким

«Это информационная служба. В случае употребления вызывающих зависимость веществ вам в первую очередь подскажут, куда и к кому можно обратиться в каждой конкретной ситуации», – комментирует директор правительственного Комитета по борьбе с наркотической зависимостью Ярмила Ведралова.

Подавляющее большинство принятых консультантами горячей линии звонков было связано с курением.

«Мы ожидаем, что в этом году общее количество обращений составит около полутора тысяч. Я надеюсь, что это будут две тысячи», – говорит Лукаш Когоутек из Чешской антитабачной коалиции.

Номер горячей линии, которая работает с понедельника по пятницу с 10 утра до 18 часов – 800 350 000. По выбору клиента автоматика осуществит соединение с консультантом, специализирующимся на конкретной проблематике – курение, алкоголизм, игорная зависимость, а теперь можно также получить совет, если речь идет о зависимости от употребления, например, опиумных препаратов, марихуаны, первитина и прочих нелегальных веществ.

Каждый день на линии дежурят специально обученные консультанты, а также непосредственно аддиктологи, подчеркивает директор правительственного Комитета по борьбе с наркотической зависимостью Ярмила Ведралова: «Консультационно-информационная линия по борьбе с зависимостями предназначена широкой общественности. К специалистам могут обратиться люди, чтобы получить информацию о конкретных нелегальных веществах. Горячая линия поможет тем, кто только экспериментирует с вызывающими зависимость веществами и тем, кто уже оказался в наркотическом капкане. Нельзя забывать также о родных и близких наркоманов, которым также нужна помощь, чтобы они знали – куда можно обратиться и как себя вести в разных ситуациях».

Заведующая группой консультантов горячей линии Кристина Фишерова ожидает, что специфика работа с наркозависимыми гражданами будет иной: «Хотя бы потому, что социальная ситуация инъекционных наркоманов хуже, чем у курильщиков».

Наиболее серьезной проблемой в Чехии является употребление первитина, экстази, а также каннабиноидов.

«В Чехии, по нашим подсчетам, около 43 тысяч инъекционных наркоманов. Лечение проходит 3-5 тысяч человек. Тех, кто вовсе от своей зависимости не лечится, остается еще достаточно много», – констатирует Ярмила Ведралова.