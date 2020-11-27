Рождество своими руками

Несколько шишек и веточек, пара ярких лент или ниток, толстая свеча и немного блёсток – для праздничного декора хватает самых простых вещей, которые можно найти дома или дёшево приобрести на одном из рождественских рынков. Конечно, изготовление украшения потребует некоторого времени – но результат обычно того стоит.

«Многие люди сегодня стараются создавать что-то дома своими руками, например, пекут сами хлеб или готовят разные вкусности. Изготовление рождественских украшений – не исключение. Людям хочется иметь какое-то отношение к вещам, которыми они украшают свой дом. Когда создаёшь что-то своими руками, в это вкладываешь душу, это имеет совсем другой смысл, нежели когда вещь просто куплена в магазине», - говорит куратор выставки Клара Грда.

Особенно хорош вариант рождественского рукоделия для тех, кто хочет украсить дом в неповторимом стиле. Секрет успеха, считает Грда – перед началом работы определиться со стилем и цветовой гаммой.

«Я бы непременно придумала конкретную цветовую комбинацию, которая должна в итоге получиться. Идеально, когда элементы декора сочетаются друг с другом. Например, когда цвет посуды совпадает с оттенком лент или c другими деталями. Выбрать конкретный стиль, будь то один из тех, которые мы здесь представляем, или же свой собственный, и постараться, чтобы всё гармонировало – это основной момент. И уже к этому добавить ловкость рук и фантазию».

Дом в стиле «hygge»

На выставке представлены подсвечники, выполненные в трёх разных стилях. По словам куратора, именно такие варианты оформления считаются сейчас самыми модными и актуальными.

«Первый стиль называется «небесное Рождество». Он весь такой будто бы хрупкий, лёгкий. При виде этих украшений представляется окно с морозными узорами на стекле. Этот стиль пронизан настроением зимнего утра, поэтому и цвета в нём преобладают нежные: нежно-розовый, нежно-бирюзовый, белый в комбинации с блестящими и мерцающими элементами».

Если карамельная нежность в интерьере вам не близка, то можно использовать в декоре природные материалы и приглушённые, естественные краски или же вспомнить о модном понятии «хюгге» (дат. hygge).

«Перед нами – подсвечник в природном стиле, который, как ясно из названия, основывается на природных элементах, на традициях наших бабушек и том, как люди раньше украшали свои жилища. Третий, последний стиль – так называемый комфортный, он произошёл от стиля «хюгге». В настоящее время он очень моден – этим словом описывается образ жизни датчан, по статистике одних из самых счастливых людей на земле. Неудивительно, что остальные обитатели планеты этим вдохновляются. Хюгге полон тёплых, согревающих красок, положительного настроя, он призван напоминать о хороших минутах, проведённых в семейном кругу или с друзьями в канун Рождества».

Выставка в Ботаническом саду продлится до 1 января 2019 года. Павильон Фата Моргана открыт для посещения ежедневно с 9 до 16 часов кроме понедельника.

Бывает, что придерживаться одного стиля во всём доме не получается или даже не хочется. Тогда можно опробовать на практике все три и оформить, скажем, разные помещения по-разному. Многое зависит и от того, какой дом украшать – дачу в сосновом бору или городскую квартиру, обставленную в стиле минимализма.

«Полагаю, что хюгге – это для людей, которые следуют за последними модными тенденциями, природный стиль – он более дачный, деревенский. Небесное Рождество, скорее всего, понравится тем, кто любит чистые и лёгкие линии», - говорит Клара Грда.