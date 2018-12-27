Рождественское послание президента к народу: экономика, выборы, «шпиономания»

Одним из главных тормозов экономического роста является, наряду с другими глобальными проблемами, нехватка рабочей силы в стране, напомнил Земан. Продуктивность труда можно увеличить за счет роботизации, уверен президент.

«Попытки воспрепятствовать этому тренду, например, путем введения налога на роботизацию, считаю бессмысленными. Такие меры могли бы лишь замедлить процесс и уменьшили бы наши шансы на то, чтобы стать одним из действительно самых развитых государств мира», - заявил президент.

В части послания, посвященной состоявшимся в текущем году президентским и региональным выборам, Земан призвал задуматься над тем, не стоит ли сделать участие в выборах обязательным.

«Демократия гарантирует не только права, но и обязанности граждан. По примеру законодательства Первой Республики, предлагаю вернуться к идее обязательного участия в выборах, благодаря чему удалось бы значительно увеличить количество избирателей, а также активизировать деятельность политических партий»,- сообщил Земан.

Далее президент в своей речи косвенно подверг критике предупреждение, прозвучавшее со стороны чешских спецслужб, согласно которому использование аппаратного и программного обеспечения, произведенного китайскими фирмами Huawei и ZTE, представляет угрозу для национальной безопасности, и мобильные телефоны этих фирм непригодны для обмена конфиденциальной информацией. Земан в связи с этим прибегнул к выражению «шпиономания».

На послание президента отреагировали многие коалиционные и оппозиционные политики. В то время как премьер Андрей Бабиш, глава социал-демократов Ян Гамачек и глава компартии Войтех Филип остались услышанным, в целом, довольны, оппозиционных лидеров Земан своей речью не убедил.

Председатель партии TOP 09 Иржи Поспишил объяснил в эфире «Чешского радио», почему: «Я ожидал философского размышления главы государства на тему, каким образом должно развиваться наше общество. Вместо этого мы стали свидетелями того, как президент хвалил премьера Бабиша, коммунистов, заступался за китайских шпионов, и, к сожалению, опять делил чешское общество на категории: на тех, кто считает себя лучше других, и на всех остальных».

Глава Пиратской партии Иван Бартош оценил слова президента о необходимости внедрения робототехники. В то же время, Бартош выразил глубокое несогласие с мнением главы государства, заявившим, что «проведение демонстраций против действующего правительства в эпоху свободных выборов является проявлением пренебрежения к волеизъявлению народа».

По мнению председателя Пиратской партии, «гражданская ангажированность не ограничивается лишь участием людей в избирательном процессе, они имеют полное право выразить свое несогласие с действиями правительства».

Глава Гражданской демократической партии Петр Фиала считает, что послание президента к народу ничем не удивило, а с рождественской порой имело мало общего. «Президент раскритиковал гражданское общество, СМИ, оппонентов действующего правительства, но своим представлением о будущем он с нами так и не поделился», - цитирует Фиалу издание iDnes.

