Рождественские ясли маслом не испортишь

Эта традиция намного старше, чем рождественская елка, адвентный венок или все о чем только можно вспомнить в связи с Рождеством. Считается, что первым, кто вертеп построил, был Святой Франциск Ассизский, который у деревеньки Гречио в Италии в лесной пещере построил пустые ясли, привел к ним живого вола и ослика и в Сочельник организовал там мессу. Легенда гласит, что новорожденный Иисус тогда молящимся действительно явился. Это событие настолько всех потрясло, что монахи эту традицию начали расширять по всей Европе.

Традиция прижилась и в Центральной Европе. Рождественские вертепы здесь начали создавать еще в XV столетии. Правитель Австро-Венгрии Иосиф II, император Священной Римской Империи и король Богемии в реформаторском манифесте, где-то около 1780 года, запретил ставить рождественские вертепы в костелах. Эта традиция ему казалась слишком светской и недостойной церкви. Однако парадокс заключается в том, что создание рождественских вертепов среди народа было настолько популярным, что сначала в дворянских, потом в мещанских, а позже и во всех других семьях вертепы начали делать дома.

Таким образом, Иосиф II добился возникновения одной из самых прекрасных народных ремесленных традиций в Чехии - создание рождественских вертепов. В Чехии тогда появились целые регионы, где ремесло изготовления фигурок для рождественских вертепов укоренилось и развивается до наших дней.

Мы говорим о городах и селах, где всегда было хорошо развито домашнее кустарное ремесленничество. На чешско-моравской возвышенности, например, это Тржешть, где из дерева вырезали украшения для мебели или шкафчики для часов. Подхватили традицию суконщики: Тржебич, Йиглава, Усти-на-Орлице, Пршибрам, Индржихув Градец.

В Пршибраме свою роль играло соседство с городком Святая Гора, где из дерева вырезали фигурки Святого Яна Непомука, Флориана и, конечно, рождественские вертепы. На них был столь большой спрос, что, например, в области Пршибрама, созданием рождественских вертепов занимались целыми семьями. Одна семья вырезала фигурки, другая делала домики, третья расписывала. Кто-то вырезал только короны, кто-то упаковывал, а следующие носили фигурки и украшения на рождественский базар в Прагу или в Вену.

В Орлицких горах, например, производством вертепов занимался целый городок Кралики. Спрос на рождественские вертепы был настолько велик, что их не успевали делать. Чтобы ускорить дело – пробовали использовать новые материалы. Так в городе Пршибрам, придумали альтернативный материал на основе ржаной муки.

А вот в современной Чешской Республике в селении Масловице на праздники уже почти двадцать лет делают рождественский вертеп – из масла. Впервые это произошло в 2000 году благодаря инициативе старосты населенного пункта Владимире Сыкоровой, по совместительству занимающей также должность директора местного «Музея масла».

«Если рождественские вертепы могут быть из самых разнообразных материалов, например из хлеба, то почему бы их нельзя было делать из масла… Идею подхватила одна из моих подруг. Она художник и очень изобретательный человек, который руками способен сделать практически что угодно. Именно она и изготовила первые фигурки из масла, которые мы потом использовали для первого нашего «масляного» рождественского вертепа. Он был, естественно, гораздо меньше, чем то, что мы выставляем в нашем музее сегодня», – рассказывает Владимира Сыкорова.

На изготовления первого рождественского вертепа понадобилось всего 5 обыкновенных пачек масла. В этом же году в Масловицах выставлена композиция, насчитывающая более сотни фигурок, изготовленных из 24 килограммов сливочного масла. Идея очень понравилась жителям селения, поэтому каждый год в изготовлении рождественского вертепа принимает участие все больше и больше народа.

«Общественности впервые было предложено принять участие в изготовлении вертепа из масла в 2005 году. Сначала в мастерскую приходило 5-10 детей. Сегодня в производстве традиционной рождественской композиции из масла принимает участие уже от 30 до 40 человек, иногда больше. Для некоторых это стало неотъемлемой частью праздников, они приходят к нам каждый год. Обычно изготовление фигурок начинается в первые дни Адвента – примерно за 4 недели до Рождества».

Приемы работы с маслом отличаются от применяемых в случае глины или пластилина, подчеркивает Владимира Сыкорова: «Естественно, что масло можно взять в руки, как глину, но очень скоро оно начнет таять. Чтобы необычный материал превратился в желаемую фигурку, нужно использовать, например, столовый нож или специальные стеки. Тогда работа с маслом уже не столь сложна, как это может показаться с самого сначала».

Обязательными для рождественского вертепа являются фигурки младенца Иисуса, Марии, Йозефа, волхвов, ангелов, пастухов и музыкантов, но вот дальше все зависит от фантазии участников творческого процесса.

«Каждый год мы наш рождественский вертеп составляем из тех фигурок, которые наши скульпторы придумают и изготовят из масла. Все основное здесь есть, хотя иногда слон, например, бывает меньше Богородицы. Однако это никому не мешает. В этом году, например, очень большими получились волхвы. Иногда бывают и такие фигурки, которые обычно в традиционных рождественских вертепах вы не увидите. Однако мы никого не ограничиваем. В это раз у нас есть машинка из масла, а в прошлом году был Бэтмен, а еще раньше – тарантул. Иногда нам бывает сложно сочетать предложенные авторами фигурки, но главное, чтобы люди все делали с радостью и не стоит никого ограничивать».

На обозрение рождественский вертеп выставляется обычно до 26 января, но долго откладывать посещение выставки не рекомендуется. Масло субстанция не долговечная и, несмотря на то, что выставляется рождественский вертеп в неотапливаемом помещении, лучше на необычное произведение поглядеть, пока оно еще свежее. К середине января, то там, то тут на различных фигурках начинают появляться черные точки плесени. Длительному хранению такое произведение ремесленного искусства не подлежит.