Рождественские ярмарки – время чудес и добра

Первоначально «Ассоциация супруг дипломатов», которая возникла в 1997 году, называлась «Ассоциацией женщин дипломатического корпуса». Речь идет об объединении по большей части жен дипломатов, аккредитованных в Чешской Республике. С какой целью она была создана?

– Она появилась для того, чтобы упростить общение между партнерами зарубежных послов в Чехии, а также контакты с представителями чешских общественных организаций. Самым главным нашим посланием является благотворительная деятельность, поэтому мы организуем этот международный рождественский фестиваль ежегодно. И в нынешнем году посредством этого мероприятия мы будем собирать деньги для чешских благотворительных организаций,

– пояснила супруга ирландского посла в Чешской Республике Элис Шиган.

Как и в предыдущие годы, рождественский фестиваль в престижном отеле «Хилтон», который расположился на Роганской набережной у реки Влтавы, откроется в 10.00. «Хилтон» принимал многих выдающихся деятелей науки и искусства, как и политиков, в том числе президентов США Билла Клинтона, Джорджа Буша, Барака Обаму. В это воскресенье, 25 ноября, большая часть гостей пожалует сюда вовсе не с целью устроиться в гостиницу на ночлег, а ради особенной атмосферы международной ярмарки, на которой можно услышать языки со всего мира. А также, чтобы присмотреться и приобрести по случаю приближающегося Рождества подарки и сувениры из многих стран мира. Что ожидает гостей фестиваля в этом году?

Супруги дипломатов за рождественским прилавком

– Собственно говоря, мы, супруги и партнеры дипломатических сотрудников, приходим туда пораньше, за час до открытия, чтобы должным образом подготовиться к торжественному открытию. И для нас остается во многом секретом, что именно каждая страна-участник фестиваля в отдельности представит, какие товары и дары своей земли будет предлагать. Каждое государство, конечно же, стремится показать себя здесь с самой хорошей стороны. Греция традиционно выставляет свое богатство в виде оливковых масел и сыров. На ярмарке-фестивале можно будет купить разные виды чая, шоколада, вино и множество других продуктов, которых даже не перечислить. Главное правило – продукты специфичны для определенной страны. Большинство участников сами привозят товары со своей родины, которые потом продают в рамках нашего международного фестиваля. Вьетнамцы, например, предлагают замечательный вьетнамский жемчуг.

Благодаря рождественскому фестивалю Diplomatic Spouses Association смогла передать в прошлом году финансовые средства 25 чешским благотворительным организациям. В том числе таким как Šance, Duha, Slunce – эта организация предлагает широкий спектр образовательных и социальных услуг в Унгоште, Ноузове и Стохове примерно в 20 км от Праги, а также организует оздоровительные туры для детей из социально слабых семей в Хорватии и Швейцарии. В центре организации Slunce действует пекарня и кондитерская, где трудоустроены люди с инвалидностью, которые способны помочь при выпечке пирожных и обслуживают в кафе клиентов.

– Ежегодно с просьбой о поддержке благотворительного проекта к нам обращаются от сорока до пятидесяти организаций. Мы, например, помогаем незрячим, а также детям и взрослым, выделяем деньги на приобретение разных приспособлений для инвалидов. Так что после окончания рождественского фестиваля мы начинаем рассматривать заявления, чтобы выбрать из них те просьбы, которые мы сможем удовлетворить.

Облик фестиваля меняется в связи с ротацией дипломатов

В 2017 году на ярмарке в «Хилтоне» побывало 5,5 тысяч посетителей. В нынешнем году в международном фестивале примут участие сотрудники диппредставительств 44 стран мира. Посольств иностранных государств в Праге, тем не менее, гораздо больше, чем число представленных в «Хилтоне». Чем это объясняется?

– Более низкое число участников фестиваля в этом году продиктовано тем, что многие послы вернулись на родину и на их место пришли новые дипломаты. Поэтому и характер нашего мероприятия, как и предлагаемый разными странами ассортимент подарков, претерпит некоторые изменения. Поэтому и те посетители, которые неоднократно побывали на рождественском фестивале и привыкли к определенному ассортименту, могут ожидать, что выберут что-то новое для них,

– рассказала «Радио Прага» госпожа Элис Шиган.