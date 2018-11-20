Рождественские ярмарки – время чудес и добра

По сложившейся традиции, в предрождественский период люди стремятся не только прибрать и украсить свои жилища, но и чаще чем когда-либо проявить заботу о своем ближнем, пожертвовать на благотворительные нужды. Благотворительные фонды и церковные приходы объявляют сбор средств в пользу детей-сирот и социально слабых граждан, волонтеры проводят благотворительные мероприятия. В стороне от добрых дел не осталась и пражская Diplomatic Spouses Association (Ассоциация супруг дипломатов). Уже 25 ноября она организует одну из первых благотворительных ярмарок в преддверии Адвента, международный рождественский фестиваль в столичном отеле «Хилтон».
Первоначально «Ассоциация супруг дипломатов», которая возникла в 1997 году, называлась «Ассоциацией женщин дипломатического корпуса». Речь идет об объединении по большей части жен дипломатов, аккредитованных в Чешской Республике. С какой целью она была создана?
– Она появилась для того, чтобы упростить общение между партнерами зарубежных послов в Чехии, а также контакты с представителями чешских общественных организаций. Самым главным нашим посланием является благотворительная деятельность, поэтому мы организуем этот международный рождественский фестиваль ежегодно. И в нынешнем году посредством этого мероприятия мы будем собирать деньги для чешских благотворительных организаций,
– пояснила супруга ирландского посла в Чешской Республике Элис Шиган.
Как и в предыдущие годы, рождественский фестиваль в престижном отеле «Хилтон», который расположился на Роганской набережной у реки Влтавы, откроется в 10.00. «Хилтон» принимал многих выдающихся деятелей науки и искусства, как и политиков, в том числе президентов США Билла Клинтона, Джорджа Буша, Барака Обаму. В это воскресенье, 25 ноября, большая часть гостей пожалует сюда вовсе не с целью устроиться в гостиницу на ночлег, а ради особенной атмосферы международной ярмарки, на которой можно услышать языки со всего мира. А также, чтобы присмотреться и приобрести по случаю приближающегося Рождества подарки и сувениры из многих стран мира. Что ожидает гостей фестиваля в этом году?
– Собственно говоря, мы, супруги и партнеры дипломатических сотрудников, приходим туда пораньше, за час до открытия, чтобы должным образом подготовиться к торжественному открытию. И для нас остается во многом секретом, что именно каждая страна-участник фестиваля в отдельности представит, какие товары и дары своей земли будет предлагать. Каждое государство, конечно же, стремится показать себя здесь с самой хорошей стороны. Греция традиционно выставляет свое богатство в виде оливковых масел и сыров. На ярмарке-фестивале можно будет купить разные виды чая, шоколада, вино и множество других продуктов, которых даже не перечислить. Главное правило – продукты специфичны для определенной страны. Большинство участников сами привозят товары со своей родины, которые потом продают в рамках нашего международного фестиваля. Вьетнамцы, например, предлагают замечательный вьетнамский жемчуг.
Благодаря рождественскому фестивалю Diplomatic Spouses Association смогла передать в прошлом году финансовые средства 25 чешским благотворительным организациям. В том числе таким как Šance, Duha, Slunce – эта организация предлагает широкий спектр образовательных и социальных услуг в Унгоште, Ноузове и Стохове примерно в 20 км от Праги, а также организует оздоровительные туры для детей из социально слабых семей в Хорватии и Швейцарии. В центре организации Slunce действует пекарня и кондитерская, где трудоустроены люди с инвалидностью, которые способны помочь при выпечке пирожных и обслуживают в кафе клиентов.
– Ежегодно с просьбой о поддержке благотворительного проекта к нам обращаются от сорока до пятидесяти организаций. Мы, например, помогаем незрячим, а также детям и взрослым, выделяем деньги на приобретение разных приспособлений для инвалидов. Так что после окончания рождественского фестиваля мы начинаем рассматривать заявления, чтобы выбрать из них те просьбы, которые мы сможем удовлетворить.
В 2017 году на ярмарке в «Хилтоне» побывало 5,5 тысяч посетителей. В нынешнем году в международном фестивале примут участие сотрудники диппредставительств 44 стран мира. Посольств иностранных государств в Праге, тем не менее, гораздо больше, чем число представленных в «Хилтоне». Чем это объясняется?
– Более низкое число участников фестиваля в этом году продиктовано тем, что многие послы вернулись на родину и на их место пришли новые дипломаты. Поэтому и характер нашего мероприятия, как и предлагаемый разными странами ассортимент подарков, претерпит некоторые изменения. Поэтому и те посетители, которые неоднократно побывали на рождественском фестивале и привыкли к определенному ассортименту, могут ожидать, что выберут что-то новое для них,
– рассказала «Радио Прага» госпожа Элис Шиган.