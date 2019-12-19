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Рождественские елки Чехии

Ирина Ручкина
19-12-2019
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Самое прекрасное и сказочное время года достигает своей кульминации. Еще немного, и жизнь вернется в свое обычное русло. Но пока на площадях больших и маленьких городов Чехии еще есть возможность насладиться уникальной волшебной атмосферой, созданной наряженной елкой, без которой немыслимо Рождество. Давайте отправимся туда вместе.

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