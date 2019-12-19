Рождественские елки Чехии

Самое прекрасное и сказочное время года достигает своей кульминации. Еще немного, и жизнь вернется в свое обычное русло. Но пока на площадях больших и маленьких городов Чехии еще есть возможность насладиться уникальной волшебной атмосферой, созданной наряженной елкой, без которой немыслимо Рождество. Давайте отправимся туда вместе.
К 75-летию окончания Второй мировой в Праге появится памятник власовцам
Врачей из Украины и России все больше, но пройти через экзаменационное сито все труднее
Администрация пражского района Прага-Ржепорые проголосовала за установку памятника «власовцам»
Бедржих Грозный – чех, раскрывший тайну хеттского языка
Решение об установке памятника «власовцам» в Праге вызвало возмущение у Посольства РФ