Рождественские елки Чехии

Самое прекрасное и сказочное время года достигает своей кульминации. Еще немного, и жизнь вернется в свое обычное русло. Но пока на площадях больших и маленьких городов Чехии еще есть возможность насладиться уникальной волшебной атмосферой, созданной наряженной елкой, без которой немыслимо Рождество. Давайте отправимся туда вместе.