Рождественская ярмарка на Староместской площади пройдет под знаком «био»

В прошлые годы баки на центральных пражских площадях оказались буквально завалены пластиковым мусором. Именно поэтому организаторы в этот раз решили прибегнуть к использованию экологически чистых материалов, которые можно утилизировать.

«Мы заменим весь сортимент упаковочных и сервировочных емкостей и наборов посуды без исключения, речь идет о трех десятках видов товара, начиная деревянными палочками для размешивания кофе и заканчивая стаканчиками, тарелками и пакетами», - сообщил на пресс-конференции Михал Навратил, торговый и маркетинговый директор компании Taiko, которая организует ярмарку.

Главный организатор массового предрождественского гуляния также решил ограничить использование порционного сахара, соли и других приправ в пакетиках, введя вместо этого систему самообслуживания.

«В то же время мы приняли решение установить на ярмарке новые «умные» мусорные баки, которые будут подключены к wi-fi, благодаря чему можно будет отдаленно следить за их наполняемостью. Они оснащены прессовальным устройством, то есть в них будет помещаться намного больше мусора, чем в обычные баки. Их будут высыпать по мере надобности», - сообщил далее Навратил.

«Умные» баки будут размещены как на Староместской, так и Вацлавской площади, а также в районе площади Республики.

Рождественская и новогодняя ярмарка в центре Праги стартует в субботу, 1 декабря, а закроется 6 января.

Начиная с понедельника, на площадке рядом со Староместской ратушей возвышается двадцатиметровая ель весом в восемь тонн, которую в этом году срубили в Рынолтицах в Либерецком крае. Зажжется она также в субботу, в 16,30.

«Это уникальное дерево, рождественской елки такого диаметра у нас тут еще не было», - сообщила пресс-секретарь пражских ярмарок Гана Титце.

Прага стабильно занимает первые места в рейтингах самых красивых рождественских дестинаций, утверждает Барбора Груба из организации Prague City Tourism. В прошлом году чешская столица лидировала в подобном списке на сайте US News Travel, опередив тем самым даже Нью-Йорк, Лондон, Вену и Мюнхен.

