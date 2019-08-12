Россияне на Параде гордости в Праге: боязнь и отдушина

Своими наблюдениями Илья поделился с Игорем Будыкиным.

– Я провожу экскурсии по Праге на русском языке. Так что часто бывало, что в пятницу я работал, общался с людьми, мы гуляли по Праге, а в субботу они встречали меня в костюме на Вацлавской площади, где проходил Парад гордости. У меня по этому поводу никогда не было никаких конфликтов, никакой негативной реакции, только большое удивление. Люди говорили: «Вау! А мы и не предполагали! Классно!». Это были люди с семьями, например отец, мать и ребенок откуда-нибудь с Урала, из регионов, где не все либерально. Я отвечал: «Да, у меня две руки, две ноги, я не чудовище».

– То есть здесь люди перестают бояться подобных мероприятий?

– Да, они перестают бояться, хотя изначально многое воспринимают в штыки, и не только Парад гордости: «Враг не дремлет! Война и немцы!» Однако если у них совпадает день осмотра Праги, а там в это время проходит карнавал Prague Pride, то я не сталкивался с отрицательной реакцией, а только с удивлением – что это не акция протеста, а действительно праздник. Когда они спрашивают: «А что вы празднуете?», я отвечаю: «Мы празднуем, потому что можем это делать».

– Это на самом деле праздник. Я был на Стршелецком острове – там гуляют целыми семьями, с детьми, с собаками, кто-то пьет пиво, кто-то смотрит концерт…

– В Европе и Америке это уже праздник, однако в некоторых частях света это – все еще протест. Я живу здесь уже двадцать лет, но когда-то моя жизнь была связана с Россией, и я знаю, что ЛГБТ-культура там и тогда существовала. В 1998 году там были клубы, андеграундная сцена, травести, субкультура. В эти клубы инкогнито ходили звезды, селебрити, и там тоже все одевались в разные цвета, как это сейчас происходит на Параде гордости.

В России легко стать изгоем

Однако говорить об этом было не принято – ты жил этой яркой жизнью только после десяти вечера. Официально этого не существовало, но могу сказать, что российские гей-клубы конца 1990-х могли дать фору гей-клубам Европы ХХI века. Однако когда это в России выносилось на поверхность, то становилось уже акцией протеста. Приезжающие сюда люди, возможно, и хотели бы участвовать в карнавале, но думают: «Если я к этому прикоснуться, то могу заразиться». Наверное, это вина строя – в России легко стать изгоем, будь ты гей или еврей, – если ты не в мейнстриме, если ты не «вата», если ты «выходишь за рамки». Но ведь кто-то розовый, а кто-то фиолетовый, и кому-то хочется выйти за эти рамки. У каждого – свой уровень страха, и именно преодоление собственного страха порождает негативную реакцию, гомофобию. Даже если они и хотели бы принять участие в карнавале, они боятся, что дома узнают и их уничтожат.

«Мы приехали посмотреть, как вы загниваете»

Некоторые говорят, что видели весь мир, побывав лишь в Турции, Египте и Тунисе, и от них вряд ли стоит чего-то ожидать. Некоторые говорят: «Мы приехали посмотреть, как вы загниваете». С другой стороны, я знаю людей, для которых Парад гордости – отдушина, они ездят на парады в Берлин, Амстердам, Прагу. Они приезжают, чтобы почувствовать себя без комплексов, ведь для людей важно показать: «Я знаю это о себе, мои близкие это знают, моя семья это приняла». Я уверен, что очень важно получить подтверждение со стороны окружающих. А для российских туристов – одно то, что они это видели…

– Приключение? Шок?

– Безусловно, ведь для них это нечто запретное. Россияне, которые живут за рубежом и ездят за границу, стараются не выделяться. Конечно, русская речь повсюду звучит в центре Праги, но только потому, что туристы осматривают Карлов мост. Те, кто принимает участие в Параде, не идут какой-то одной колонной, они не хотят быть на виду. В России не принято проявлять эмоции, а Прайд – очень сильные эмоции, радость, гордость. Попробуйте кому-нибудь улыбнуться в московском метро! А тут идет колонна, и все улыбаются. Некоторые думают, что это – что-то личное, но это не так – мы все здесь здороваемся, улыбаемся. Однако стоит им улыбнуться, они улыбнуться в ответ, и ничего страшного не следует, они начинают понимать и хотят быть частью этого праздника, но не хотят быть заметными.