Россияне массово распродают имущество в Карловых Варах

На рынке недвижимости Карловых Вар прослеживается новый тренд – массовая распродажа имущества россиянами. Причины этого явления самые разные, начиная от политических и заканчивая финансовыми. Дома и квартиры в курортной зоне выставляются на продажу по заоблачным ценам, в результате чего у элитного жилья практически нет шансов найти нового покупателя, пишет чешское издание Lidové noviny.
Для начала приведем - по меркам известнейшего чешского курорта - типичный пример: российский бизнесмен десять лет назад купил у мэрии Карловых Вар жилой дом, заплатив за него 60 миллионов крон (2,5 миллиона евро). В доме был сделан капитальный ремонт, а теперь объект предлагается на продажу за 200 миллионов крон. Безуспешно. Шансы найти покупателя за такие деньги статистически приближаются к нулю.
Владельцы домов чаще всего видят проблему не в цене, а в самом агентстве недвижимости. Далеко не исключение, что та же недвижимость выставляется на продажу сразу пятью и более риелторами, говорит Марцел Байгар, директор агентства M&M Reality.
В Карловых Варах в настоящее время предлагаются на продажу около 700 квартир и более 130 домов. По оценкам специалистов, практически у половины из них – владельцы с российским паспортом.
Чаще всего по завышенным ценам продаются квартиры площадью около 90 квадратных метров, расположенные в старой застройке курортной зоны или по соседству от нее: хозяева просят за них от семи до шестнадцати миллионов крон (от 280 до 680 тысяч евро).
В связи с этим в текущем году в Карловых Варах будет продолжаться падение цен на недвижимость. В продаже останутся квартиры, владельцы которых не готовы смириться с реальной ситуацией на рынке, отмечают специалисты.
По данным МВД Чехии, количество россиян с ПМЖ или с ВНЖ в Карловых Варах сокращается. В конце прошлого года на чешском курорте постоянно проживали 1654 россиянина, пять лет назад эта цифра была выше на 240 человек.
Объяснений можно услышать сразу несколько. Одни утверждают, что город мал и россияне там попросту заскучали. По мнению других, ни в Марианских-Лазнях, ни в Карловых Варах нет того уровня услуг, которого требуют российские элиты.
Ян Копал, пресс-секретарь карловарской мэрии считает, что многие россияне после падения курса рубля, европейских санкций в отношении России, а также кризиса в Украине пришли к выводу, что инвестированные в Карловых Варах деньги не приносят им особой пользы. Цены на недвижимость растут не так, как им хотелось бы, к тому же элитное жилье продать не так уж и просто.
Немаловажен также внутриполитический аспект: российская власть стремится вернуть бизнесменов - соотечественников из Европы обратно в Россию, чтобы они инвестировали деньги там, цитирует издание Lidové noviny Александра Мизюка, владельца одного из крупнейших в Карловых Варах агентств по продаже недвижимости.
«Раньше россияне приезжали в Карловы Вары погулять, пообщаться. Сейчас все стали говорить тихо, избавляются от недвижимости, так как у них проблемы в самой России», - утверждает риелтор.
По мнению его чешской коллеги из M&M Reality Петры Бабоучковой, интерес русскоговорящих инвесторов к Чехии в последние годы ограничивается Прагой и Брно.
Граждане России начали массово скупать недвижимость в Карловых Варах в начале века, причем спрос настолько превышал предложение, что некоторые покупатели готовы были заплатить за квадратный метр и по 6000 евро. По оценкам местных, в свое время в Карловых Варах русскоговорящие инвесторы владели практически 80 процентами недвижимости.
Чем вызван такой интерес к чешскому курорту?
Во-первых, он обусловлен исторически. В Карловых Варах побывал царь Петр I, писатель Алексей Толстой. Отправлялись туда на отдых и советские вожди, например, Леонид Брежнев и Юрий Андропов. Там действительно целебная вода, спокойная обстановка, для россиян низкий языковой барьер.
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