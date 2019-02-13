Россияне массово распродают имущество в Карловых Варах

Для начала приведем - по меркам известнейшего чешского курорта - типичный пример: российский бизнесмен десять лет назад купил у мэрии Карловых Вар жилой дом, заплатив за него 60 миллионов крон (2,5 миллиона евро). В доме был сделан капитальный ремонт, а теперь объект предлагается на продажу за 200 миллионов крон. Безуспешно. Шансы найти покупателя за такие деньги статистически приближаются к нулю.

Владельцы домов чаще всего видят проблему не в цене, а в самом агентстве недвижимости. Далеко не исключение, что та же недвижимость выставляется на продажу сразу пятью и более риелторами, говорит Марцел Байгар, директор агентства M&M Reality.

Половина продаваемой недвижимости принадлежит россиянам

В Карловых Варах в настоящее время предлагаются на продажу около 700 квартир и более 130 домов. По оценкам специалистов, практически у половины из них – владельцы с российским паспортом.

Чаще всего по завышенным ценам продаются квартиры площадью около 90 квадратных метров, расположенные в старой застройке курортной зоны или по соседству от нее: хозяева просят за них от семи до шестнадцати миллионов крон (от 280 до 680 тысяч евро).

В связи с этим в текущем году в Карловых Варах будет продолжаться падение цен на недвижимость. В продаже останутся квартиры, владельцы которых не готовы смириться с реальной ситуацией на рынке, отмечают специалисты.

По данным МВД Чехии, количество россиян с ПМЖ или с ВНЖ в Карловых Варах сокращается. В конце прошлого года на чешском курорте постоянно проживали 1654 россиянина, пять лет назад эта цифра была выше на 240 человек.

Не те услуги или политическое давление?

Объяснений можно услышать сразу несколько. Одни утверждают, что город мал и россияне там попросту заскучали. По мнению других, ни в Марианских-Лазнях, ни в Карловых Варах нет того уровня услуг, которого требуют российские элиты.

Ян Копал, пресс-секретарь карловарской мэрии считает, что многие россияне после падения курса рубля, европейских санкций в отношении России, а также кризиса в Украине пришли к выводу, что инвестированные в Карловых Варах деньги не приносят им особой пользы. Цены на недвижимость растут не так, как им хотелось бы, к тому же элитное жилье продать не так уж и просто.

Немаловажен также внутриполитический аспект: российская власть стремится вернуть бизнесменов - соотечественников из Европы обратно в Россию, чтобы они инвестировали деньги там, цитирует издание Lidové noviny Александра Мизюка, владельца одного из крупнейших в Карловых Варах агентств по продаже недвижимости.

«Раньше россияне приезжали в Карловы Вары погулять, пообщаться. Сейчас все стали говорить тихо, избавляются от недвижимости, так как у них проблемы в самой России», - утверждает риелтор.

По мнению его чешской коллеги из M&M Reality Петры Бабоучковой, интерес русскоговорящих инвесторов к Чехии в последние годы ограничивается Прагой и Брно.

Бум пришелся на начало века

Граждане России начали массово скупать недвижимость в Карловых Варах в начале века, причем спрос настолько превышал предложение, что некоторые покупатели готовы были заплатить за квадратный метр и по 6000 евро. По оценкам местных, в свое время в Карловых Варах русскоговорящие инвесторы владели практически 80 процентами недвижимости.

Чем вызван такой интерес к чешскому курорту?

Во-первых, он обусловлен исторически. В Карловых Варах побывал царь Петр I, писатель Алексей Толстой. Отправлялись туда на отдых и советские вожди, например, Леонид Брежнев и Юрий Андропов. Там действительно целебная вода, спокойная обстановка, для россиян низкий языковой барьер.