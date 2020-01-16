Россияне и чешская недвижимость… споры продолжаются

Последний случай описал в своей статье, опубликованной новостным сайтом HlídacíPes.org чешский журналист Роберт Бршештян.

Дело касается аренды виллы на Праге 6, которую в течение нескольких лет снимала супруга Дмитрия Романенко Юлия за 3 200 000 крон в год у организации «Дипломатический сервис», входящей в структуру МИД Чехии. Договор аренды был расторгнут после того, как Романенко задолжала чешскому МИДу сумму, превышающую два миллиона крон.

Дом располагается в дипломатическом районе Праги 6. Как пишет чешский журналист, «более «русского» места в Праге не найти. В нескольких метрах друг от друга находятся православный храм св. Людмилы, Средняя школа при Посольстве РФ в ЧР, российское торгпредство и жилой корпус, где проживают сотрудники посольства. Там же, на Сибирской площади, находится и дом № 5».

«Дипломатический сервис» сдает недвижимость во владении МИД представительствам самых разных государств, однако проблем с неуплатой аренды не бывает.

«МИД Чехии не фиксирует другие случаи, когда в течение длительного времени арендатор не платил за аренду», - сообщила сайту Hlídacípes.org пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Чехии Зузана Штихова.

«Даже после нескольких предупреждений и личных дискуссий на эту тему арендная плата оплачена не была. В связи с этим «Дипломатический сервис» обязан был приступить к подаче жалобы, а арендатору было направлено оповещение о расторжении договора аренды», - говорится в официальном протоколе переговоров между представителями «Дипломатического сервиса» и Юлией Романенко, состоявшихся в сентябре прошлого года.

Судебные разбирательства

Однако дело до суда не дошло. Чешское государство отозвало жалобу после того, как на счета «Дипломатического сервиса» в итоге была переведена вся сумма долга. Тем не менее, Романенко обязаны съехать к 29 февраля текущего года.

Как отмечает чешское издание, исход спора может оказаться и другим, намекая на то, что недвижимость, которую в силу своих размеров и стоимости сдавать довольно сложно, Романенко, возможно, захотят купить.

Российско-китайский спор

Это было бы не первое приобретение виллы, ранее принадлежавшей «Дипломатическому сервису», именно четой Романенко. Около десяти лет назад был семьей куплен дом в том же районе, на улице На Заторце. Романенко виллу, построенную по заказу художника Карела Сволинского - где в свое время располагалось посольство Грузии - снесли, имея при этом на руках разрешение исключительно на перестройку здания.

Юлия Романенко тогда задолжала архитектурной компании Abitare Praha миллионы крон. Дело дошло до суда, который россиянку обязал долг вернуть. На месте пражской виллы появилось новое здание, значительно крупнее прежнего. Кстати, Романенко позднее судилась также с китайской компанией CEFC, которая заинтересовалась покупкой новой виллы, заплатила первый взнос, но дома так и не получила.

Особые связи

Романенко живут в Праге с начала девяностых. Согласно информации, опубликованной ранее в чешском журнале Reportér, в Чехию они переехали всей семьей, во главе с отцом Дмитрия Романенко Евгением Гурвичем.

«В его фирмах фигурировало уникальное количество лиц, имеющих отношение к коммунистической Госбезопасности (Чехословакии), в том числе и к дореволюционной военной разведке», - написал журнал Reportér в ноябре 2018 г.

Согласно чешским СМИ, Романенко, также как и Неедлы, якобы в свое время занимался продажей автомобилей класса люкс. Знакомы ли они с тех пор, неизвестно. По данным сайта Neovlivní, Романенко был даже свидетелем на свадьбе Неедлого.

Известно также, что Дмитрий Романенко выступал ответственным лицом в компании Lukoil Aviation Czech, которую Lukoil основал вместе с Мартином Неедлым. Компания закрылась в 2015 году после того, как проиграла судебный спор с чешским государством. Проигранную сумму 30 миллионов крон тогда оплатила российская сторона.