Россия, Китай, Иран – чешская контрразведка опубликовала доклад за 2018 г.

Согласно докладу, на территории Чехии разворачивают деятельность все российские спецслужбы. Их цель - нарушить целостность Евросоюза и НАТО, в состав которых входит и Чехия, ослабить демократический строй, представляя его естественные атрибуты в виде пороков; ослабить степень доверия граждан в свое государство, создать напряжение в обществе, используя при этом также так называемых пророссийских активистов, распространяющих посредством дезинформационных кампаний заведомо ложную информацию.

В группу активистов входят «члены разного рода националистических и популистских движений, члены политических партий, некоторые официально зарегистрированные в Чехии общественные организации, лица, поддерживающие дезинтеграционные процессы в Украине, а также казачьи общества», говорится в публичной части отчета BIS.

Служба безопасности и информации, однако, в своем докладе подчеркивает, что под категорию «пророссийские активисты» подпадают не все приверженцы России, а лишь те, кто заведомо или неосознанно на территории Чехии развивает активную деятельность для достижения целей, поставленных РФ.

«Есть свидетельства о том, что эти люди напрямую связаны с российским государственным аппаратом или ими напрямую управляют российские спецслужбы», - сообщил «Чешскому Радио» пресс-секретарь Службы безопасности и информации Ладислав Штиха.

В части доклада, посвященной действиям российских спецслужб, BIS отмечает, что агентурная сеть России была в прошлом году ослаблена в связи с выдворением из страны трех сотрудников посольства РФ, занимающихся разведдеятельностью.

Служба безопасности и информации далее подтверждает, что «на территории Чехии временно пребывали лица, задействованные в покушении на Сергея Скрипаля», и опровергает информацию, распространяемую Россией, что в Чехии производился яд «новичок», которым был двойной агент Скрипаль в марте 2018 года отравлен.

В том же году была на территории Чехии разбита сеть, создаваемая ФСБ, которая должна была служить базой для кибератак локального и глобального масштабов, упоминается в отчете чешской контрразведки.

Что касается Китая, по сведениям BIS деятельность спецслужб КНР на территории Чехии за отчетный период стала более развернутой и более интенсивной. Китайские разведчики специализировались на академических кругах, сотрудниках подразделений безопасности и чиновниках с потенциалом роста.

На территории Чехии в 2018 году не была зафиксирована серьезная враждебная деятельность спецслужб других государств, за исключением Ирана.

«Я буду серьезно заниматься этим докладом. Думаю, он будет разбираться и в ходе заседания Совета безопасности», - сообщила «Чешскому Радио» вице-премьер Алена Шиллерова.

Свой отчет за прошлый год опубликовала и Военная разведка, которая обращает особое внимание на действия иностранных хакерских группировок.

«Военная контрразведка (VZ) расследует несколько случаев проведения атак, направленных против значимых институций в Чешской Республике», - подтвердил «Чешскому Радио» заместитель директора Национального центра кибернетических операций Камил Тихи.

По данным Службы безопасности и информации, российские и китайские группы, занимающиеся кибершпионажем, атаковали, например, Министерство иностранных дел Чехии. Российская группа также взломала личную электронную почту чешских военнослужащих.

В связи с угрозой кибератак, Пиратская партия требует выделить дополнительные деньги на обеспечение безопасности государства, заявил депутат Лукаш Коларжик.

Коммунист Войтех Филип выразил желание, чтобы в докладах спецслужб уделялось большее внимание также действиям «других спецслужб, в особенности экономической разведки США».

А по убеждению Пражского Града, чешские спецслужбы называют дезинформаторами инакомыслящих людей.