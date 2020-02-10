Мэр Гржиб: идею присвоить российскому посольству новый адрес - площадь им. Бориса Немцова - полностью поддерживаю

«Я предполагаю, что предложение будет одобрено. Наши коалиционные партнеры также поддерживают эту идею, что касается ценностей, мы - на одной волне. Предложение уже было одобрено Топонимической комиссией, сейчас готовится материал в Горсовет. Само голосование состоится 24 февраля, то есть церемония торжественного переименования площади может произойти 27 февраля – в день пятой годовщины убийства Бориса Немцова», - сообщил Гржиб Radio Prague International.

«Я абсолютно точно поддерживаю эту идею. Борис Немцов некогда был успешным региональным российским политиком, затем перешел в оппозицию. Я считаю - а это своего рода индикатор состояния демократии в стране - что нельзя допускать убийств оппозиционных политиков», - прокомментировал Гржиб идею переименования площади, на которой располагается Посольство РФ в Чешской Республике.

Подобное мнение прозвучало и в ходе обсуждения темы на заседании Топонимической комиссии Горсовета Праги. «Переименование площади «Под Каштаны» в данном случае является выражением политического подхода, который входит в компетенции Совета г. Праги», - говорится в записи заседания.

«За» проголосовали все 9 членов Топонимической комиссии Праги, протестных голосов и воздержавшихся не оказалось.

«Комиссия далее констатировала, что не сомневается в том, что Борис Немцов и Анна Политковская, ставшие жертвами политически мотивированного насилия, заслуживают, чтобы память о них была сохранена в пражской топонимии».

Предложение переименовать одну из аллей парка «Стромовка» в «променад Анны Политковской», будет рассматриваться отдельным пунктом, подтвердил Radio Prague International мэр Гржиб.

Российское посольство в Праге предложением прокомментировать ситуацию не воспользовалось.

На вопрос, не может ли Россия воспринимать такой шаг как провокацию, Гржиб сообщил следующее:

«Такой ракурс понимания мне был бы не понятен. Насколько мне известно, то совершившие убийство Бориса Немцова лица были пойманы и осуждены, поэтому не вижу повода, чтобы кто-либо видел проблему в том, что в Праге появится площадь, названная в честь значимого российского политика, умершего насильственной смертью в связи с его политическими взглядами. Наверное, хорошо бы напомнить, что речь идет о бывшем вице-президенте Российской Федерации, поэтому никаких отрицательных эмоций это вызывать не должно. К тому же посол России в Праге будет официально приглашен на церемонию переименования», - подытожил мэр Праги Зденек Гржиб.

Как русской редакции подтвердил российский оппозиционный активист Антон Литвин, проживающий в Праге, идею переименовать площадь «Под каштаны» в площадь «им. Бориса Немцова» инициатор петиции, представитель региональной власти в районе Прага 4 Петр Кутилек, выдвигал неоднократно на пражских протестных акциях против российского политического истеблишмента.

«Я чувствую радость и облегчение, что моя кампания, которая длилась около четырех лет, подходит к успешному концу. В течение последнего полугода мы стали получать сигналы, что мэрия начинает подходить к вопросу позитивно», - заявил сам Кутилек французской редакции Radio Prague International.

Его мотивацией «было желание, чтобы Чехия откровенно выразила поддержку демократическим силам в современной России. Случаи, когда люди борются с авторитарными режимами и могут поплатиться за это жизнью, не должны быть забыты», - дополнил Кутилек.

