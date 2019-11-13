Российский запрет «Человека в беде» - чешский МИД потребует объяснений

Минюст России включил «Человека в беде» в санкционный список, ссылаясь на федеральный закон «О противодействии лицам, причастным к нарушению основополагающих прав и свобод граждан Российской Федерации». Более подробного обоснования в заявлении российского правоохранительного ведомства не приводится.

«С определенной долей иронии можно сказать, что это - по-своему вознаграждение за те десять лет, в течение которых мы оказываем поддержку российскому гражданскому обществу. Наша работа, по всей видимости, имеет смысл, именно поэтому мы попали в список. В данный момент мы прекращаем нашу поддержку российским партнерам и друзьям, чтобы не ставить их под угрозу. С полной решимостью могу сказать, что это не значит, что мы хотели бы свернуть нашу деятельность в России», - отреагировал на шаг российских органов власти глава чешской гуманитарной организации Шимон Панек.

«Человек в беде» стал, таким образом, 19-й организацией, включенной в указанный список, учрежденный российскими органами после аннексии Россией Крыма и введения санкций в отношении РФ. На практике это означает, что счета организации в России заморожены, а дочерние отделения закрыты. За продолжение работы сотрудникам «Человека в беде» грозит административное и уголовное преследование.

Напомним, что крупнейшая своего рода организация в Европе предоставляет более четверти века помощь практически по всему миру, поставляя в страны, пострадавшие от войн, природных катастроф и стихийных бедствий гуманитарную помощь и другой необходимый материал, а также финансируя и обеспечивая реконструкцию разрушенных общественных зданий и школ. «Человек в беде» занимается также просветительской деятельностью, социальной интеграцией меньшинств и поддержкой прав человека и демократии не только за рубежом, но и в самой Чехии.

Бюджет компании ежегодно превышает два миллиарда крон (80 миллионов евро).

Непосредственно в России «Человек в беде» начал работать в январе 2000 г., во время Второй чеченской войны. В марте того же года организация начала поставлять еду жителям разрушенного Грозного, финансировала ремонт школ и больниц, помогала с возвращением беженцев. В 2005 году власти не продлили «Человеку в беде» аккредитацию, однако через два года работа на Кавказе была возобновлена.

«Человек в беде» оказывал помощь и во время военного конфликта на востоке Украины. Гуманитарные конвои направлялись по обе стороны фронта. Чешская гуманитарная организация снабжала едой на неподконтрольной Украине территории 469 тысяч человек, 95 тысяч жителей региона благодаря чешской организации вновь получили доступ к питьевой воде. В Донецке «Человек в беде» помогал с реконструкцией поврежденных во время боев жилых домов до тех пор, пока в 2016 г. власти самопровозглашенной ДНР не отняли у гуманитарной организации аккредитацию и не закрыли ее склад.

Как в интервью изданию Lidové noviny заявила пресс-секретарь организации Адриана Черна, «в настоящее время «Человек в беде» в России оказывает поддержку, в первую очередь, представителям гражданского общества, то есть активистам, блогерам, интеллектуалам, группам лиц, борющихся с коррупцией. Тем, кто выступает против нанесения вреда окружающей среде, тем, кто требует большую открытость, борется против цензуры и хочет, чтобы Россия соблюдала свои международные обязательства. Это, конечно, раздражает российские власти», - сообщила Адриана Черна.