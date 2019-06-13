Российский законопроект о статусе оккупантов 1968 года продолжает волновать чешских политиков

По мнению главы МИД Чехии Томаша Петршичека, оккупация Чехословакии являлась серьезным нарушением международного права.

Предложение российских депутатов осудил также президент Милош Земан.

«Оккупация 1968 года была международным преступлением. Несмотря на то, что я всегда старался развивать дружественные связи между обоими государствами (Россией и Чехией), в случае принятия закона мне пришлось бы на этот недружественный акт весьма адекватно отреагировать», - сообщил президент в эфире радиостанции Frekvence 1.

На основе закона, статус ветерана получили бы четыре тысячи из общего числа двадцати тысяч бывших военнослужащих, оккупировавших Чехословакию в августе 1968 года. Норму, внесенную в Госдуму фракцией КПРФ, называют ошибкой даже чешские коммунисты, при этом не особо ее критикуя.

«В любой стране мира, военнослужащие, которые получили приказ участвовать в боях, получают за это награды и премии, несмотря на то, что позднее может оказаться, что эти действия не были в порядке вещей. С этой точки зрения, нельзя удивляться тому, что эти военнослужащие требуют какой-то социальной уверенности», - заявил зампредседателя депутатского клуба Коммунистической партии Чехии и Моравии Лео Лузар.

Однако по словам замминистра иностранных дел Мартина Повейшила, прозвучавшим во время заседания депутатского Комитета по международным вопросам, проблема заключается не в предоставлении льгот, а в их обосновании, то есть в признании оккупации легитимным шагом.

Чешская палата депутатов уже приняла в этой связи постановление, согласно которому законопроект российских коммунистов необходимо рассматривать как «отвратительную попытку легитимизовать оккупацию», что в конечном итоге может нанести вред взаимоотношениям между Чешской Республикой и Российской Федерацией. Постановление поддержали 142 из 176 присутствующих депутатов. «Против» проголосовали 8 законодателей, все от Компартии.

Российский законопроект осудил также Комитет Сената по международным вопросам. «Не кто иной как российский президент Владимир Путин во время своего визита в Прагу признал от лица России ответственность за оккупацию Чехословакии в 1968 году. Он говорил о моральной ответственности, не об юридической. Именно поэтому это бесстыдное предложение по-своему является очень опасным актом», - дал «Чешскому Радио» свой комментарий по этому вопросу независимый сенатор Павел Фишер.

В то время, председатель депутатского комитета, бывший министр иностранных дел Чехии, социал-демократ Любомир Заоралек утверждает, что дискуссия по поводу российской нормы не в меру обострилась. «Предложения обратиться по этому поводу в соответствующие органы ООН, НАТО и Евросоюза мне показались излишними».

Однако председатель депутатского Загранкомитета от христианских демократов Иржи Мигола считает, что вопрос надо рассматривать со всей серьезностью, хотя бы потому, что в 1993 году Чехией и Россией был подписан договор о дружественных отношениях, который необходимо соблюдать.

«Мы обязаны были отреагировать. Меня этот вопрос касается не только как депутата, но и как педагога и историка. Это наглость, провокация, попытка менять историю и манипулировать ею, в данном случае мы не можем промолчать».

Напомним, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на прошлой неделе заверил министра иностранных дел СР Мирослава Лайчака, что Россия не меняет своего подхода к вопросу оккупации Чехословакии и договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Словакией остается в силе.

Российский законопроект послужил поводом для вызова в Пражский Град посла Российской Федерации в Чехии Александра Змеевского. Встреча с президентом Земаном, желающим услышать объяснение на эту тему, была назначена на вторую половину дня вторника.