Российский законопроект о статусе оккупантов 1968 года продолжает волновать чешских политиков

Эва Туречкова
13-06-2019
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Комитет по международным вопросам чешской Палаты депутатов в четверг занялся обсуждением внесенного в российскую Госдуму законопроекта «О распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Вооруженных сил СССР, направлявшихся в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора». Чешские политики, которые в минувшие дни норму подвергли острой критике, считают, что принятие закона негативно скажется на чешско-российских отношениях.

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Фото: CIA, Flickr, Public DomainФото: CIA, Flickr, Public Domain

По мнению главы МИД Чехии Томаша Петршичека, оккупация Чехословакии являлась серьезным нарушением международного права.

Предложение российских депутатов осудил также президент Милош Земан.

Фото: Khalil BaalbakiФото: Khalil Baalbaki «Оккупация 1968 года была международным преступлением. Несмотря на то, что я всегда старался развивать дружественные связи между обоими государствами (Россией и Чехией), в случае принятия закона мне пришлось бы на этот недружественный акт весьма адекватно отреагировать», - сообщил президент в эфире радиостанции Frekvence 1.

На основе закона, статус ветерана получили бы четыре тысячи из общего числа двадцати тысяч бывших военнослужащих, оккупировавших Чехословакию в августе 1968 года. Норму, внесенную в Госдуму фракцией КПРФ, называют ошибкой даже чешские коммунисты, при этом не особо ее критикуя.

«В любой стране мира, военнослужащие, которые получили приказ участвовать в боях, получают за это награды и премии, несмотря на то, что позднее может оказаться, что эти действия не были в порядке вещей. С этой точки зрения, нельзя удивляться тому, что эти военнослужащие требуют какой-то социальной уверенности», - заявил зампредседателя депутатского клуба Коммунистической партии Чехии и Моравии Лео Лузар.

Фото: ALDOR46, CC BY-SA 3.0Фото: ALDOR46, CC BY-SA 3.0 Однако по словам замминистра иностранных дел Мартина Повейшила, прозвучавшим во время заседания депутатского Комитета по международным вопросам, проблема заключается не в предоставлении льгот, а в их обосновании, то есть в признании оккупации легитимным шагом.

Чешская палата депутатов уже приняла в этой связи постановление, согласно которому законопроект российских коммунистов необходимо рассматривать как «отвратительную попытку легитимизовать оккупацию», что в конечном итоге может нанести вред взаимоотношениям между Чешской Республикой и Российской Федерацией. Постановление поддержали 142 из 176 присутствующих депутатов. «Против» проголосовали 8 законодателей, все от Компартии.

Павел Фишер, фото: Архив Чешского радио - Радио ПрагаПавел Фишер, фото: Архив Чешского радио - Радио Прага Российский законопроект осудил также Комитет Сената по международным вопросам. «Не кто иной как российский президент Владимир Путин во время своего визита в Прагу признал от лица России ответственность за оккупацию Чехословакии в 1968 году. Он говорил о моральной ответственности, не об юридической. Именно поэтому это бесстыдное предложение по-своему является очень опасным актом», - дал «Чешскому Радио» свой комментарий по этому вопросу независимый сенатор Павел Фишер.

В то время, председатель депутатского комитета, бывший министр иностранных дел Чехии, социал-демократ Любомир Заоралек утверждает, что дискуссия по поводу российской нормы не в меру обострилась. «Предложения обратиться по этому поводу в соответствующие органы ООН, НАТО и Евросоюза мне показались излишними».

Сергей Лавров, фото: Wikimedia Commons, CC0Сергей Лавров, фото: Wikimedia Commons, CC0 Однако председатель депутатского Загранкомитета от христианских демократов Иржи Мигола считает, что вопрос надо рассматривать со всей серьезностью, хотя бы потому, что в 1993 году Чехией и Россией был подписан договор о дружественных отношениях, который необходимо соблюдать.

«Мы обязаны были отреагировать. Меня этот вопрос касается не только как депутата, но и как педагога и историка. Это наглость, провокация, попытка менять историю и манипулировать ею, в данном случае мы не можем промолчать».

Напомним, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на прошлой неделе заверил министра иностранных дел СР Мирослава Лайчака, что Россия не меняет своего подхода к вопросу оккупации Чехословакии и договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Словакией остается в силе.

Российский законопроект послужил поводом для вызова в Пражский Град посла Российской Федерации в Чехии Александра Змеевского. Встреча с президентом Земаном, желающим услышать объяснение на эту тему, была назначена на вторую половину дня вторника.

Эва Туречкова
13-06-2019
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