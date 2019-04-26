Российские СМИ «ошиблись» в подсчетах: в Праге собралось не двадцать пять тысяч, а шестьсот демонстрантов

«В Праге более 25 тысяч человек вышли на улицы города, чтобы выступить против диктата Евросоюза. В преддверии майских выборов в Европарламент лидеры ультраправых политических партий объединились, чтобы побороться за депутатские места сообща.

Митингующие намерены изменить миграционную и социальную политику Брюсселя изнутри и защитить независимость Европы от Германии и США», – указано на сайте «Звезды». С опровержением этого сообщения выступил чешский Центр по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами (СТНН): «Подобная дезинформация, распространяемая российскими СМИ, рассчитана на внутреннюю аудиторию, которой внушается представление, что ЕС находится в состоянии распада. По данным чешской полиции, на вчерашнем собрании на Вацлавской площади было около 600 участников».

Демонстрацию «Против диктата Евросоюза», на которую пришло триста желающих поддержать лозунги SPD и еще триста их противников, не обошли вниманием крупнейшие российские телеканалы.

«Прага стала столицей "евроскептиков". В городе — масштабный митинг с участием лидеров европейских ультраправых партий. В их числе глава французского "Национального объединения" Марин Ле Пен. И за этим сбором сейчас с заметным волнением следят из Брюсселя. Ведь на предстоящих майских выборах в Европарламент именно "евроскептикам" предрекают беспрецедентный успех», – сообщают «Вести.ru», тщательно цитируя выступления Марин Ле Пен и Герта Вильдерса, лидера нидерландской «Партии свободы». Об их противниках в тексте на сайте «Вести» упомянуть «забыли».

Чешский Центр по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами напоминает, как в 2017 году сайт Sputnik сообщил, что у памятника маршалу Коневу, где недавно поместили таблички с дополнительными сведениями о биографии советского военачальника, в знак протеста «собралось сто тысяч человек». В действительности митингующих было менее ста, и отнюдь не тысяч.

Что же на самом деле происходило на Вацлавской площади? Собрание SPD – движения «Свобода и прямая демократия», обладающего 22 креслами в чешском парламенте, было заявлено как начало предвыборной кампании – выборы в Европарламент пройдут в странах ЕС в конце мая.

По прогнозам Центра исследования общественного мнения, на выборах в Европарламент SPD может рассчитывать на 5% голосов избирателей, ANO – на 28%, гражданские демократы – на 12%, «пираты» – на 10,5%, компартия – на 10%, социал-демократы – на 8,5%, STAN и TOP-09 – на 5%, христианские демократы – на 4%. Для прохождения в Европарламент партии необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

Традиционно публичные мероприятия движения SPD, возглавляемого Томио Окамурой, сопровождаются выступлениями его противников, которые в четверг пришли в центр столицы под лозунгом «Мы хотим жить в ЕС, даже вместе с вами».

Изначально обе группы находились на разных концах Вацлавской площади, которая по своим очертаниям напоминает бульвар, тянущийся сверху, от здания Музея, далеко вниз, где противники SPD с помощью свистков и барабанов выражали свой протест. Вскоре они перебрались наверх, где митинг сторонников Окамуры охраняли десятки полицейских, включая членов антиконфликтного отдела, однако словесных перепалок и потасовок избежать не удалось. Десять человек из числа противников SPD были задержаны, после чего прерванный на двадцать минут митинг продолжился.

«В верхней части Вацлавской площади десятки людей постоянно нарушают проведение заявленного мероприятия, несмотря на неоднократные призывы полиции прекратить эти действия. Полиция вынуждена применить меры воздействия для восстановления порядкау», – сообщила полиция в своем Twitter.

Одновременно с демонстрацией на Вацлавской площади общественная платформа «Против проявления ненависти» провела альтернативную манифестацию на площади Мира в Праге и шествие до Карловой площади. На митинге выступили брат Томио Окамуры Хаято и евродепутат Яромир Штетина с критикой позиции SPD.