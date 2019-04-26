Российские СМИ «ошиблись» в подсчетах: в Праге собралось не двадцать пять тысяч, а шестьсот демонстрантов

Катерина Айзпурвит
26-04-2019
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Митинг, проведенный 25 апреля 2019 года в Праге сторонниками партии SPD, рейтинг которой на выборах в чешский парламент сейчас не превышает 7%, неожиданно оказался в центре внимания российских СМИ. Хотя как противников, так и сторонников Евросоюза на Вацлавской площади собралось всего несколько сотен, телеканал «Звезда» Минобороны РФ сообщает о двадцати пяти тысячах.

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Фото: Чешский Центр по борьбе с терроризмом и гибридными угрозамиФото: Чешский Центр по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами «В Праге более 25 тысяч человек вышли на улицы города, чтобы выступить против диктата Евросоюза. В преддверии майских выборов в Европарламент лидеры ультраправых политических партий объединились, чтобы побороться за депутатские места сообща.

Митингующие намерены изменить миграционную и социальную политику Брюсселя изнутри и защитить независимость Европы от Германии и США», – указано на сайте «Звезды». С опровержением этого сообщения выступил чешский Центр по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами (СТНН): «Подобная дезинформация, распространяемая российскими СМИ, рассчитана на внутреннюю аудиторию, которой внушается представление, что ЕС находится в состоянии распада. По данным чешской полиции, на вчерашнем собрании на Вацлавской площади было около 600 участников».

Демонстрацию «Против диктата Евросоюза», на которую пришло триста желающих поддержать лозунги SPD и еще триста их противников, не обошли вниманием крупнейшие российские телеканалы.

«Прага стала столицей "евроскептиков". В городе — масштабный митинг с участием лидеров европейских ультраправых партий. В их числе глава французского "Национального объединения" Марин Ле Пен. И за этим сбором сейчас с заметным волнением следят из Брюсселя. Ведь на предстоящих майских выборах в Европарламент именно "евроскептикам" предрекают беспрецедентный успех», – сообщают «Вести.ru», тщательно цитируя выступления Марин Ле Пен и Герта Вильдерса, лидера нидерландской «Партии свободы». Об их противниках в тексте на сайте «Вести» упомянуть «забыли».

Фото: ЧТК/Вондроуш РоманФото: ЧТК/Вондроуш Роман Чешский Центр по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами напоминает, как в 2017 году сайт Sputnik сообщил, что у памятника маршалу Коневу, где недавно поместили таблички с дополнительными сведениями о биографии советского военачальника, в знак протеста «собралось сто тысяч человек». В действительности митингующих было менее ста, и отнюдь не тысяч.

Что же на самом деле происходило на Вацлавской площади? Собрание SPD – движения «Свобода и прямая демократия», обладающего 22 креслами в чешском парламенте, было заявлено как начало предвыборной кампании – выборы в Европарламент пройдут в странах ЕС в конце мая.

По прогнозам Центра исследования общественного мнения, на выборах в Европарламент SPD может рассчитывать на 5% голосов избирателей, ANO – на 28%, гражданские демократы – на 12%, «пираты» – на 10,5%, компартия – на 10%, социал-демократы – на 8,5%, STAN и TOP-09 – на 5%, христианские демократы – на 4%. Для прохождения в Европарламент партии необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

Герт Вильдерс и Марин Ле Пен, фото: ЧТК/ Камарит МихалГерт Вильдерс и Марин Ле Пен, фото: ЧТК/ Камарит Михал Традиционно публичные мероприятия движения SPD, возглавляемого Томио Окамурой, сопровождаются выступлениями его противников, которые в четверг пришли в центр столицы под лозунгом «Мы хотим жить в ЕС, даже вместе с вами».

Изначально обе группы находились на разных концах Вацлавской площади, которая по своим очертаниям напоминает бульвар, тянущийся сверху, от здания Музея, далеко вниз, где противники SPD с помощью свистков и барабанов выражали свой протест. Вскоре они перебрались наверх, где митинг сторонников Окамуры охраняли десятки полицейских, включая членов антиконфликтного отдела, однако словесных перепалок и потасовок избежать не удалось. Десять человек из числа противников SPD были задержаны, после чего прерванный на двадцать минут митинг продолжился.

Хаято Окамура, фото: ЧТК/Шулова КатержинаХаято Окамура, фото: ЧТК/Шулова Катержина «В верхней части Вацлавской площади десятки людей постоянно нарушают проведение заявленного мероприятия, несмотря на неоднократные призывы полиции прекратить эти действия. Полиция вынуждена применить меры воздействия для восстановления порядкау», – сообщила полиция в своем Twitter.

Одновременно с демонстрацией на Вацлавской площади общественная платформа «Против проявления ненависти» провела альтернативную манифестацию на площади Мира в Праге и шествие до Карловой площади. На митинге выступили брат Томио Окамуры Хаято и евродепутат Яромир Штетина с критикой позиции SPD.

Катерина Айзпурвит
26-04-2019
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