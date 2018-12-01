Роботизированный сомелье – новшество CyberDog

Скоро в пражском районе Нове Бутовицы первых посетителей примет оригинальный винный ресторанчик CyberDog. К услугам гостей здесь будет рука-робот, роботизированный сомелье и официант в одном лице. Правда, вторую роль это механизированное устройство еще только репетирует. Cyber Dog – это трехэтажное здание информационного центрa вместимостью до 40 гостей. Посетители смогут ознакомиться здесь с новинками в мире робототехники и современных технологий.

Робота-манипулятора «Чешскому Радио» представил Maрцел Соурал, сотрудник общества Tigema, который запускает проект под названием CyberDog.

«Роботизированный сомелье сейчас получил заказ, который был сделан с помощью мобильного устройства, и, как мы видим, отправляется за бутылкой вина в винный холодильник или шкаф. Затем он берет мерный стаканчик, чтобы не разлить напиток из виноградной лозы, и пытается налить ровно 0,125 л вина, однако я вижу, что наш сотрудник как ни в чем не бывало удваивает порцию…».

По всей видимости, присутствие нескольких наблюдателей смущает дебютирующего труженика настолько, что бокал наполняется почти удвоенной дозой, двумястами граммами красного вина, обладающего весьма насыщенным запахом.

Рабочая площадка робота-манипулятора расположена в углу помещения и занимает восемь метров достаточно длинного нижнего этажа павильона CyberDog. «Сомелье» двигается довольно проворно, однако перед тем, как взять бокал, замедляет свой ход.Мы видим, как роботическая рука очень аккуратно берет бокал за ножку и осторожно ставит на роликовую тележку, подвешенную к потолочному монорельсу. Ваш заказ приземляется к вам прямо с воздуха на четырех тросиках.

Интерьер был разработан в архитектонической студии Black n' Arch художника Давида Черного и архитектора Томаша Цисаржа. Механизированная рука – это аппарат жизнерадостного и оптимистичного оранжевого цвета.

– Мы никак не избегали присутствия целого ряда элементов техники в интерьере, не стремились их закрыть – они, наоборот, играют здесь свою эстетическую роль. А оранжевый цвет роботизированой руки повторяется во внутреннем оформлении помещения, в мебели и других деталях,

– говорит один из дизайнеров нового проекта Томаш Цисарж.

Однако без человеческой помощи механизированному коллеге персонала CyberDog пока не обойтись. Официанты заботятся о чистоте бокалов и бутылочной тары, повара – о приготовлении блюд. Сервировку в ресторанчике в Новых Бутовицах поручают опять же роботизированной руке.

– Еду у нас пока готовят повара, но как знать, возможно, на следующий год у плиты будет орудовать робот,

– смеясь, вопрошает Maрцел Соурал.

Концепция изобретения поможет чешским разработчикам в будущем при создании более совершенных электронных помощников.