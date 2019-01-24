Робот – это по-чешски!

«Чешские компании используют, главным образом, промышленных роботов. В основном в обрабатывающей промышленности и автомобилестроении. Сервисных роботов, обладающих определенной степенью автономности, применяет лишь незначительное количество фирм – они только начинают появляться на чешских предприятиях. Чаще всего их используют строители для проведения монтажа и оптовые магазины для работы на складах», – объясняет Камила Бурешова, сотрудница отдела развития общества Чешского статистического управления.

Чем грозит обычным людям Четвертая промышленная революция – так называемая индустрия 4.0? Не отнимут ли «умные машины» работу у живых людей?

Вице-президент Союза промышленности и транспорта Ян Рафай считает, что бояться пока рано. «Роботизация, автоматизация, то есть любой прогресс, который в прошлом происходил, всегда приводил к замещению рабочих мест по выполнению однообразных действий. Одновременно это вело к созданию совершенно новых рабочих мест. Каждый должен быть готов к тому, что за те пятьдесят лет, которые длится трудовая жизнь, работа каждого человека будет меняться, и придется переквалифицироваться».

То есть роботы будут делать определенные виды работ, однако не стоит забывать, что это – всего лишь механизмы, которые, в свою очередь, требуется обслуживать и ремонтировать, а это могут только люди. Так что роботизация означает, скорее, лишь трансформацию человеческого труда.

Лучше, чем люди

Роботы будут производить манипуляции быстрее и точнее, чем гомо сапиенс, а люди будут заниматься самими роботами, уверен Ян Рафай.

Если в области роботизации промышленности Чехия пойдет по стопам Германии, то неизбежно произойдет изменение структуры рабочей силы. Немецкий опыт подтверждает – внедрение роботов не приведет к безработице. Согласно исследованию, проведенному недавно по заказу Ассоциации независимых профсоюзов ФРГ, внедрение одного робота привело к упразднению двух рабочих мест, что, однако, не повысило уровень безработицы, поскольку эти сотрудники просто перешли в сектор обслуживания техники.

По данным Международной федерации роботики, за последние пять лет количество роботов в мире увеличилось на 115%. Первое место в темпах роботизации занимает Южная Корея, где на 10 000 «живых рабочих» приходится 631 робот. Второе место занял Сиграпур – 488 роботов на 10 000 рабочих. На третьем месте оказалась Германия – 309 роботов. Показатель Чехии – 101 робот на 10 000 рабочих. Как можно оценить эти цифры?

«Это – хороший показатель, однако структура не слишком впечатляюща, поскольку эти цифры достигаются благодаря крупным международным, как правило, немецким, компаниям, которые занимаются здесь автомобилестроением. Что касается чешских предприятий, то там все гораздо скромнее», – комментирует ситуацию профессор кибернетики Михал Шебек, который уверен, что роботов Чехии требуется на порядок больше. «Множество фирм жалуется на недостаток рабочих рук, что «людей должно быть больше». Это глупо – людей столько, сколько есть, и если какой-то компании требуется больше людей, нужно их заменить роботами».

3D-смокинг Czech made

Что принесет роботизация в повседневную жизнь? Как ее изменит автоматизация и 3D-технологии? Михал Шебек считает, что фантастические фильмы скоро станут реальностью.

«Это даст возможность производить предметы на заказ. Например, если вы решили отправиться вечером на раут, и у вас нет смокинга, то вы закажете его по Интернету, а фирма скачает или возьмет из базы данных вашего цифрового двойника. И на основании ваших параметров, из ткани и при помощи имеющихся механизмов они сделают этот смокинг. Разумеется, если вы его заказали за час, вы не будете ждать, пока он придет через полгода из Китая. Значит, эта промышленность вернется к нам обратно, и в каждом небольшом городе и поселке будет несколько универсальных фабрик, чтобы и доставка шла быстро, – за час смокинг сделают, еще через час он будет у вас».