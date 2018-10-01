Реставрация костелов растянется на долгие годы

Антон Каймаков
01-10-2018
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Четыреста костелов и больших часовен в Чешской Республике нуждаются в серьезных восстановительных работах. Пятьдесят объектов находятся в плачевном состоянии – у части из них провалились крыши или вовсе целыми остались только наружные стены. В наихудшем состоянии, по мнению специалистов, находятся два костела в регионе моравского университетского города Оломоуц – костел Святейшей Троицы в Естржаби и костел Всех Святых в Оловене. Большая часть ветхих сакральных объектов была возвращена в рамках церковной реституции.

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Костел Всех Святых в Оловене, фото: znicenekostely.czКостел Всех Святых в Оловене, фото: znicenekostely.cz

Станислав Пршибыл, фото: Мартина ШнайберговаСтанислав Пршибыл, фото: Мартина Шнайбергова «Главная проблема заключается в том, что на многих церковных архитектурных памятниках сказались десятилетия без надлежащего текущего ремонта. Именно поэтому нельзя ожидать, что за 2-3 года все вдруг будет восстановлено. Естественно, что мы ощущаем сокращение притока, скажем так, «легко доступных средств», однако, все это учитывалось заранее. Упоминаемое сокращение должно быть покрыто ростом доходов от полученного обратно имущества», – комментирует секретарь Чешской епископской конференции Станислав Пршибыл.

Напомним, что в связи с реализованным урегулированием имущественных отношений между церквями и государством поток бюджетных средств, определенный на зарплаты духовенства, каждый год сокращается на 5%. Отчисления прекратятся в 2030 году. Еще через 13 лет будет завершена выплата финансовых компенсаций за невозвращенное церковное имущество.

Восстановление костелов и часовен проходит на средства церквей, но под пристальным надзором специалистов, занимающихся охраной памятников архитектуры.

«Все работы осуществляются с большим вниманием и осторожностью. Подавляющая часть объектов, принадлежащих церкви, находятся под охраной, поэтом реставрационные работы проходят надлежащим образом. Другой вопрос – скорость осуществления и реставрации. Я бы сказал, что стремление есть, но средств мало, что тормозит восстановительные работы», – подчеркивает Михал Валенчик, специалист по охране памятников архитектуры и автор сайта znicenekostely.cz.

Замек Долни Бржежаны, фото: Йиржи Новак, CC BY-SA 3.0Замек Долни Бржежаны, фото: Йиржи Новак, CC BY-SA 3.0 Основным получателем государственных компенсаций за невозвращенное имущество и обладателем самого большого количества объектов является католическая церковь. Это и дает надежду на рост доходов в процессе ее эксплуатации. В замке в Долни Бржежаны, находящемся в ведении пражского архиепископства, после реконструкции, например, откроется гостиница.

Труднее приходится еврейским общинам.

«В долгосрочной перспективе отторжение от государственного финансирования нам выгоду не сулит. Однако придется с этим как-то справиться. Первоочередные проблемы связаны с восстановлением сотен кладбищ и некоторых синагог, оставшихся от уже несуществующих еврейских общин, уничтоженных во время войны и в период коммунистического режима», – комментирует председатель еврейских общин Петр Папоушек.

Антон Каймаков
01-10-2018
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