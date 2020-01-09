Репродуктивная медицина – искушение бизнесом

Масштабы «репродуктивного туризма» разрастаются

На это обстоятельство уже не впервые обращает внимание газета Právo, недавно сообщившaя о том, что большинство яйцеклеток, пожертвованных чешками-донорами, пересаживаются иностранкам. Врачи не устают повторять – речь идет не о «продаже яйцеклеток, а исключительно о пожертвовании, которое может вознаграждаться». Стремление получить как можно большую прибыль несет риски из-за отсутствия контроля в этой сфере. На экстракорпоральном оплодотворении донорских яйцеклеток в Чехии специализируются десятки клиник. При многих из них открыты гостиницы, персонал владеет английским и немецким языками: из одной только Германии в более либеральную в этом отношении Чехию, не говоря о подобном «паломничестве» из других стран, приезжают тысячи пар, стремящихся побороть бесплодие.

– Известно ли, сколько яйцеклеток было получено от чешских доноров в прошлом году?

– На данный момент была обнародована информация из Института медицинских данных и статистики по итогам 2017 года, согласно которой чешские клиники произвели около пяти тысяч заборов. Некоторые специалисты поэтому делают вывод, что число женщин-доноров яйцеклетки может составить приблизительно пять тысяч, хотя исключить нельзя, что некоторые из них сдавали яйцеклетки повторно. В большинстве случаев яйцеклетками чешек воспользовались реципиентки из числа иностранок, средний возраст которых составляет чуть более сорока одного года.

Существуют также данные, что в том же 2017 г. в Чехии было совершено 6 тысяч ЭКО с использованием донорских яйцеклеток (ЭКО-ОД), причем свыше пяти тысяч реципиенток являются иностранками за сорок. Это соответствует объективной ситуации в том смысле, что женщинам старше сорока сложно забеременеть естественным путем. Данные 2017 года существенно не отличаются от статистики 2014 года.

Почем сегодня яйцеклетка?

– Сколько платят клиенты в чешских центрах за процедуру ЭКО с использованием чужих яйцеклеток?

– Если судить по прейскуранту цен на сайтах клиник, эта процедура может обойтись более чем в сто тысяч крон (около 3900 евро), при этом вознаграждение, предусмотренное для донора, составляет примерно 25 тысяч крон (около тысячи евро). По действующим правилам, яйцеклетки от одного донора могут получить разные реципиентки. Специалисты таких центров, несмотря на то, что многие врачи не рекомендуют сдавать яйцеклетки больше шести раз, стремятся получить от доноров как можно больше этого биологического материала. Поэтому они стимулируют процесс назначением донорам гормональных препаратов. Это обстоятельство является одним из камней преткновения.

Отсутствие реестра доноров и четких правил

Первый ребенок «из пробирки» появился на свет в Чехии в 1982 году, в брненском Центре искусственного оплодотворения, которым заведует профессор Павел Вентруба. В интервью Рrávo он указывает на блестящие успехи отечественных специалистов в этой сфере, отмечая, что «в некоторых центрах первостепенной задачей становится прибыль, а не медицина. В 1990-е годы в стране существовал национальный реестр, однако вследствие либерализации он исчез, и сегодня у нас есть статистика числа попыток оплодотворения, но нет базы доноров яйцеклеток».

Раньше за состояние репродуктивной медицины отвечало Министерство здравоохранения, сегодня выдача разрешений на открытие таких центров находится в компетенции краевых администраций.

Изданию Právo удалось встретиться с бывшим сотрудником одного из таких центров, который под условием неразглашения его имени рассказал об атмосфере, характерной для этой клиники репродуктивной медицины.

«Имели место неэтичное продвижение некоторых лекарств фармацевтическими фирмами, давление со стороны руководства ради повышения прибыли, а также со стороны самих пациентов. Никого из руководства клиники не интересовали конкретные истории людей и все перипетии, происходившие с женщинами, которым пришлось многое перенести. Самой важной задачей персонала было элегантным способом снабдить своих клиенток самыми дорогими препаратами и услугами. Многие из них испытывали такое отчаяние, что готовы были согласиться почти на все. Для некоторых из них визит в клинику представлял единственный и последний шанс дождаться ребенка. В рамках донорской программы вполне обычной практикой стало то, что семейной паре была предоставлена так называемая исключительная возможность воспользоваться всеми яйцеклетками конкретного донора.

С помощью медикаментозной стимуляции от донора получали до 21 яйцеклетки. Упомянутой супружеской паре сообщали, что удалось «добыть» только семь пригодных для переноса ооцитов. На самом деле семь яйцеклеток того же донора отдавали второй паре, еще семь – третьей паре, и все они платили клинике за такую исключительную возможность».

Специалисты из данной области в настоящее время стремятся добиться открытия в Чехии Единой базы данных донорства яйцеклеток с целью ограничить число их забора от одной женщины.