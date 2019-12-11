Репрессированное Чигоштьское чудо

11 декабря 1949 года в костеле во время проповеди полуметровое алтарное распятие необъяснимым образом пришло в движение. Сам настоятель – 47-летний Йозеф Тоуфар, не заметивший происходящего у себя за спиной, узнал о знамении лишь из рассказов пораженных прихожан. Весть о чуде быстро разнеслась по стране, и в храм Успения Пресвятой Девы Марии устремилось множество паломников.

Местные коммунисты бросились «принимать меры» и написали донос в Прагу. В 1950 году Йозефу Тоуфару предъявили обвинение в том, что он при поддержке Ватикана и «американских империалистов» подстроил движение креста. В тюрьме из него пытались выбить признание, пытали электрическим током, однако Тоуфар считал, что оболгав себя, он совершит клятвопреступление.

Милош Долежал почти четверть века исследовал Чигоштьское чудо и посвятил ему книгу «Как будто мы должны сегодня умереть», основанную на документах из архивов чехословацкой службы госбезопасности. Клемент Готвальд требовал срочно завершить дело – любой ценой.

Священник в средневековых застенках ЧССР

«Несмотря на пытки, в течение трех недель Тоуфар не подписывал признательные показания. Техники из госбезопасности за это время дважды побывали в Чигошти, пытаясь провести эксперимент, подтверждающий, что чудо было подстроено. У них ничего не получилось… Следователям была дана команда добиться от Тоуфара признания. Когда стало понятно, что доказательств нет, выдумали, что священник виновен в педофилии. По свидетельствам очевидцев, это обвинение Тоуфар был уже не в состоянии опровергнуть – после избиений он не мог даже передвигаться… В 90-х годах институтом криминалистики была проведена языковая экспертиза, подтвердившая, что текст признания не имеет к Тоуфару никакого отношения», – объясняет Милош Долежал.

Полуживого, его привезли в храм для съемки антирелигиозного пропагандистского фильма, однако после перенесенных пыток священник даже не смог подняться на амвон и потерял сознание. 25 февраля Йозеф Тоуфар скончался. Родным о его смерти сообщили лишь четыре года спустя.

В архиве Русской службы Radio Prague сохранилось интервью с историком Вацлавом Вашко, где он поясняет, как выдвинутые против Тоуфара обвинения дали властям возможность начать репрессии в отношении всей церкви. «Его обвиняли в том, что он «под влиянием монахов и Ватикана», хотел продемонстрировать чудо, которое должно было показать, что Господь – против коммунистического режима. Это было абсурдом, однако в результате дипломатическому представителю Ватикана пришлось покинуть Прагу. Были арестованы и предстали перед судом представители некоторых монашеских орденов, которые после сфальсифицированного судебного процесса получили обвинительные приговоры. Это было десять представителей различных орденов – элита чешских монахов, среди которых были иезуиты, премонстраты, доминиканцы, францисканцы. По обвинению в измене родине они получили большие сроки – двое пожизненные, и один из приговоренных позже умер в тюрьме. Это – тоже наши новые мученики», – рассказал Вацлав Вашко. В 2013 году Чешская епископская конференция одобрила начало процесса беатификации первого священника, ставшего мучеником во времена всевластия компартии.

Тайна, оставшаяся неразгаданной

Длительное время считалось, что чудо в Чигоште срежиссировали органы госбезопасности с целью дискредитировать католическую церковь в глазах общества. Немало этому поспособствовало антирелигиозное пропагандистское рвение идеологов существовавшего режима. Был снят «обличающий» документальный фильм, показанный в 300 копиях по всей Чехословакии, правда, кроме района, где произошло само необъяснимое явление. Роль осуществившего «фальшивое чудо» священника сыграл прокурор Тоуфара Карел Чижек.

«Когда начали разбираться досконально, выяснилось, как признался сам священник, что он с церковной кафедры при помощи струны на гвоздях приводил распятие в движение», – объясняли авторы ленты.

Милош Долежал пришел к выводу, что событие в Чигоште не было провокацией со стороны госбезопасности. Также он уверен, что к движению креста не были причастны ни сам священнослужитель, ни местные прихожане. «Случившееся, очевидцами которого стали двадцать человек, причем это были люди разного возраста, находившиеся на разном расстоянии от алтаря, так и осталось для меня тайной», – признался писатель после многих лет изучения Чигоштьского чуда.

Сегодня имя Йозефа Тоуфара носит одна из улиц Праги. В конце 2014 года была проведена эксгумация останков священника, которые были захоронены под чужим именем и опознаны с помощью анализа ДНК. В общую могилу пражского кладбища Дяблице бросали тела тех, кто был казнен или замучен в тюремных стенах. 12 июля 2015 года прах Йозефа Тоуфара был перезахоронен в Чигошти.