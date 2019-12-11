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Репрессированное Чигоштьское чудо

Катерина Айзпурвит, Лорета Вашкова
11-12-2019
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Небольшой городок Чигошть в послевоенной Чехословакии. Два десятка верующих, пришедших на воскресную службу, становятся очевидцами явления, объяснения которому не найдено до сих пор. Семьдесят лет назад, 11 декабря 1949 года, произошло событие, вошедшее в историю как Чигоштьское чудо. Это были годы сталинизма, и христианское знамение сыграло роковую роль в судьбе местного католического священника: Йозефа Тоуфара обвинили в обмане верующих, и он погиб после пыток в застенках чехословацких спецслужб.

кадр из фильма "Горе тому, кто поднимает бурю негодования"кадр из фильма "Горе тому, кто поднимает бурю негодования" 11 декабря 1949 года в костеле во время проповеди полуметровое алтарное распятие необъяснимым образом пришло в движение. Сам настоятель – 47-летний Йозеф Тоуфар, не заметивший происходящего у себя за спиной, узнал о знамении лишь из рассказов пораженных прихожан. Весть о чуде быстро разнеслась по стране, и в храм Успения Пресвятой Девы Марии устремилось множество паломников.

Местные коммунисты бросились «принимать меры» и написали донос в Прагу. В 1950 году Йозефу Тоуфару предъявили обвинение в том, что он при поддержке Ватикана и «американских империалистов» подстроил движение креста. В тюрьме из него пытались выбить признание, пытали электрическим током, однако Тоуфар считал, что оболгав себя, он совершит клятвопреступление.

Милош Долежал почти четверть века исследовал Чигоштьское чудо и посвятил ему книгу «Как будто мы должны сегодня умереть», основанную на документах из архивов чехословацкой службы госбезопасности. Клемент Готвальд требовал срочно завершить дело – любой ценой.

Священник в средневековых застенках ЧССР

«Несмотря на пытки, в течение трех недель Тоуфар не подписывал признательные показания. Техники из госбезопасности за это время дважды побывали в Чигошти, пытаясь провести эксперимент, подтверждающий, что чудо было подстроено. У них ничего не получилось… Следователям была дана команда добиться от Тоуфара признания. Когда стало понятно, что доказательств нет, выдумали, что священник виновен в педофилии. По свидетельствам очевидцев, это обвинение Тоуфар был уже не в состоянии опровергнуть – после избиений он не мог даже передвигаться… В 90-х годах институтом криминалистики была проведена языковая экспертиза, подтвердившая, что текст признания не имеет к Тоуфару никакого отношения», – объясняет Милош Долежал.

священник Йозеф Тоуфар, фото: ЧТ24священник Йозеф Тоуфар, фото: ЧТ24 Полуживого, его привезли в храм для съемки антирелигиозного пропагандистского фильма, однако после перенесенных пыток священник даже не смог подняться на амвон и потерял сознание. 25 февраля Йозеф Тоуфар скончался. Родным о его смерти сообщили лишь четыре года спустя.

В архиве Русской службы Radio Prague сохранилось интервью с историком Вацлавом Вашко, где он поясняет, как выдвинутые против Тоуфара обвинения дали властям возможность начать репрессии в отношении всей церкви. «Его обвиняли в том, что он «под влиянием монахов и Ватикана», хотел продемонстрировать чудо, которое должно было показать, что Господь – против коммунистического режима. Это было абсурдом, однако в результате дипломатическому представителю Ватикана пришлось покинуть Прагу. Были арестованы и предстали перед судом представители некоторых монашеских орденов, которые после сфальсифицированного судебного процесса получили обвинительные приговоры. Это было десять представителей различных орденов – элита чешских монахов, среди которых были иезуиты, премонстраты, доминиканцы, францисканцы. По обвинению в измене родине они получили большие сроки – двое пожизненные, и один из приговоренных позже умер в тюрьме. Это – тоже наши новые мученики», – рассказал Вацлав Вашко. В 2013 году Чешская епископская конференция одобрила начало процесса беатификации первого священника, ставшего мучеником во времена всевластия компартии.

Тайна, оставшаяся неразгаданной

Длительное время считалось, что чудо в Чигоште срежиссировали органы госбезопасности с целью дискредитировать католическую церковь в глазах общества. Немало этому поспособствовало антирелигиозное пропагандистское рвение идеологов существовавшего режима. Был снят «обличающий» документальный фильм, показанный в 300 копиях по всей Чехословакии, правда, кроме района, где произошло само необъяснимое явление. Роль осуществившего «фальшивое чудо» священника сыграл прокурор Тоуфара Карел Чижек.

Храм Вознесения Девы Марии в Чигошти, foto: Tomáš Vodňanský, Český rozhlasХрам Вознесения Девы Марии в Чигошти, foto: Tomáš Vodňanský, Český rozhlas «Когда начали разбираться досконально, выяснилось, как признался сам священник, что он с церковной кафедры при помощи струны на гвоздях приводил распятие в движение», – объясняли авторы ленты.

Милош Долежал пришел к выводу, что событие в Чигоште не было провокацией со стороны госбезопасности. Также он уверен, что к движению креста не были причастны ни сам священнослужитель, ни местные прихожане. «Случившееся, очевидцами которого стали двадцать человек, причем это были люди разного возраста, находившиеся на разном расстоянии от алтаря, так и осталось для меня тайной», – признался писатель после многих лет изучения Чигоштьского чуда.

Сегодня имя Йозефа Тоуфара носит одна из улиц Праги. В конце 2014 года была проведена эксгумация останков священника, которые были захоронены под чужим именем и опознаны с помощью анализа ДНК. В общую могилу пражского кладбища Дяблице бросали тела тех, кто был казнен или замучен в тюремных стенах. 12 июля 2015 года прах Йозефа Тоуфара был перезахоронен в Чигошти.

Катерина Айзпурвит, Лорета Вашкова
11-12-2019
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