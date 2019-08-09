Редкие чешские книги едут на лечение в Германию

Книги Национальной библиотеки оказались слишком «кислыми»

Переброска столь внушительной «книжной армии» за рубеж в современной истории Чехии происходит впервые. Раритеты покидают Прагу лишь на время и отправляются, можно сказать, на «санаторное лечение», чтобы избавиться от повышенной кислотности, угрожающей сохранности бумаги. Как стало известно, этим «недугом» в главной сокровищнице книжного наследия Чехии страдает примерно 90% всех изданий, напечатанных после 1800 года. Кислотность лишает бумагу белизны и прочности, а при запущенной «болезни» грозит привести к полной «смерти» книги.

Министерство культуры Чехии выделило на продление долговечности изданий шесть миллионов крон (более 235 тыс. eвро). Подробнее «Чешскому Радио» об этом рассказал директор Национальной библиотеки Праги Maртин Коцанда.

– В этом году мы выбрали примерно 4,5 тонны книг с повышенной кислотностью, которые отправляем в Германию, а именно, на предприятие Nitrochemie. Здесь кислота в бумаге подвергнется такому виду обработки как нейтрализация. Это – первая партия, которую мы отправляем с такой целью.

Планы на будущее – чешско-словацкое предприятие по чистке книг

– Следовательно, отечественные специалисты не могут справиться с такой задачей собственными силами?

– Дело в том, что в Чехии нет предприятия, которое было бы способно выполнить все наши требования. Поэтому нам не остается ничего другого, как сотрудничать с зарубежными партнерами. Однако в будущем мы хотели бы вместе со словацкими коллегами создать собственную площадку для линии нейтрализации повышенной кислотности бумаги, которая потом выполняла бы чешские и словацкие заказы. Это не только удешевило бы весь процесс, но и сделало бы его намного более оперативным, а также позволило бы повысить объем обрабатываемых книг.

Как сообщил Мартин Коцанда, предприятие такого профиля потребовало бы немалых вложений, однако было бы обеспечено работой как минимум на восемьдесят лет.

– Как выглядит этот процесс? Книги опускают в раствор?

– Да, листы бумаги погружаются в раствор, который обладает свойствами нейтрализовать повышенную кислотность. Здесь важно создать определенный щелочной резерв, который в будущем воспрепятствует разрушению бумаги. Речь идет об изданиях, которые появились на свет после 1800 года.

– Как эксперты отбирали кандидатов на оздоровление? Какие книги попали в список «первоочередников»?

– В наших хранилищах находится более семи миллионов книг, и мы полагаем, что примерно 90% из них подвержено процессу гидролитического расщепления молекул целлюлозы в результате повышенной кислотности. Поэтому мы, в первую очередь, стремились выбрать для первой серии, которую отправляем, издания с критическим pH-уровнем (ниже 4,5 – прим. ред.),

– пояснил Мартин Коцанда.

При этом оптимальным pH-уровнем для бумаги специалисты считают 7-8,5. Весь процесс нейтрализации завершается высушиванием, что потребует дополнительного времени. Предполагается, что в начале октября первая партия редких книг после оздоровительной процедуры прибудет в Прагу, и сотрудники библиотеки отправят в Германию еще свыше двух тонн изданий.