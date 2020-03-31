Рецептурные лекарства на дом, защитные перегородки - аптеки реагируют на Covid-19

Доставку лекарств на днях начала предлагать, например, аптека в г. Трутнов. Интерес к новой услуге проявляют, в основном, пенсионеры, которым врачами и правительством настоятельно рекомендовано не выходить во время эпидемии коронавируса из дома вообще. Достаточно набрать номер аптеки, сообщить по телефону код электронного рецепта. Заказанный медицинский товар выдает людям на руки исключительно аптекарь. Работники аптек оснащены средствами личной защиты – перчатками, медицинскими масками.

«По коду находим в компьютере электронный рецепт, подготавливаем лекарства, договариваемся с пациентом о сроках доставки», - описывает весь процесс Ондржей Беднаржик.

Аптека приступила к такому шагу в целях воспрепятствовать возникновению очередей, рассказывает Моника Шубртова. Далеко не все пациенты нуждаются в лекарствах для cнятия симптомов гриппа, больным нужны препараты от гипертонии, антибиотики и др. «Желательно, чтобы заболевшие люди вообще не выходили на улицу, чтобы они не встречались друг с другом. Чтобы пациенты в эти дни могли оставаться дома».

Возможности доставки лекарств на дом рады не только сами пенсионеры, но и их родные и близкие.

«Я сейчас никуда не хожу. Уже три недели сижу дома. Все необходимое мне привозят сыновья», - подтверждает одна из пенсионерок, которая заказала рецептурные лекарства на дом.

Менее удачная ситуация сложилась в одной из аптек г. Домажлице на юго-западе Чехии.В связи с подтверждением заболевания Covid-19 у одного из работников аптеки, магазин пришлось полностью дезинфицировать, сотрудников отправить на карантин, а пациентов теперь обслуживает персонал аптеки из г. Клатовы. Часы работы сократились, магазин открыт с 8 до 14 часов.

Как сообщила «Чешскому Радио» директор Государственного института по контролю за лекарственными средствами (SÚKL) Ирена Сторкова, доступность лекарств в целом ничем не отличается от ситуации до начала эпидемии коронавируса. Исключение составляют препараты, содержащие парацетамол, которые временно исчезли с прилавков в результате распространения в Интернете не проверенной информации, будто лекарства на базе ибупрофена ухудшают прогноз болезни Covid-19.

«Все три поставщика парацетамола заказали крупные партии лекарств, доставка запланирована на ближайшие недели. На рынке появится также новое чешское лекарство Paraceta с содержанием указанного вещества. По убеждению Сторковой, пациенты с признаками гриппа могут спокойно прибегнуть к препаратам с содержанием ибупрофена, а также другим анальгетикам и жаропонижающим препаратам.

Государственный институт по контролю за лекарственными средствами в связи с ажиотажем вокруг препаратов, помогающих от неприятных симптомов Covid-19, опубликовал на своем сайте их полный перечень. Сторкова, однако, в эфире «Чешского Радио» снова подчеркнула, что лекарство от коронавируса нового типа пока не найдено.

Чехи также массивно закупаются витаминами и пищевыми добавками для поддержки иммунной системы. Согласно Ассоциации по электронной коммерции, объем продаж названных товаров увеличился в 600 раз.