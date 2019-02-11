Реальные угрозы в виртуальном мире

Что касается кибернетических атак, то на сегодня, по словам Ондржея Влчека, значимых угроз подобного типа существует несколько видов.

«Во-первых, это ransomware (в переводе с англ. – «вирус-вымогатель»), то есть способ завладеть компьютером или телефоном. Обычно мошенники требуют выкуп, угрожая потерей информации или важных личных данных.

Второй, тоже очень популярный метод называется сryptomining (в переводе с англ. – «добыча криптовалюты»). Хакеры проникают в ваше устройство и осуществляют там операции с криптовалютами – добывают, например, биткоин.

Наконец, третий вариант онлайн-угрозы носит название fishing (в переводе с английского – «рыбная ловля»). Вы получаете электронное письмо или сообщение, в котором содержится ссылка. По ней вам предлагают перейти на сайт банка или другую страницу, там ввести логин и пароль. Разумеется, страница эта фальшивая, хоть и выглядит вполне правдоподобно».

Что опаснее – стиральная машина или смартфон?

В криминальных целях могут использоваться не только мобильные телефоны или компьютеры – обычная бытовая техника, игрушки и аксессуары могут быть тем или иным способом подключены к интернету. Уже выяснилось, что все они имеют очень слабую защитную систему, хакерам это стало известно, и они начинают этим пользоваться.

«В целом нет причин бояться того, что мошенники начнут атаковать именно домашнюю технику, или того, что эта техника может содержать какие-то ценные данные. Однако посредством неё возможно подключиться к устройствам, которые эту информацию содержат. Это самый новый тренд, и он явно сохранится в будущем».

Особую внимательность стоит проявлять при использовании смартфонов, с которыми жители развитых стран уже практически не расстаются.

«Конечно, мы должны помнить о некотором «common sense», что в переводе с английского означает «вести себя осмотрительно», думать, прежде чем что-либо делать. Речь не только о том, чтобы не нажимать на все ссылки подряд – проблема, скорее, в том, что мы часто выкладываем в Сеть свои данные, имя, адрес, номер счёта, не дай боже, пароль к нему. Так вот в таких ситуациях необходимо быть уверенным, что ты делаешь это сознательно, что тобой при этом никто не манипулирует.

Второй момент – специальные устройства и программное обеспечение, которые снизят вероятность проникновения в ваш телефон извне. Однако вы должны помнить, что ни одна защитная система не даёт стопроцентной гарантии, как это обычно бывает в жизни. Для компьютеров существует масса вариантов противовирусного программного обеспечения, для телефонов я бы посоветовал использовать технологию VPN. Путём шифрования она позволяет защитить его от попыток взлома».

Кибер-эксперт – профессия будущего

Наиболее вероятен риск взлома программного обеспечения телефона тогда, когда он подключён к WiFi, 3G или 4G сигналу.

Несмотря на это, вице-президент Avast считает, что совсем обезопасить себя и уйти в оффлайн невозможно – так или иначе, всё больше вопросов мы решаем именно онлайн, от оформления документов до покупок.

«Я не хочу никого отговаривать от онлайн-шопинга, я бы не позволил себе такого. Полагаю, будущее всё равно за покупками в Сети, точно не за обычными магазинами. С другой стороны, при онлайн-шопинге справедливо всё, о чём я упоминал – не делать покупки на неизвестных сайтах, не проверив их, вдобавок, проверять, действительно ли вы находитесь на том сайте, на котором считаете, что находитесь».

Чехия и Словакия, по словам Ондржея Влчека, на данный момент являются одним из самых развитых европейских регионов в отношении кибер-безопасности благодаря ряду фирм, успешных на международном рынке.

«По сравнению с соседними государствами наши дела обстоят хорошо, однако для того чтобы проблема кибер-безопасности была решена окончательно, людей по-прежнему не хватает. Я бы хотел, чтобы университеты тоже вели работу в этом направлении, и чтобы экспертов в данной сфере становилось больше».

Образованием молодых специалистов по кибер-безопасности занимаются, в первую очередь, на физико-математическом факультете Карлова университета и в Чешском техническом университете в Праге, на электротехническом факультете и факультете информационных технологий.

C прочими темами, которые были затронуты на конференции, можно ознакомиться в брошюре на официальном сайте www.digitalni-cesko.eu.