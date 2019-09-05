Расследование продолжается: пилоты Boeing-737 летели на одном двигателе два часа

У лайнера, возвращающегося с греческого острова Самос в Прагу, во время полета над Эгейским морем отказал один из двигателей. Пилоты решили не совершать экстренной посадки и летели на одном двигателе до Праги еще целых два часа. На борту находились 170 пассажиров.

Официальное расследование внештатного случая, пусть и со счастливым концом, инициировало государственное Ведомство по вопросам гражданской авиации (ÚCL). Свой отчет о рейсе QS1125 уже предъявило Управление авиационным движением. Доклад содержит, в основном, запись переговоров диспетчеров с экипажем.

По мнению пилота гражданской авиации Марека Черноха, который дал комментарий «Чешскому Радио», в подобных случаях все зависит от конкретных обстоятельств, а также сертификации пилотируемого судна.

«Некоторые самолеты имеют сертификаты, которые позволяют им лететь на одном двигателе более длительное время, например, когда они находятся над океаном. Лично я бы в такой ситуации все же попытался приземлиться в первом подходящем аэропорту, так как всегда существует опасность, что может отказать и другой двигатель. А это уже представляет серьезную проблему».

Ряд критических замечаний вызвал также факт, что капитан воздушного судна не информировал о происходящем управляющих полетами тех государств, над которыми борт пролетал. Компания SmartWings утверждает, что лайнером управлял опытный пилот, и инструкции по безопасности полета нарушены не были.

«Я думаю, что им надо было оповестить о случившемся Управление воздушным движением. Неисправности двигателя относятся к разряду серьезных проблем на борту, и диспетчеры в таком случае должны рассчитывать на то, что в любой момент ситуация может осложнится, они могут оповестить об этом спасательные службы в аэропорту, готовить полосу», - сообщил пилот.

По словам пресс-секретаря авиационного ведомства Рихарда Климы, рассмотрением полученной документации займется также Институт по установлению причин авиационных катастроф.

Европейское агентство безопасности полетов (EASA) в реакции на произошедшее сообщило, что четко установленного правила, обязывающего пилота приземлиться в ближайшем подходящем аэропорту, нет. По сообщению Агентства, очень сложно определить, какой аэропорт можно считать «подходящим». Все зависит от состояния воздушного судна, доступности аэропорта и его технического обеспечения, а также погодных условий, поэтому решение всегда остается за пилотом, цитирует заключение EASA чешский новостной сайт Novinky.cz.