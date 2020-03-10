Распространение коронавируса в Чехии – закрыты школы, отменены концерты и спектакли, со стадионов исчезают болельщики

«Мы стремимся воспрепятствовать у нас повторению ситуации, возникшей в Италии, когда практически вся страна ныне находится в карантине», – подчеркнул на брифинге после заседания Совета безопасности Чешской Республики премьер-министр Андрей Бабиш.

Работу, однако, продолжат ясли и детские сады. Родители малышей должны продолжать трудиться, тем боле, что маленькие дети, в отличие от пожилых граждан, относятся к группе минимального риска. Вузы о временном прекращении или продолжении лекций могут принять решение самостоятельно. Университет имени Томаша Бати в городе Злин, например, уже заявил о прекращении занятий до 22 марта. В Праге закрыты двери Чешского технического университета (ČVUT).

«Что касается школ и гимназий, то в случае введенных ограничений речь идет о фактическом присутствии детей в классах. Учителя продолжают работать. Это означает, что процесс обучения может идти посредством, например, интернета в режиме on-line. Если будет принято решение о продолжении процесса обучения, то его форму в период эпидемии коронавируса должны определить непосредственно учебные заведения», – подчеркивает министр здравоохранения Адам Войтех.

В связи с закрытием школьных учреждений часть родителей будет вынуждена воспользоваться отпусками по уходу за детьми, которые своим сотрудникам в первые недели оплачивают непосредственно фирмы-работодатели. Хватит ли им средств для выполнения своих финансовых обязанностей в условиях сокращения доходов из-за влияния эпидемии на экономику?

«Фирмам помогут специальные кредиты Чешскоморавского гарантийного банка развития (ЧГБР). Соответствующая программа уже разработана. Правительство в нее вложило 600 миллионов крон (24 миллиона евро)», – комментирует министр промышленности Карел Гавличек.

В настоящее время в Чехии нет каких-либо ограничений в работе общественного транспорта. В прежнем режиме функционируют лыжные центры, а также рестораны. По решению министра здравоохранения, однако, должны приостановить свою работу танцевальные клубы.

Учитывая распоряжение правительства, некоторые спортивные клубы прекратили продажу билетов на предстоящие матчи. Так, например, поступил пражский футбольный клуб Bohemians и хоккейный клуб города Либерец «Белые тигры».

В Чехии общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом уже достигло четырех десятков человек. Эпидемиолог, заместитель министра здравоохранения страны Роман Примула заявил о намерении приобрести 100 тысяч тестеров, которые способны выявить заражение COVIDー19 у человека в течение получаса, что является большим подспорьем для эффективной борьбы с распространением вируса.

В связи с эпидемией и введением карантина чешские туристические бюро отменяют поездки в Италию и Израиль. Так, например, поступило агентство Čedok.

«Мы следим за ситуацией с распространением коронавируса и оперативно принимаем все необходимые меры, учитывая актуальные обстоятельства. Клиенты, которые уже оплатили свои путевки, которые ныне были аннулированы, могут выбрать другое направление поездки или же мы им возвращаем деньги в полном объеме», – подчеркнула пресс-секретарь агентства Čedok Эва Немечкова.